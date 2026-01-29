Through Mists - The Thought That Swallowed All Chronique The Thought That Swallowed All (EP)

James Aniston, tête pensante du projet THROUGH MISTS. Cela fait beaucoup, probablement trop car le risque est grand qu’un tel boulimique ne soigne que peu ses plats et c’est effectivement le cas de ce The Though That Swallowed All. Sept titres pour quasiment trente minutes d’une purée épaisse confectionnée à base de brutal death, d’un brin d’expérimental ainsi que de formes musicales davantage modernes (si l’on peut dire) telles que le djent.



Ce qu’il y a d’étrange avec cette formation c’est que lorsque je pioche des morceaux au hasard dans les différentes parutions précédentes, je ne parviens à discerner aucune homogénéité de style, comme si le musicien cherchait constamment à revêtir un nouveau masque de l’extrême, à se réinventer. C’est exactement le cas ici avec cette orientation free death ou des structures sans queue ni tête s’enchaînent, des plans mathcore qui déboulent sans crier gare, voix modifiées à l’emporte-pièce, absence de véritables fil directeur, je ne pige clairement pas trop ce qu’il se passe, ça me fait penser à un disque de in fine aussi imbitable.



C’est brutal, indéniablement. Cependant, j’ai beau écouter, réécouter, je ne comprends toujours pas où le Canadien veut en venir avec ce déploiement de technique barbare, parfois redevable à des influences indus, parfois à l’école dissonante du tech death, toujours excessive dans cette volonté de combler absolument tous les espaces, de ne jamais laisser respirer la musique, la production sourde avec une batterie mise très en avant n’aidant pas vraiment à l’immersion. Si manier le vide est un art, c’est une corde non présente à cet arc.



La question n’est pas que les idées soient foncièrement mauvaises, je pense sincèrement que le groupe gagnerait à les laisser murir plutôt que de les coucher sur bande sitôt qu’elles se présentent. En l’état je ne vois aucun intérêt à cette sortie qui ne fait finalement plaisir qu’à son auteur dans son besoin compulsif d’écrire, de montrer sa productivité. Ce dernier s’avère d’ailleurs bien plus inspiré lorsqu’il joue avec son autre formation, SYNASTRY (indus groove metal), où il ne gère que le chant pour des morceaux cent fois plus aboutis, à tous les niveaux : logique, construction, cohérence, sonorisation, etc.



2026 - Indépendant Death Metal Bizarre notes Chroniqueur : 2 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Through Mists

Death Metal Bizarre - 2021 - Canada

formats Digital / 15/01/2026 - Indépendant

nouveaute A paraître le 15 Janvier 2026

écoutez Abyss Stared Back

Mangled Mind Memorandum

Tower Of Teeth

Pits Of Shame

Left To Wither

Empty Sacrifices, Emptier Synapses

The Thought That Swallowed All

tracklist 01. Abyss Stared Back (04:15) 02. Mangled Mind Memorandum (03:51) 03. Tower of Teeth (02:24) 04. Pits of Shame (03:37) 05. Left to Wither (03:24) 06. Empty Sacrifices, Emptier Synapses (04:18) 07. The Thought That Swallowed All (05:42)

Durée : 27:31

line up James Aniston / Chant, Instruments

