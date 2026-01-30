chargement...

Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par Niktareum		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   

Terres Froides - Enfe

Chronique
Terres Froides Enfe (EP)
En ayant déjà sorti du TRËMA, OWLS, CIRCLES OV HELL ou encore INITIATION, le jeune label L’Ordalie Noire s’est fait remarquer et ne cesse de grossir les rangs de ses fans. En tout cas, son travail est d’ores et déjà reconnu et considéré comme de grande qualité, aussi bien pour la sélection des groupes que pour celle des visuels et des digipacks. Tout est très soigné et tout mérite une oreille attentive, d’autant qu’aucun de ses poulains n’est mauvais. Ce qui ne veut pas dire que vous les apprécierez tous. Au contraire, vous pourriez bien en détester certains, car ils ont tous des saveurs fortes, capables d’attirer comme de faire fuir. En revanche, ce sont toujours des découvertes, avec des groupes qui émergent ou n’ont pas encore eu beaucoup d’occasions de faire parler d’eux. Un véritable découvreur de talents, donc, comme ce fut le cas avec LES BÂTARDS DU ROI, qui a signé son deuxième album sur Les Acteurs de l’Ombre…

Cette fois-ci, le label nous propose de découvrir TERRES FROIDES, formation lyonnaise composée de cinq individus presque sortis de nulle part. Je n’avais eu l’occasion de ne croiser que le bassiste, Heidarr, lorsqu’il officiait aux claviers au sein de NOCTEM CURSIS, au début des années 2010. Mais plutôt que d’en être une extension directe, TERRES FROIDES s’inspirent très largement d’un groupe norvégien culte : WINDIR. Même le propriétaire du label, que j’ai rencontré lors de ma venue à Nantes, l’affirme : c’est musicalement relié à ce que nous offrait Valfar avant de trouver la mort il y a 21 ans. Nos Français ne sont pas les premiers à tenter de faire revivre des ambiances similaires, mais il est sans aucun doute l’un de ceux qui y parviennent le mieux. Il en reprend pratiquement tous les éléments, aussi bien les mélodies que la manière d’inclure les riffs dans les morceaux ou encore la progression des compositions… On a même la cerise sur le gâteau : des sons électro.

« Comment ça ? Des morceaux qui sont du même tonneau que l’original ? Mais ça veut dire que c’est du même niveau alors !!! » Eh bien non, il faut quand même se rendre à l’évidence… Quelque chose nous empêche de dire que c’est génial. On aurait pu penser que cela venait de l’époque et du temps passé, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Cela ne sonne pas vieux et, au contraire, ce genre de morceaux vaillants fonctionne très bien en 2025. Le problème vient plutôt du fait que l’on ne peut s’empêcher de se concentrer sur les ressemblances et les différences entre le Français et le Norvégien. À chaque écoute, j’ai été dérangé par ma petite voix intérieure qui marmonnait : « Oh, ça rappelle tel titre de WINDIR ! », « Eh, WINDIR aussi avait utilisé ce son ! », « Tiens, par contre, TERRES FROIDES chante en français. Ça fait bizarre d’avoir du WINDIR en français ». Autrement dit, même les différences deviennent matière à comparaison…

J’ai pensé que cette petite voix finirait par disparaître au fil des écoutes, mais elle est restée. Du coup, même si elle ne gâche pas l’écoute et que les morceaux sont véritablement réussis, je ne suis pas non plus entré pleinement dans le monde d’Enfe. Dommage, car il y a là une touche totalement personnelle : l’histoire d’un personnage, Enfe, dernier né d’un peuple ancien, portant le fardeau de l’humanité entière. C’est mature, et c’est donc en français.
Thrasho Amazon Sakrifiss
30 Janvier 2026 - 51 lectures

Terres Froides
Windir Black Metal
2025 - L'Ordalie Noire
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Terres Froides
 Terres Froides
Windir Black Metal - 2022 - France		   

tracklist
01.   Enfe
02.   Éprouver la douleur
03.   De la belladona
04.   Au-delà des astres
05.   Ce que la brume révèle

Durée : 28:48

line up
parution
3 Octobre 2025
