thrash ou heavy souvent aussi intéressantes que méconnues / oubliées. J’étais par conséquent plutôt enjoué au moment de partir à la découverte des Américains de DEMENTIA, seulement auteurs de ce The Insanity Chronicles débarqué en 1996 puis d’une démo, Symphonies in the Key of Doom, en 1998.



Hélas, force me sera de constater qu’au-delà du charme indéniable de l’ancien, je n’ai guère été emballé par ces dix titres tout de même étonnamment obscurs et qui regardent énormément sur l’Angleterre, la perfide Albion selon l’expression consacrée : un côté punk qui évoquera approximativement glam de Girls, Girls, Girls et le heavy rock graisseux de Lemmy. Cela dit, le style biker a son public.



J’ajouterais que les compositions ont pour fâcheuse habitude de se ressembler, la faute à une technique relativement limitée de même qu’à une inspiration inconstante en dépit de quelques trouvailles intéressantes à l’image du pont acoustique central de « Celebrations of Evil » ou encore de l’introduction atmosphérique de « Terror from Beneath » qui font souffler un vent frais sur un disque sinon bien trop classique au regard des canons en vigueur tant dans les années 90 qu’aujourd’hui. Je ne m’amuserai pas à énumérer les disques parus en 1996 mais s’il fallait établir une comparaison, DEMENTIA aurait peu de chances de franchir le premier tour des confrontations.



Également, je ne comprends pas trop l’intérêt d’avoir remplacé la pochette originale par cette horreur indigne que je trouve finalement assez faiblement dans l’esprit de la musique du trio davantage speed heavy rock que purement thrash, cela dit même pour un groupe de thrash l’illustration serait immonde. Dommage donc pour les Américains, leur carrière fut brève mais je ne crois pas qu’il y avait le potentiel pour être autre chose qu’un énième couteau de fond de tiroir rarement utilisé car bien trop en-deçà de ses influences marquées et faisant même parfois preuve d’un mauvais goût évident : les notes de marche nuptiale en introduction de « Till Death Do Us Part » craignent un maximum.



