Power Abuse - Madness Inside Chronique Madness Inside

thrash metal… Décidément, ce genre n’en finira jamais d’attirer dans ses filets poisseux une jeunesse fascinée par les origines. Des quatre coins du monde déferlent des formations revanchardes, les Philippines n’étant pas en reste question sauvagerie. D’où POWER ABUSE, d’où Madness Inside, un premier LP paru en septembre 2024 avant d’être réédité en mars de l’année dernière par Thrashing Cult Records, label chinois pour le moins confidentiel mais au roster intéressant (RUMBLE MILITIA,



Bien entendu, notre trio n’est pas là pour chambouler les codes et réinventer la poudre. Il ancre son style dans les vieux pots des années 80, à mi-chemin d’un crossover relativement aux intonations vocales ou certains riffs davantage typés punk hardcore alors que l’ombre éternelle de



Il faut dire que les musiciens s’y entendent pour propager leur hargne et que l’auditeur, s’il accepte de laisser son cerveau de côté, se laissera facilement embarquer dans cet album intense, étonnamment fluide, étonnamment varié également où chaque morceau contient sa petite spécificité, un solo déjanté, un mosh part, un surcroît de brutalité, un cri strident, une mélodie vocale entraînante… Difficile de ne pas résister aux assauts métalliques d’un « Aftermath of War », avec un Chester Ramos bien efficace derrière sa double. Décidément, ces messieurs savent jouer sans complexe, se pointant après deux EP et une démo avec un premier longue-durée plus que convaincant.



Certes, Madness Inside souffre à l’occasion de quelques approximations (batterie trop en avant, solos parfois précipités, chant à l’arrache) et tu te doutes vite que tout a été enregistré en à peine quelques prises, sans retouches studio inutiles. Cependant, c’est aussi cette fraîcheur, cette instinctivité qui confèrent à la sortie une grande partie de son charme underground, l’amateur pouvant largement y revenir régulièrement sans lassitude. Et si cela ne remplacera jamais le charme suranné des vieux



Voilà donc un début de carrière idéal pour POWER ABUSE qui signe-là une carte de visite attirante, jusqu'à sa pochette typique du genre. Quant aux quatre versions démos, elles ne servent pas à grand-chose tant la production est catastrophique, sans valeur ajoutée si ce n'est peut-être pour les collectionneurs ?

