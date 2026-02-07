chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
247 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   

Self Hypnosis - Contagion of Despair

Chronique
Self Hypnosis Contagion of Despair
Saviez-vous que fin octobre 2025, LYCHGATE a publié une composition intitulée « Hive of Parasites », annonciatrice du nouvel album Precipice paru le dix-neuf décembre chez Debemur Morti Productions ? Pourquoi parler de cela ? Parce que je vais ici m’intéresser à un autre projet annexe de Greg Chandler, à savoir SELF HYPNOSIS, qu’il partage avec Kris Clayton, notamment ancien membre live d’ESOTERIC. Et je me penche aujourd’hui avec d’autant plus d’intérêt sur ce Contagion of Despair de 2020 que le duo a sorti en mai de l’année passée le single « Contagion », qui semble être en fait le même titre que celui présent sur ce LP mais pourquoi ferait-il cela cinq ans après si ce n’est parce qu’il y a du nouveau en préparation ? Bon sang, toutes ces perspectives musicales sont extrêmement enthousiasmantes, elles augurent d’une année jouissivement suicidaire.

Pour le dire de but en blanc, ce disque n’est pas et ne sera jamais celui de monsieur et madame tout le monde. Huit titres, une heure et dix-sept minutes d’un style à la limite du définissable : la lenteur progressive funeral doom de nos chouchous de Birmingham, une forme de noirceur typiquement black metal (la présence en tant que musicien de session de Tom Vallely derrière la batterie n’est pas anodine), la torture mécanique du metal industriel (GODFLESH en tête de gondole)… Difficile de classer ces compositions autre part qu’à la lettre « b », comme « bizarre », tant je suis systématiquement en peine d’identifier ne serait-ce qu’un seul groupe qui ne ferait que s’approcher de l’étrangeté de cet objet promu par les Finlandais de Svart Records.

Il faut dire que la production n’aide pas non plus à s’immerger, au-delà de la force mentale que cela demande : froide, étrangement claire au point que l’on pourrait trouver que certains passages manquent de substance, d’opacité, complètement désincarnée mais finalement parfaitement à l’image de ce qu’a cherché à composer SELF HYPNOSIS. Loin de la facilité, à aucun moment je ne ressens une volonté particulière d’accrocher l’auditeur, de lui adresser la parole, bien au contraire. De mon point de vue, les deux musiciens ne cherchent qu’à explorer les méandres obscurs de leur psychisme torturé, tant mieux si tu parviens à suivre, sinon… Bah on s’en fout en fait, tu resteras à agoniser sur le bas-côté.

Le paysage peut parfois être beau (cet instant acoustique magique planté au milieu de « Omission »), parfois d’une laideur innommable comme l’aurait si bien écrit le vénéré Lovecraft, c’est peut-être bien la première fois que je vais dire d’un album qu’il me plonge littéralement dans l’abime du temps (« The Shadow out of Time » pour les puristes), je dis « peut-être » car il est possible que j’aie pu un jour l’affirmer pour LUSTMORD. Quoi qu’il en soit, chacune de mes écoutes se termine invariablement par une espèce d’état mi-comateux, mi-introspectif, où la pensée se voit enfin libre de suivre un cours libéré de toute logique consciente.

N'allez pas non plus vous imaginer que l’on soit ici confronté à une musique contemplative, planante, un truc de hippie. Croire cela avec les références données précédemment serait une cuisante erreur au moment de tenter une approche. N’y allez pas la fleur au fusil, prévenez vos proches, les deux minutes et quelques de « Scandal » pourraient être suffisantes pour avoir raison de votre salubrité mentale, ou vous éviter de sombrer dans une profonde neurasthénie… Car ne nous racontons pas de salade, ce que l’on préfère chez SELF HYPNOSIS, ce sont les morceaux interminables (dix-huit minutes pour « Succumbed », seize pour « Divided », dix-sept pour « Omission », treize pour « Contagion) car ce sont eux qui donnent la pleine et entière démesure du projet, qui te pèlent comme un oignon, ôtent une à une tes couches de résistance lucide pour aller percer l’âme, la mettre au supplice puis lui faire entrevoir un instant la lumière, tout cela dans un même geste divin, par-delà le bien et le mal (voilà, j’ai calé une référence pompeuse à Nietzsche) de tels concepts n’existant de toute façon pas au sein de Contagion of Despair.

Je ne vais pas me la jouer élitiste et affirmer que j’écoute cet album tous les quatre matins, il est trop dense et trop exigeant pour faire partie des œuvres de chevet. Mais si l’on se demande ce que la froideur industrielle martiale donnerait une fois accouplée à la tortuosité du funeral, SELF HYPNOSIS y apporte une réponse aussi cinglante que cinglée.
Thrasho Amazon Sosthène
7 Février 2026 - 14 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Self Hypnosis
Black Doom Metal Industriel
2020 - Svart Records
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Self Hypnosis
 Self Hypnosis
Black Doom Metal Industriel - 2018 - Royaume-Uni		   

formats
tracklist
01.   Contagion  (13:48)
02.   Empowered (restricted)  (04:29)
03.   Omission  (17:11)
04.   Scandal  (02:41)
05.   Divided  (16:27)
06.   Leeches  (04:52)
07.   Succumbed  (18:18)

Durée : 01:17:46

line up
parution
21 Août 2020

Essayez aussi
Blut Aus Nord / P.H.O.B.O.S.
 Blut Aus Nord / P.H.O.B.O.S.
Triunity (Split-CD)
2014 - Debemur Morti Productions		   

Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique
Dementia
The Insanity Chronicles
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Lire la chronique
Live Report Tanork - Skelethal
Lire le podcast
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Lire la chronique
Crystal Sun
The Trace You Left
Lire la chronique
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Lire la chronique
Live Report Esodic - Anthares
Lire le podcast
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
Lire la chronique
Invictus
Nocturnal Visions
Lire la chronique
Bloodtruth
Execration
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Stormcrow (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
Daughters of Sophia
(4.0°) Tsalmaweth
Lire la chronique
Mütiilation
Pandemonim Of Egregores
Lire la chronique
Oppression
No Safe Place
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Hymns Of Blood And Thunder
Lire la chronique
Tower
Let There Be Dark
Lire la chronique
Terres Froides
Enfe (EP)
Lire la chronique
Bezdan
Upon The Altar
Lire la chronique
The Body
I Shall Die Here
Lire la chronique
Through Mists
The Thought That Swallowed ...
Lire la chronique
Exxûl
Sealed Into None
Lire la chronique
Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique