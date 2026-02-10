chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
211 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   

Power Abuse - Madness Inside

Chronique
Power Abuse Madness Inside
Le thrash metal… Décidément, ce genre n’en finira jamais d’attirer dans ses filets poisseux une jeunesse fascinée par les origines. Des quatre coins du monde déferlent des formations revanchardes, les Philippines n’étant pas en reste question sauvagerie. D’où POWER ABUSE, d’où Madness Inside, un premier LP paru en septembre 2024 avant d’être réédité en mars de l’année dernière par Thrashing Cult Records, label chinois pour le moins confidentiel mais au roster intéressant (RUMBLE MILITIA, ABIGAIL…).

Bien entendu, notre trio n’est pas là pour chambouler les codes et réinventer la poudre. Il ancre son style dans les vieux pots des années 80, à mi-chemin d’un METALLICA du temps où il préconisait le meurtre de masse (« Born to Thrash » prend des allures de « Whiplash »), de la scène allemande pour une certaine violence débridée, du crossover relativement aux intonations vocales ou certains riffs davantage typés punk hardcore alors que l’ombre éternelle de SLAYER planera à l’occasion des « Inevitable Death » et « Madness Inside » aux rythmiques, accélérations et lignes de chant symptomatiques. Beaucoup de références donc dans ces neuf compositions (treize si l’on compte les versions démos proposées par la réédition) qui, pourtant, parviennent à ne pas sonner comme un plat réchauffé ni comme une galette insipide.

Il faut dire que les musiciens s’y entendent pour propager leur hargne et que l’auditeur, s’il accepte de laisser son cerveau de côté, se laissera facilement embarquer dans cet album intense, étonnamment fluide, étonnamment varié également où chaque morceau contient sa petite spécificité, un solo déjanté, un mosh part, un surcroît de brutalité, un cri strident, une mélodie vocale entraînante… Difficile de ne pas résister aux assauts métalliques d’un « Aftermath of War », avec un Chester Ramos bien efficace derrière sa double. Décidément, ces messieurs savent jouer sans complexe, se pointant après deux EP et une démo avec un premier longue-durée plus que convaincant.

Certes, Madness Inside souffre à l’occasion de quelques approximations (batterie trop en avant, solos parfois précipités, chant à l’arrache) et tu te doutes vite que tout a été enregistré en à peine quelques prises, sans retouches studio inutiles. Cependant, c’est aussi cette fraîcheur, cette instinctivité qui confèrent à la sortie une grande partie de son charme underground, l’amateur pouvant largement y revenir régulièrement sans lassitude. Et si cela ne remplacera jamais le charme suranné des vieux EXODUS, voilà un disque contenant suffisamment de rage pour enflammer plus d’une première partie, voire voler la vedette à la tête d’affiche si tant est que les prestations scéniques soient à la hauteur des promesses entrevues ici.

Voilà donc un début de carrière idéal pour POWER ABUSE qui signe-là une carte de visite attirante, jusqu’à sa pochette typique du genre. Quant aux quatre versions démos, elles ne servent pas à grand-chose tant la production est catastrophique, sans valeur ajoutée si ce n’est peut-être pour les collectionneurs ?
Thrasho Amazon Sosthène
10 Février 2026 - 34 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Power Abuse
Thrash Metal
2025 - Thrashing Cult Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Power Abuse
 Power Abuse
Thrash Metal - 2016 - Philippines		   

formats
  • CD / 22/03/2025 - Thrashing Cult Records (Limited edition)

tracklist
01.   Intro  (01:30)
02.   Born to Thrash  (02:30)
03.   Slave Society  (03:34)
04.   Psycho-Master  (04:53)
05.   Inevitable Death  (05:45)
06.   Aftermath of War  (04:37)
07.   Seeds of Revenge  (04:02)
08.   Madness Inside  (04:24)
09.   Control the Truth  (05:15)

Durée : 36:30

line up
parution
22 Mars 2025

Essayez aussi
Atrophy
 Atrophy
Violent By Nature
1990 - Roadrunner Records		   
Ireful
 Ireful
Agents Of Doom
2024 - Xtreem Music		   
Headhunter
 Headhunter
A Bizarre Gardening Accident
1992 - Major Records		   
Sodom
 Sodom
Genesis XIX
2020 - Steamhammer Records (SPV)		   
Witchburner
 Witchburner
Demons
2010 - Evil Spell Records		   

Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique
Ellende
Zerfall
Lire la chronique
Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique
Dementia
The Insanity Chronicles
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Lire la chronique
Live Report Tanork - Skelethal
Lire le podcast
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Lire la chronique
Crystal Sun
The Trace You Left
Lire la chronique
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Lire la chronique
Live Report Esodic - Anthares
Lire le podcast
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
Lire la chronique
Invictus
Nocturnal Visions
Lire la chronique
Bloodtruth
Execration
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Stormcrow (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
Daughters of Sophia
(4.0°) Tsalmaweth
Lire la chronique
Mütiilation
Pandemonim Of Egregores
Lire la chronique
Oppression
No Safe Place
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Hymns Of Blood And Thunder
Lire la chronique
Tower
Let There Be Dark
Lire la chronique
Terres Froides
Enfe (EP)
Lire la chronique