Self Hypnosis - Contagion of Despair Chronique Contagion of Despair

Greg Chandler, à savoir SELF HYPNOSIS, qu’il partage avec Kris Clayton, notamment ancien membre live d’Contagion of Despair de 2020 que le duo a sorti en mai de l’année passée le single « Contagion », qui semble être en fait le même titre que celui présent sur ce LP mais pourquoi ferait-il cela cinq ans après si ce n’est parce qu’il y a du nouveau en préparation ? Bon sang, toutes ces perspectives musicales sont extrêmement enthousiasmantes, elles augurent d’une année jouissivement suicidaire.



Pour le dire de but en blanc, ce disque n’est pas et ne sera jamais celui de monsieur et madame tout le monde. Huit titres, une heure et dix-sept minutes d’un style à la limite du définissable : la lenteur progressive funeral doom de nos chouchous de Birmingham, une forme de noirceur typiquement black metal (la présence en tant que musicien de session de metal industriel (



Il faut dire que la production n’aide pas non plus à s’immerger, au-delà de la force mentale que cela demande : froide, étrangement claire au point que l’on pourrait trouver que certains passages manquent de substance, d’opacité, complètement désincarnée mais finalement parfaitement à l’image de ce qu’a cherché à composer SELF HYPNOSIS. Loin de la facilité, à aucun moment je ne ressens une volonté particulière d’accrocher l’auditeur, de lui adresser la parole, bien au contraire. De mon point de vue, les deux musiciens ne cherchent qu’à explorer les méandres obscurs de leur psychisme torturé, tant mieux si tu parviens à suivre, sinon… Bah on s’en fout en fait, tu resteras à agoniser sur le bas-côté.



Le paysage peut parfois être beau (cet instant acoustique magique planté au milieu de « Omission »), parfois d’une laideur innommable comme l’aurait si bien écrit le vénéré Lovecraft, c’est peut-être bien la première fois que je vais dire d’un album qu’il me plonge littéralement dans l’abime du temps (« The Shadow out of Time » pour les puristes), je dis « peut-être » car il est possible que j’aie pu un jour l’affirmer pour LUSTMORD. Quoi qu’il en soit, chacune de mes écoutes se termine invariablement par une espèce d’état mi-comateux, mi-introspectif, où la pensée se voit enfin libre de suivre un cours libéré de toute logique consciente.



N'allez pas non plus vous imaginer que l’on soit ici confronté à une musique contemplative, planante, un truc de hippie. Croire cela avec les références données précédemment serait une cuisante erreur au moment de tenter une approche. N’y allez pas la fleur au fusil, prévenez vos proches, les deux minutes et quelques de « Scandal » pourraient être suffisantes pour avoir raison de votre salubrité mentale, ou vous éviter de sombrer dans une profonde neurasthénie… Car ne nous racontons pas de salade, ce que l’on préfère chez SELF HYPNOSIS, ce sont les morceaux interminables (dix-huit minutes pour « Succumbed », seize pour « Divided », dix-sept pour « Omission », treize pour « Contagion) car ce sont eux qui donnent la pleine et entière démesure du projet, qui te pèlent comme un oignon, ôtent une à une tes couches de résistance lucide pour aller percer l’âme, la mettre au supplice puis lui faire entrevoir un instant la lumière, tout cela dans un même geste divin, par-delà le bien et le mal (voilà, j’ai calé une référence pompeuse à Nietzsche) de tels concepts n’existant de toute façon pas au sein de Contagion of Despair.



