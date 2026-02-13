chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
173 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   
Power Abuse
 Power Abuse - Madness Inside (C)
Par Jean-Clint		   
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   

Furi Helium - No Altar Stands Eternal

Chronique
Furi Helium No Altar Stands Eternal
Tiens, un groupe de thrash metal espagnol qui n’est pas signé chez Xtreem Music, c’est surprenant. Inquiétant même peut-être… FURI HELIUM pâtirait-il de quelques vilaines tares qui le rendraient impropre à l’obtention d’un contrat discographique ? Je ne le sais pas mais Far From Sanity (2022) était déjà une production indépendante, il en va de même pour ce No Altars Stands Eternal. Le programme, vous le connaissez uniquement en regardant la pochette : une musique ultra classique qui s’inspire des vieux tout en les faisant sonner comme des jeunes, c’est générique en diable et pourtant non dénué d’une certaine efficacité.

Par exemple, on appréciera cette basse qui claque comme lorsque Ron Jeremy colle une main au cul, ces nombreux chœurs bien virils qui renforcent la dimension hardcore des morceaux ainsi que, globalement, la vitesse affichée bien que jamais excessive. La production se montre également à la hauteur : propre et puissante pour des instruments équilibrés et un chant bien mis en avant, d’ailleurs l’un des points forts de ce LP que le timbre de Kirian Bonet.

Pour le reste, sans dénigrer la qualité technique des différents instrumentistes, je ne parviens que trop rarement à m’enthousiasmer pour des parties entendues des milliers fois et ce même si les Espagnols arrivent toujours à faire pointer de petites spécificités nationales qui rendent leur thrash un peu à part… L’accent peut-être ? Le soleil qui perce derrière les murs de béton ? « Va comprendre, Charles » disait André Pousse à Guy Marchand dans cette célèbre publicité pour le PMU. Je glose, je tourne autour du pot, cherchant à masquer mon syndrome de la page blanche face aux près de quarante minutes de No Altars Stands Eternal.

Peut-être aussi parce qu’il n’y a rien à dire. Oui, sur le papier, le disque ne souffre que peu de défauts. Bien produit, bien joué, dans les clous si ce n’est le trop mélodique « Tidal Disruption » qui confirme la jeunesse de la formation en laissant trop parler son goût pour les modes de transports urbains à roulettes, les Catalans cochent toutes les cases d’une sortie professionnelle. Sauf que moi j’aime bien avoir un peu de gras sur les doigts, sentir que les mecs veulent te faire la rondelle façon calamars à la romaine… Là, non. Les musiciens sont plutôt soignés dans leur approche, l’avantage étant que cela est susceptible de plaire au plus grand nombre. L’inconvénient est que l’on tombe vite dans le ventre mou de la scène et que si je compare aux prouesses des Japonais de BRUTAL DECAY ou à l’arrivée en force de POWER ABUSE, il n’y a pas photo. Quoi qu’il en soit je n’ai jamais été très fan d’ANGELUS APATRIDA ou de CRISIX, par conséquent rien de vraiment étonnant à ce que je reste ici globalement de marbre.

À réécouter cet été, au moment des grillades.
Thrasho Amazon Sosthène
13 Février 2026 - 49 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
13/02/2026 08:27 		note: 7/10
Ahahah la référence du Pmu, la grande époque cette pub avec celle de Guy Lux et Omar Sharif pour "Bilto" et "Tiercé Magazine". Pour revenir à ce disque c'est gentillet, ça fait le taf et effectivement on aimerait que ça soit un peu plus couillu mais ça s'écoute tranquille même si ça sera immédiatement oublié...

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Furi Helium
Thrash Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs : (1)  7/10
Webzines : (1)  8/10

plus d'infos sur
Furi Helium
 Furi Helium
Thrash Metal - 2012 - Espagne		   

formats
nouveaute
A paraître le 22 Janvier 2026

tracklist
01.   Bloodspiller  (02:43)
02.   Empty Shells  (03:29)
03.   Break the Chains  (03:42)
04.   Criminals  (04:31)
05.   Tidal Disruption  (03:10)
06.   Fall in Disgrace  (03:04)
07.   Orangutan Klan (L.N.L.)  (03:32)
08.   Cheers for Chaos  (02:37)
09.   The Baron  (03:26)
10.   12 Mirrors  (04:18)
11.   The Chronophage  (04:10)

Durée : 38:42

line up
Essayez plutôt
Denial
 Denial
Antichrist President
1991 - Colossal Records		   
Atrophy
 Atrophy
Socialized Hate
1988 - Roadracer Records		   
Acid Force
 Acid Force
World Targets In Megadeaths
2023 - Jawbreaker Records		   
Blood Feast
 Blood Feast
Kill For Pleasure
1987 - New Renaissance Records		   
Holycide
 Holycide
Towards Idiocracy
2024 - Xtreem Music		   

Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique
Ellende
Zerfall
Lire la chronique
Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique
Dementia
The Insanity Chronicles
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Lire la chronique
Live Report Tanork - Skelethal
Lire le podcast
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Lire la chronique
Crystal Sun
The Trace You Left
Lire la chronique
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Lire la chronique
Live Report Esodic - Anthares
Lire le podcast
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
Lire la chronique
Invictus
Nocturnal Visions
Lire la chronique
Bloodtruth
Execration
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Stormcrow (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
Daughters of Sophia
(4.0°) Tsalmaweth
Lire la chronique