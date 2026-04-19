chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
111 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
 Interview de TOWERING pour ... (I)
Par Sosthène		   
Nine Inch Nails
 Nine Inch Nails - Broken (EP) (C)
Par AxGxB		   
Towering
 Towering - The Oblation Of Man (C)
Par Sosthène		   
Immolation
 Immolation - Descent (C)
Par Samfisher		   
Ascend
 Ascend - Ample Fire Within (C)
Par Ikea		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Tanork
 Tanork - Diskar (C)
Par DeathDeath		   
Iniquity
 Iniquity - Serenadium (C)
Par AxGxB		   
Bong-Ra
 Bong-Ra - Esoterik (C)
Par gulo gulo		   
Bong-Ra
 Bong-Ra - Black Noise (C)
Par Ikea		   
Malum
 Malum - From The Voids (C)
Par BBB		   
Ailurophobia
Ailurophobia - Contemplati... (C)
Par Jean-Clint		   
Witch's Hollow Festival
 Witch's Hollow Festival - B... (R)
Par Jean-Clint		   

Nostromo - Argue

Chronique
Nostromo Argue
À l’expiration des années 90, une fois passé mon fugace engouement pour la vague nu, il y eut deux albums qui se tirèrent la bourre pour emporter la première place dans mon petit cœur d’artichaut : Calculating Infinity en 1999 et, un an plus tôt, cet énorme glaviot brutalcore qu’est Argue. Je n’ai toujours pas réussi à les départager.

Tout juste armés du single Selfish Blues sorti en 1997 chez le jeune label Snuff Records, qui abritera également le très bon Knut, les Suisses de NOSTROMO déposent une galette qui, je pense, a permis de revoir complètement du moins en Europe les canons du mathcore / chaotique hardcore instaurés par les Américains de CONVERGE (Petitioning the Empty Sky), DEADGUY, COALESCE, CAVE IN , etc. Les Genévois font table rase des influences punk hardcore, voire mélodiques, traditionnelles qui ont toujours sous-tendu les œuvres en provenance de l’Oncle Sam pour au contraire se tourner vers la furie du grindcore.

La discographie du quatuor ne dit d’ailleurs pas le contraire : une reprise de « Twist the Knife » (NAPALM DEATH) sur l’EP Eyesore, un split en compagnie des Français de BLOCHEADS ainsi qu’une cover de leur « Unwillingly and Slow » sur Ecce Lex, enfin une interprétation de « Corrosion » de l’illustre NASUM pour l’EP Uraeus. Même les parcours au sein de MUMAKIL démontrent que les influences des musiciens sont plutôt à rechercher dans les scènes extrêmes européennes que de l’autre côté de l’Atlantique car la petite touche supplémentaire que les Helvètes vont apporter à leurs compositions provient directement de MESHUGGAH pour le côté millimétré, hachoir rythmique, tout le monde qui cogne au même moment sur le même clou (ta tête). Bon, mélange tout ça dans la gamelle d’un pitbull affamé et tu obtiens une image approximative du contenu de ces trente minutes.

Dès les premières écoutes, j’ai été soufflé et rarement un disque m’a procuré un tel sentiment de cohésion mais, surtout, de nouveauté. D’abord, le chant de Javier P. : le mec ne décolère jamais, se laissant à peine le temps de reprendre son souffle pour atteindre des pics de rage sidérants (« Jagged » ; « Next Step » ; « The Third »), l’ensemble de sa performance restant ma préférée de toute la carrière avec Eyesore (oui, Ecce Lex également tellement il s’y montre féroce). Je pense qu’il y a eu certains soirs où, au casque, le mec parvenait à me foutre des crises d’anxiété. Un mot sur le bassiste Taverne ? Il n’est certes intervenu que sur ce LP (la suite de sa vie se faisant au sein de KNUT puis MUMAKIL) mais il a imposé sa marque avec un son de gros bâtard ultra précis (les introductions de « Jagged » ou « Next Step »), totalement fusionné à la double grosse caisse. Clairement, il donne une impulsion ainsi qu’une assise rythmique dantesque. Tant que j’en suis à parler de la batterie, qu’est-ce qu’il nous met dans la gueule le père Maik G. ! Au-delà du fait qu’il tartine tout du long et que c’est un monstre lorsqu’il s’agit de marteler les esprits (« The Third »), c’est surtout par la subtilité dont il est capable, la fluidité de son jeu pour un touché presque jazz (les premières mesures de « Relent » puis « Selfish Blues ») qu’il impressionne et propulse les compositions de NOSTROMO à un niveau supérieur. En la matière, j’aurais tendance à rapprocher son travail de ce qu’avait pu jouer Brann Dailor sur le In the Eyes of God de TODAY IS THE DAY. Systématiquement en mouvement, jamais là où on l’attendrait. Enfin, Jérôme P. finit d’enterrer la concurrence avec des riffs venus d’ailleurs : master chef de la rythmique couperet (« Lost Inside » ; « Inmate »), des plans typiquement grind (« Xenomorphic ») et / ou outrageusement techniques (« Delight » ; « Selfish Blues »), ils sont rares les moments où il s’autorise un instant de répit, à peine quelques accords lâchés pour se remémorer que c’est bien un disque de hardcore que nous sommes en train d’écouter, aussi blitzkrieg soit-il.

