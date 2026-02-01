Daughters of Sophia - (4.0°) Tsalmaweth Chronique (4.0°) Tsalmaweth

AzVs, le Lyonnais qui était à la tête de DAUGHTERS OF SOPHIA et dont la discographie, bien qu’assez chichement notée sur Metal Archives, n’en reste pas moins considérablement fournie avec ses quatre LP, deux EP ainsi qu’un split réalisé en 2016 aux côtés de l’excellent Canadien NEIGE ET NOIRCEUR. Pour ma part, je découvre véritablement la formation via ce (4.0°) Tsalmaweth testamentaire, dernière production parue à titre posthume grâce aux probables efforts conjugués des amis, de la famille (son frère je crois), des proches, des collaborateurs ainsi que du label italien Flowing Downward, une maison qui m’a l’air spécialisée dans le black metal atmosphérique parfois à tendance post.



Il faut dire qu’à la différence des disques précédents, le musicien avait cette fois fait appel à quelques renforts de prestige, des guests comme on dit, qui ont eu l’abnégation, la volonté de contribuer à la finalisation du projet en guise de dernier hommage. Ils étaient venus poser qui une ligne de guitare (Jacob Buczarski de Ur Èmdr Œrvn (ex-Sakrifiss d’



Je passerai rapidement sur cette pochette discutable (je n’ose dire le terme que j’ai en tête) signée Jeff Grimal, très loin du raffinement des illustrations antérieures, celle de (2.0°) Sœurs de Sagesse (2015) notamment ou encore ソフィアの娘たち de 2023. Je la trouve foncièrement rebutante une fois mise au regard de la beauté calligraphique du logo mais elle a au moins le mérite de l’originalité, d’éviter l’indifférence ou les clichés du genre black metal. Elle est réussie alors ? Je vous laisse juge. Heureusement, l’intérêt principal n’est pas dans le graphisme mais que s’est-il passé ? Pourquoi cet artwork à peine digne d’une formation de techno thrash des années 90 ?



L’œuvre en elle-même se décompose en huit fragments dont trois instrumentaux. Si ce sont approximativement les morceaux les plus courts de l’album, leur durée fait d’eux davantage que de simples introduction (« Introspection »), outro (« Unlightenment ~ sans fin... ») ou interlude (« Dualÿsm(e) »). En effet, avec systématiquement plus de trois minutes, il s’agit de les considérer comme des titres à part entière, trop nombreux à mon goût, n’ayant jamais été friand de black instrumental. Ils offrent pourtant une matière largement suffisante pour se réjouir. D’abord par ironie, car le one-man band aurait parfaitement pu récidiver puisque ソフィアの娘たち était déjà un LP muet. Ensuite parce qu’ils donnent malgré tout à entendre le cœur de l’inspiration d’AzVs sans le prisme parfois trompeur de la vocalise de la même façon que le masque du visage occulte souvent les profonds tourments de l’âme… Impossible de pratiquer la physiognomie donc. Il demeure que ces pistes sont d’une eau similaire à celles chantées et que c’est ainsi que je les aurais le mieux appréciées.



Quant au reste, sans affirmer que la qualité de l’album est totalement redevable au talent de ses vocalistes, il faudra néanmoins reconnaître que le grain de voix torturé d’Ur Èmdr Œrvn joue pour beaucoup dans l’accroissement de la noirceur, alors que Sakrifiss offre une performance toujours aussi atypique, la chanson où il est crédité s’avérant finalement proche du registre qu’on lui connaît au sein d’ENTERRÉ VIVANT. Je ne souhaite néanmoins pas laisser à penser que les invités à eux-seuls bonifient l’album car, dès les premières mesures d’« Introspection » qui m’auront rappelé Memoria Vetusta, nous sommes happés dans un univers foncièrement sombre et épique derrière la clarté des guitares avec finalement très peu d’éléments post, ce que j’appréhendais. Beaucoup de rage émane de cette musique, d’humanité également et c’est souvent en cela que le black atmo est beau, noble : dans sa capacité à laisser apparaître sans mièvrerie le sensible, le mouvant, l’émouvant, le fragile, en dépit des vocaux déchirés, des blasts, de l’obscurité.



En définitive, mis à part des passages instrumentaux trop présents à mon goût au regard de la qualité des chanteurs sollicités et d’une tendance marquée à achever les morceaux en fade out, difficile d’ignorer la profondeur psychologique de la vision, le talent pour exprimer le désespoir tout en faisant la nique à tous les adeptes du BM dépressif qui sont encore parmi nous, sans une seule TS à leur actif. Je blague hein, qu’est-ce que tu veux raconter sur le disque d’un type qui s’est foutu en l’air ? Cela semble vide, inutile, inintéressant, remettant en question la parole de tous ces artistes qui te tartinent de catharsis, que sans l’art ils seraient à la rue, mort… Mensonge ? L’art n’a quasiment jamais été une motivation suffisante pour s’accrocher à la vie, c’est valable pour un jeune gars qui évoluait dans l’underground avec une reconnaissance artistique restreinte, c’est valable pour Cobain, Cornell, Patrick Dewaere, Gérard de Nerval (même si les causes de sa disparition font débat) et tant d’autres…



2025 - Flowing Downward Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Daughters of Sophia

Black Metal Atmosphérique - 2011 † 2024 - France

formats CD, Digital / 28/11/2025 - Flowing Downward

écoutez L'Ombre de la Mort

tracklist 01. Introspection (03:32) 02. Kamigami no Sénmin (07:32) 03. Bathin and the Knightlord (06:23) 04. Dualÿsm(e) (03:29) 05. 闇 の中 (03:53) 06. L'Ombre de la Mort (06:21) 07. In the Dark Tapestry of Existence (05:58) 08. Unlightenment ~ sans fin... (04:23)

Durée : 41:31

line up Jacob Buczarski / Guitare

Ur Èmdr Œrvn / Chant

Sakrifiss / Chant

AzVs / Chant, Instruments

parution 28 Novembre 2025