Je ne vais pas me la jouer élitiste et affirmer que j’écoute cet album tous les quatre matins, il est trop dense et trop exigeant pour faire partie des œuvres de chevet. Mais si l’on se demande ce que la froideur industrielle martiale donnerait une fois accouplée à la tortuosité du funeral, SELF HYPNOSIS y apporte une réponse aussi cinglante que cinglée. Saviez-vous que fin octobre 2025, LYCHGATE a publié une composition intitulée « Hive of Parasites », annonciatrice du nouvel album Precipice paru le dix-neuf décembre chez Debemur Morti Productions ? Pourquoi parler de cela ? Parce que je vais ici m’intéresser à un autre projet annexe de, à savoir, qu’il partage avec, notamment ancien membred’ ESOTERIC . Et je me penche aujourd’hui avec d’autant plus d’intérêt sur cede 2020 que le duo a sorti en mai de l’année passée le« Contagion », qui semble être en fait le même titre que celui présent sur ce LP mais pourquoi ferait-il cela cinq ans après si ce n’est parce qu’il y a du nouveau en préparation ? Bon sang, toutes ces perspectives musicales sont extrêmement enthousiasmantes, elles augurent d’une année jouissivement suicidaire.Pour le dire de but en blanc, ce disque n’est pas et ne sera jamais celui de monsieur et madame tout le monde. Huit titres, une heure et dix-sept minutes d’un style à la limite du définissable : la lenteur progressivede nos chouchous de Birmingham, une forme de noirceur typiquement(la présence en tant que musicien de session de Tom Vallely derrière la batterie n’est pas anodine), la torture mécanique du GODFLESH en tête de gondole)… Difficile de classer ces compositions autre part qu’à la lettre « b », comme « bizarre », tant je suis systématiquement en peine d’identifier ne serait-ce qu’un seul groupe qui ne ferait que s’approcher de l’étrangeté de cet objet promu par les Finlandais de Svart Records Il faut dire que la production n’aide pas non plus à s’immerger, au-delà de la force mentale que cela demande : froide, étrangement claire au point que l’on pourrait trouver que certains passages manquent de substance, d’opacité, complètement désincarnée mais finalement parfaitement à l’image de ce qu’a cherché à composer. Loin de la facilité, à aucun moment je ne ressens une volonté particulière d’accrocher l’auditeur, de lui adresser la parole, bien au contraire. De mon point de vue, les deux musiciens ne cherchent qu’à explorer les méandres obscurs de leur psychisme torturé, tant mieux si tu parviens à suivre, sinon… Bah on s’en fout en fait, tu resteras à agoniser sur le bas-côté.Le paysage peut parfois être beau (cet instant acoustique magique planté au milieu de « Omission »), parfois d’une laideur innommable comme l’aurait si bien écrit le vénéré, c’est peut-être bien la première fois que je vais dire d’un album qu’il me plonge littéralement dans l’abime du temps (« The Shadow out of Time » pour les puristes), je dis « peut-être » car il est possible que j’aie pu un jour l’affirmer pour. Quoi qu’il en soit, chacune de mes écoutes se termine invariablement par une espèce d’état mi-comateux, mi-introspectif, où la pensée se voit enfin libre de suivre un cours libéré de toute logique consciente.N'allez pas non plus vous imaginer que l’on soit ici confronté à une musique contemplative, planante, un truc de hippie. Croire cela avec les références données précédemment serait une cuisante erreur au moment de tenter une approche. N’y allez pas la fleur au fusil, prévenez vos proches, les deux minutes et quelques de « Scandal » pourraient être suffisantes pour avoir raison de votre salubrité mentale, ou vous éviter de sombrer dans une profonde neurasthénie… Car ne nous racontons pas de salade, ce que l’on préfère chez, ce sont les morceaux interminables (dix-huit minutes pour « Succumbed », seize pour « Divided », dix-sept pour « Omission », treize pour « Contagion) car ce sont eux qui donnent la pleine et entière démesure du projet, qui te pèlent comme un oignon, ôtent une à une tes couches de résistance lucide pour aller percer l’âme, la mettre au supplice puis lui faire entrevoir un instant la lumière, tout cela dans un même geste divin, par-delà le bien et le mal (voilà, j’ai calé une référence pompeuse à Nietzsche) de tels concepts n’existant de toute façon pas au sein deJe ne vais pas me la jouer élitiste et affirmer que j’écoute cet album tous les quatre matins, il est trop dense et trop exigeant pour faire partie des œuvres de chevet. Mais si l’on se demande ce que la froideur industrielle martiale donnerait une fois accouplée à la tortuosité duy apporte une réponse aussi cinglante que cinglée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Svart Records Black Doom Metal Industriel notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Self Hypnosis

Black Doom Metal Industriel - 2018 - Royaume-Uni

formats CD, Vinyl, Digital / 2020 - Svart Records

écoutez Contagion

Empowered

Omission

Scandal

Divided

Leeches

Succumbed

tracklist 01. Contagion (13:48) 02. Empowered (restricted) (04:29) 03. Omission (17:11) 04. Scandal (02:41) 05. Divided (16:27) 06. Leeches (04:52) 07. Succumbed (18:18)

Durée : 01:17:46

line up Greg Chandler / Chant, Guitare

Kris Clayton / Chant, Guitare, Clavier

Tom Vallely / Batterie

parution 21 Août 2020

Essayez aussi Blut Aus Nord / P.H.O.B.O.S.

Triunity (Split-CD)

2014 - Debemur Morti Productions