Quelque part, ce Argue, c’est un peu le Reign in Blood du metalcore (le vrai, le seul, l’unique). Rarement une formation est parvenue à écrire un disque avec aussi peu de déchets, intense du début à la fin, ultra complexe et pourtant très facilement mémorisable, c’est à peine si j’ai eu besoin de réécouter le LP pour rédiger l’article. Dès les premières notes, tout m’est revenu en tête : les breaks, les sprints, les montées de fièvre, l’acharnement à te frapper en contre-temps, même les lignes vocales alors qu’on ne peut pas dire qu’elles soient particulièrement subtiles dans leur violence permanente (« fuck you all, fuck you off, got my problemens, just mind yours »), le régal ne se dément toujours pas alors que presque trois décennies sont depuis écoulées, le signe des albums qui comptent, qui marquent, qu’on n’oublie pas.

Une dernière anecdote, la chronique d’Eyesore ayant déjà été faite (grande est ma frustration) : sur cet EP, outre la qualité exceptionnelle des trois premiers morceaux (« Epitomize » ; « Avoid the Truth » ; « Collapse ») qui comptent parmi ce que NOSTROMO a écrit de meilleur, vous avez noté comme écrit plus haut qu’il y a une reprise de NAPALM DEATH. Mais ce que le chroniqueur de l’époque ne vous a pas raconté, c’est que si vous laissez traîner le dernier morceau « Lost Inside » vous pourrez entendre en hidden track une version a cappella de « Twist the Knife » et ça c’est franchement génial ! Les mecs font tout à la voix : les guitares, la batterie, tout, ça tue ! Pow Wow peut aller se rhabiller.
Thrasho Amazon Sosthène
19 Avril 2026 - 40 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Nostromo
Brutal Metalcore
1998 - Snuff Records
notes
Chroniqueur : 10/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  8.42/10

plus d'infos sur
Nostromo
 Nostromo
Brutal Core - 1996 - Suisse		   

formats
  • CD / 1998 - Snuff Records

tracklist
01.   Delight  (03:54)
02.   Jagged  (02:47)
03.   Lost Inside  (04:06)
04.   Relent  (03:27)
05.   Selfish Blues  (03:26)
06.   Next Step  (03:03)
07.   The Third  (02:54)
08.   Innate  (02:59)
09.   Xenomorphic  (03:24)

Durée : 30:00

line up
parution
5 Mars 1998

voir aussi
Nostromo
 Nostromo
Eyesore
2001 - Bisect Bleep Industries		   
Nostromo
 Nostromo
Bucéphale
2022 - Hummus Records		   
Nostromo
 Nostromo
Hysteron - Proteron
2004 - Recall		   
Nostromo
 Nostromo
Ecce Lex
2003 - Overcome Records		   

Essayez aussi
Insense
 Insense
The Silent Epidemic
2007 - Black Balloon Records		   

Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview
Ape Unit
Sticks
Lire la chronique
Immolation
Descent
Lire la chronique
Towering
The Oblation Of Man
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Avril 2026
Jouer à la Photo mystère
Ascend
Ample Fire Within
Lire la chronique
Bitter Branches
Let's Give The Land Back To...
Lire la chronique
Malum
From The Voids
Lire la chronique
Speed
All My Angels (EP)
Lire la chronique
Unearthly Rites
Tortural Symphony Of The Flesh
Lire la chronique
Bong-Ra
Esoterik
Lire la chronique
Interview de Gorgoyl pour la sortie de leur premier album "Stone Guardian"
Lire l'interview
Gorgoyl
Stone Guardian
Lire la chronique
Iniquity
Serenadium
Lire la chronique
Witch's Hollow Festival
Belenos + Borgne + Ernte + ...
Lire le live report
Ailurophobia
Contemplation of a Declinin...
Lire la chronique
Ildfar
Der ligger et land
Lire la chronique
Tanork
Diskar
Lire la chronique
Skeletal Spectre
Keeping The Cauldron Warm
Lire la chronique
Paradox
Heresy
Lire la chronique
Cruel Force
Haneda
Lire la chronique
Bong-Ra
Black Noise
Lire la chronique
Mizery
Mizery (EP)
Lire la chronique
Forlorn Citadel
An Oath Undone
Lire la chronique
Interview de DAMNATIO AD BESTIAS pour l'album "Martyr Incipit"
Lire l'interview