chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
190 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par Niktareum		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Bilan 2025
 Bilan 2025 - (D)
Par Lestat		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   

Through Mists - The Thought That Swallowed All

Chronique
Through Mists The Thought That Swallowed All (EP)
Dix singles, huit EP, dix LP, tout ce boulot rien que depuis 2021 et à porter au crédit d’un seul homme, James Aniston, tête pensante du projet THROUGH MISTS. Cela fait beaucoup, probablement trop car le risque est grand qu’un tel boulimique ne soigne que peu ses plats et c’est effectivement le cas de ce The Though That Swallowed All. Sept titres pour quasiment trente minutes d’une purée épaisse confectionnée à base de brutal death, d’un brin d’expérimental ainsi que de formes musicales davantage modernes (si l’on peut dire) telles que le djent.

Ce qu’il y a d’étrange avec cette formation c’est que lorsque je pioche des morceaux au hasard dans les différentes parutions précédentes, je ne parviens à discerner aucune homogénéité de style, comme si le musicien cherchait constamment à revêtir un nouveau masque de l’extrême, à se réinventer. C’est exactement le cas ici avec cette orientation free death ou des structures sans queue ni tête s’enchaînent, des plans mathcore qui déboulent sans crier gare, voix modifiées à l’emporte-pièce, absence de véritables fil directeur, je ne pige clairement pas trop ce qu’il se passe, ça me fait penser à un disque de STEFANO ZANI’S PROJECT, en plus timbré mais in fine aussi imbitable.

C’est brutal, indéniablement. Cependant, j’ai beau écouter, réécouter, je ne comprends toujours pas où le Canadien veut en venir avec ce déploiement de technique barbare, parfois redevable à des influences indus, parfois à l’école dissonante du tech death, toujours excessive dans cette volonté de combler absolument tous les espaces, de ne jamais laisser respirer la musique, la production sourde avec une batterie mise très en avant n’aidant pas vraiment à l’immersion. Si manier le vide est un art, c’est une corde non présente à cet arc.

La question n’est pas que les idées soient foncièrement mauvaises, je pense sincèrement que le groupe gagnerait à les laisser murir plutôt que de les coucher sur bande sitôt qu’elles se présentent. En l’état je ne vois aucun intérêt à cette sortie qui ne fait finalement plaisir qu’à son auteur dans son besoin compulsif d’écrire, de montrer sa productivité. Ce dernier s’avère d’ailleurs bien plus inspiré lorsqu’il joue avec son autre formation, SYNASTRY (indus groove metal), où il ne gère que le chant pour des morceaux cent fois plus aboutis, à tous les niveaux : logique, construction, cohérence, sonorisation, etc.

Je passe mon tour, n’ayant strictement rien à dire de positif sur The Though That Swallowed All. Bien entendu, j’aime à rappeler mon admiration pour les projets solos pour ce que ça implique d’auto-motivation, d’acharnement solitaire, tout en regrettant le manque de lisibilité, voire de sens, à la performance prise dans son ensemble.
Thrasho Amazon Sosthène
29 Janvier 2026 - 23 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Through Mists
Death Metal Bizarre
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Through Mists
 Through Mists
Death Metal Bizarre - 2021 - Canada		   

formats
  • Digital / 15/01/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 15 Janvier 2026

tracklist
01.   Abyss Stared Back  (04:15)
02.   Mangled Mind Memorandum  (03:51)
03.   Tower of Teeth  (02:24)
04.   Pits of Shame  (03:37)
05.   Left to Wither  (03:24)
06.   Empty Sacrifices, Emptier Synapses  (04:18)
07.   The Thought That Swallowed All  (05:42)

Durée : 27:31

line up
Essayez plutôt
Lykotonon
 Lykotonon
Promethean Pathology
2022 - Profound Lore Records		   

Through Mists
The Thought That Swallowed ...
Lire la chronique
Exxûl
Sealed Into None
Lire la chronique
Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique
Dreaggan
Eternal Fire (EP)
Lire la chronique
Hadopelagyal
Haematophoryktos
Lire la chronique
Oraculum
Hybris Divina
Lire la chronique
Graveyard Winds
Those, Who Come With The Mist
Lire la chronique
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique