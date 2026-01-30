chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
258 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par fayfay		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par Niktareum		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   

The Body - I Shall Die Here

Chronique
The Body I Shall Die Here
On attache parfois un sentiment à un événement, dans le but de le clarifier. Ainsi, on peut dire souvent d’une émotion qu’elle est comme une guerre, une tempête, qu’elle rappelle ce que l’on a vécu personnellement à un moment ou un extrait appartenant à la mémoire collective…

Cet album de The Body convoque chez moi une anecdote particulière : celle de l’enregistrement de Death of A Ladies’ Man de Leonard Cohen par Phil Spector, un enregistrement qu’on décrit souvent comme une prise d’otage, le chanteur-guitariste aux prises avec un producteur fou, le menaçant d’un pistolet sous la gorge tout en lui disant qu’il l’aime, emportant les bandes pour tout arranger chez lui sans donner à l’artiste le dernier mot sur ce qui reste son œuvre.

Pourtant I Shall Die Here est bien un longue-durée de The Body, reconnu comme tel et loin d’être une mauvaise expérience d’après le duo Chip King / Lee Buford. Contrairement à celui de Leonard Cohen, le dit-disque est souvent perçu comme un haut-fait de ses créateurs, particulièrement sombre et aventureux. On peut dire sans se tromper que l’expérience aura été nettement plus agréable avec Bobby Krlic, plus connu sous son pseudonyme The Haxan Cloak, compositeur – dont des bandes-originales comme celle du film Midsommar d’Ari Aster – et producteur – notamment pour Health, Björk, Foals ou Father John Misty.

Mais malgré cette réalité, c’est l’effet que me fait I Shall Die Here. J’y vois un album où The Body se fait charcuter, martyriser, dénaturer, au point de devenir autre chose que lui-même. Il y a ce son, clinique et ample, surproduit et sans la saleté qui marque les essais du projet en solitaire dans cette direction industrielle et caverneuse, figurée ici de façon proche à celle du longue-durée Excavation de The Haxan Cloak. Il y aussi cette construction très cut ‘n’ paste, en collage, des titres faisant voir sous la luxuriance des effets la main du bricoleur. Cela a tout de suite créé une forme de rejet chez moi, comme un écœurement naissant d’un voyeurisme forcé, spectacle pervers d’une formation subissant un lifting forcé. Là où d’habitude The Body fait office de virus magnifiant et empoisonnant ses collaborateurs, l’entendre être manipulé de la sorte m’a tellement déplu que j’ai fini par laisser cette expérience dans un oubli volontaire.

Aujourd’hui, mon opinion est différente même si l’image reste. I Shall Die Here ressemble bien à une prise d’otage mentale, la terreur dans le viseur, avec ses atmosphères nihilistes et surnaturelles évoquant l’analog horror. Sans recourir à certains clichés glitchés, il possède cet aspect synthétique et corrompu, comme une musique maudite dont écouter les bandes signe notre arrêt de mort (cf. les différents samples parcourant l’album). Toujours une histoire de trauma donc, mais à prendre aussi dans le sens d’une expérience devenant constitutive de soi, tant l’on sent ici les prémices de ce que The Body développera plus tard. Il suffit de retourner vers les récents The Crying Out of Things et I’ve Seen All I Need To See pour voir que l’on a là le début de lubies faites pour obséder longtemps le duo.

Cela ne fait pas de I Shall Die Here un des meilleurs disques de The Body. L’influence de son producteur reste trop présente – la sortie des versions pré-prod sous le nom Earth Triumphant en atteste –, dénaturant un son qui cherche son souffle et accumule sans vision d’ensemble, tapant juste (et fort) par passages et non sur la durée. Mais son histoire en fait une curiosité au sein d’une discographie des plus étranges en elle-même, ainsi qu’une œuvre fondatrice où The Body quitte définitivement les étiquettes classiques qu’on a pu lui coller à ses débuts. Pas un excellent disque ; un disque important.
Thrasho Amazon Ikea
30 Janvier 2026 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
The Body
Industrial Drone / Noise
2014 - RVNG Intl.
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
The Body
 The Body
Industrial / Noise - 1999 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   To Carry the Seeds of Death Within Me  (06:29)
02.   Alone All the Way  (05:22)
03.   The Night Knows No Dawn  (07:37)
04.   Hail To Thee, Everlasting Pain  (05:58)
05.   Our Souls Were Clean  (05:22)
06.   Darkness Surrounds Us  (09:10)

Durée : 40:02

line up
parution
1 Avril 2014

voir aussi
Uniform / The Body
 Uniform / The Body
Mental Wounds not Healing (Coll.)
2018 - Sacred Bones Records		   
The Body
 The Body
No One Deserves Happiness
2016 - Thrill Jockey Records		   
The Body / Full Of Hell
 The Body / Full Of Hell
One Day You Will Ache Like I Ache (Coll.)
2016 - Neurot Recordings		   
The Body
 The Body
All The Waters Of The Earth Turn To Blood
2010 - At A Loss Recordings		   
The Body
 The Body
I Have Fought Against It, But I Can’t Any Longer
2018 - Thrill Jockey Records		   

The Body
I Shall Die Here
Lire la chronique
Through Mists
The Thought That Swallowed ...
Lire la chronique
Exxûl
Sealed Into None
Lire la chronique
Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique
Dreaggan
Eternal Fire (EP)
Lire la chronique
Hadopelagyal
Haematophoryktos
Lire la chronique
Oraculum
Hybris Divina
Lire la chronique
Graveyard Winds
Those, Who Come With The Mist
Lire la chronique
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique