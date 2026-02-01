chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
77 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   

Daughters of Sophia - (4.0°) Tsalmaweth

Chronique
Daughters of Sophia (4.0°) Tsalmaweth
Les filles de Sophia… Coppola ? Loren ? Non, je galège évidemment, j’imagine que l’appellation s’inspire de la légende de sainte Sophie et de ses trois filles Foi, Espérance et Charité (ou Amour selon les sources). Sinon, pour ceux qui suivent assidument la scène française, vous connaissez déjà certainement AzVs, le Lyonnais qui était à la tête de DAUGHTERS OF SOPHIA et dont la discographie, bien qu’assez chichement notée sur Metal Archives, n’en reste pas moins considérablement fournie avec ses quatre LP, deux EP ainsi qu’un split réalisé en 2016 aux côtés de l’excellent Canadien NEIGE ET NOIRCEUR. Pour ma part, je découvre véritablement la formation via ce (4.0°) Tsalmaweth testamentaire, dernière production parue à titre posthume grâce aux probables efforts conjugués des amis, de la famille (son frère je crois), des proches, des collaborateurs ainsi que du label italien Flowing Downward, une maison qui m’a l’air spécialisée dans le black metal atmosphérique parfois à tendance post.

Il faut dire qu’à la différence des disques précédents, le musicien avait cette fois fait appel à quelques renforts de prestige, des guests comme on dit, qui ont eu l’abnégation, la volonté de contribuer à la finalisation du projet en guise de dernier hommage. Ils étaient venus poser qui une ligne de guitare (Jacob Buczarski de MARE COGNITUM sur « Kamigami no Sénmin » et « In the Dark Tapestry of Existence »), qui une ligne de chant avec les apparitions du Japonais Ur Èmdr Œrvn (ex-ARKHA SVA) pour les deux compositions où le guitariste intervient plus « Bathin and the Knightlord » et « L'Ombre de la Mort », alors que Sakrifiss d’ENTERRÉ VIVANT prend en charge « 闇 の中 ». Compte-tenu du contexte endeuillé de cette parution la tentation serait grande de l’encenser sans discernement, nous savons toujours trouver mille qualités aux défunts, y compris lorsque de leur vivant ils appartenaient à la catégorie des putrides rognures infectes… Moi, je ne le connaissais pas, je ne suis donc pas sous influence et n’ai par conséquent aucune raison de ne pas écrire ce que je pense même si rédiger un article semble aujourd’hui un peu vain, d’autant qu’en un peu moins de vingt ans d’activités de chroniqueur, je n’ai jamais pondu une ligne sur la carrière de l’homme… L’heure d’une séance de rattrapage est venue, aussi futile soit-elle.

Je passerai rapidement sur cette pochette discutable (je n’ose dire le terme que j’ai en tête) signée Jeff Grimal, très loin du raffinement des illustrations antérieures, celle de (2.0°) Sœurs de Sagesse (2015) notamment ou encore ソフィアの娘たち de 2023. Je la trouve foncièrement rebutante une fois mise au regard de la beauté calligraphique du logo mais elle a au moins le mérite de l’originalité, d’éviter l’indifférence ou les clichés du genre black metal. Elle est réussie alors ? Je vous laisse juge. Heureusement, l’intérêt principal n’est pas dans le graphisme mais que s’est-il passé ? Pourquoi cet artwork à peine digne d’une formation de techno thrash des années 90 ?

L’œuvre en elle-même se décompose en huit fragments dont trois instrumentaux. Si ce sont approximativement les morceaux les plus courts de l’album, leur durée fait d’eux davantage que de simples introduction (« Introspection »), outro (« Unlightenment ~ sans fin... ») ou interlude (« Dualÿsm(e) »). En effet, avec systématiquement plus de trois minutes, il s’agit de les considérer comme des titres à part entière, trop nombreux à mon goût, n’ayant jamais été friand de black instrumental. Ils offrent pourtant une matière largement suffisante pour se réjouir. D’abord par ironie, car le one-man band aurait parfaitement pu récidiver puisque ソフィアの娘たち était déjà un LP muet. Ensuite parce qu’ils donnent malgré tout à entendre le cœur de l’inspiration d’AzVs sans le prisme parfois trompeur de la vocalise de la même façon que le masque du visage occulte souvent les profonds tourments de l’âme… Impossible de pratiquer la physiognomie donc. Il demeure que ces pistes sont d’une eau similaire à celles chantées et que c’est ainsi que je les aurais le mieux appréciées.

Quant au reste, sans affirmer que la qualité de l’album est totalement redevable au talent de ses vocalistes, il faudra néanmoins reconnaître que le grain de voix torturé d’Ur Èmdr Œrvn joue pour beaucoup dans l’accroissement de la noirceur, alors que Sakrifiss offre une performance toujours aussi atypique, la chanson où il est crédité s’avérant finalement proche du registre qu’on lui connaît au sein d’ENTERRÉ VIVANT. Je ne souhaite néanmoins pas laisser à penser que les invités à eux-seuls bonifient l’album car, dès les premières mesures d’« Introspection » qui m’auront rappelé BLUT AUS NORD dans sa période Memoria Vetusta, nous sommes happés dans un univers foncièrement sombre et épique derrière la clarté des guitares avec finalement très peu d’éléments post, ce que j’appréhendais. Beaucoup de rage émane de cette musique, d’humanité également et c’est souvent en cela que le black atmo est beau, noble : dans sa capacité à laisser apparaître sans mièvrerie le sensible, le mouvant, l’émouvant, le fragile, en dépit des vocaux déchirés, des blasts, de l’obscurité.

En définitive, mis à part des passages instrumentaux trop présents à mon goût au regard de la qualité des chanteurs sollicités et d’une tendance marquée à achever les morceaux en fade out, difficile d’ignorer la profondeur psychologique de la vision, le talent pour exprimer le désespoir tout en faisant la nique à tous les adeptes du BM dépressif qui sont encore parmi nous, sans une seule TS à leur actif. Je blague hein, qu’est-ce que tu veux raconter sur le disque d’un type qui s’est foutu en l’air ? Cela semble vide, inutile, inintéressant, remettant en question la parole de tous ces artistes qui te tartinent de catharsis, que sans l’art ils seraient à la rue, mort… Mensonge ? L’art n’a quasiment jamais été une motivation suffisante pour s’accrocher à la vie, c’est valable pour un jeune gars qui évoluait dans l’underground avec une reconnaissance artistique restreinte, c’est valable pour Cobain, Cornell, Patrick Dewaere, Gérard de Nerval (même si les causes de sa disparition font débat) et tant d’autres…

« Qui s’est jamais suicidé pour Dieu, pour la nature ou pour l’art ? » (Cioran).
Thrasho Amazon Sosthène
1 Février 2026 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Daughters of Sophia
Black Metal Atmosphérique
2025 - Flowing Downward
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Daughters of Sophia
 Daughters of Sophia
Black Metal Atmosphérique - 2011 † 2024 - France		   

formats
tracklist
01.   Introspection  (03:32)
02.   Kamigami no Sénmin  (07:32)
03.   Bathin and the Knightlord  (06:23)
04.   Dualÿsm(e)  (03:29)
05.   闇 の中  (03:53)
06.   L'Ombre de la Mort  (06:21)
07.   In the Dark Tapestry of Existence  (05:58)
08.   Unlightenment ~ sans fin...  (04:23)

Durée : 41:31

line up
parution
28 Novembre 2025

Essayez aussi
Forest Silence
 Forest Silence
Philosophy Of Winter
2006 - Candlelight Records		   
Gormoth
 Gormoth
Winterfall
2025 - Autoproduction		   
Wędrujący Wiatr
 Wędrujący Wiatr
O turniach, jeziorach i nocnych szlakach
2016 - Werewolf Promotion		   
Boréalys
 Boréalys
L'héritage
2023 - Northern Silence Productions		   
Negură Bunget
 Negură Bunget
Tău
2015 - Lupus Lounge		   

Daughters of Sophia
(4.0°) Tsalmaweth
Lire la chronique
Mütiilation
Pandemonim Of Egregores
Lire la chronique
Oppression
No Safe Place
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Hymns Of Blood And Thunder
Lire la chronique
Tower
Let There Be Dark
Lire la chronique
Terres Froides
Enfe (EP)
Lire la chronique
Bezdan
Upon The Altar
Lire la chronique
The Body
I Shall Die Here
Lire la chronique
Through Mists
The Thought That Swallowed ...
Lire la chronique
Exxûl
Sealed Into None
Lire la chronique
Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique
Dreaggan
Eternal Fire (EP)
Lire la chronique
Hadopelagyal
Haematophoryktos
Lire la chronique
Oraculum
Hybris Divina
Lire la chronique
Graveyard Winds
Those, Who Come With The Mist
Lire la chronique
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique