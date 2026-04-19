Nostromo - Argue Chronique Argue

nu, il y eut deux albums qui se tirèrent la bourre pour emporter la première place dans mon petit cœur d’artichaut : brutalcore qu’est Argue. Je n’ai toujours pas réussi à les départager.



Tout juste armés du single Selfish Blues sorti en 1997 chez le jeune label Snuff Records, qui abritera également le très bon Knut, les Suisses de NOSTROMO déposent une galette qui, je pense, a permis de revoir complètement du moins en Europe les canons du mathcore / chaotique hardcore instaurés par les Américains de Petitioning the Empty Sky), COALESCE, punk hardcore, voire mélodiques, traditionnelles qui ont toujours sous-tendu les œuvres en provenance de l’Oncle Sam pour au contraire se tourner vers la furie du grindcore.



La discographie du quatuor ne dit d’ailleurs pas le contraire : une reprise de « Twist the Knife » (cover de leur « Unwillingly and Slow » sur Uraeus. Même les parcours au sein de



Dès les premières écoutes, j’ai été soufflé et rarement un disque m’a procuré un tel sentiment de cohésion mais, surtout, de nouveauté. D’abord, le chant de Javier P. : le mec ne décolère jamais, se laissant à peine le temps de reprendre son souffle pour atteindre des pics de rage sidérants (« Jagged » ; « Next Step » ; « The Third »), l’ensemble de sa performance restant ma préférée de toute la carrière avec Taverne ? Il n’est certes intervenu que sur ce LP (la suite de sa vie se faisant au sein de KNUT puis MUMAKIL) mais il a imposé sa marque avec un son de gros bâtard ultra précis (les introductions de « Jagged » ou « Next Step »), totalement fusionné à la double grosse caisse. Clairement, il donne une impulsion ainsi qu’une assise rythmique dantesque. Tant que j’en suis à parler de la batterie, qu’est-ce qu’il nous met dans la gueule le père Maik G. ! Au-delà du fait qu’il tartine tout du long et que c’est un monstre lorsqu’il s’agit de marteler les esprits (« The Third »), c’est surtout par la subtilité dont il est capable, la fluidité de son jeu pour un touché presque jazz (les premières mesures de « Relent » puis « Selfish Blues ») qu’il impressionne et propulse les compositions de NOSTROMO à un niveau supérieur. En la matière, j’aurais tendance à rapprocher son travail de ce qu’avait pu jouer In the Eyes of God de Jérôme P. finit d’enterrer la concurrence avec des riffs venus d’ailleurs : master chef de la rythmique couperet (« Lost Inside » ; « Inmate »), des plans typiquement grind (« Xenomorphic ») et / ou outrageusement techniques (« Delight » ; « Selfish Blues »), ils sont rares les moments où il s’autorise un instant de répit, à peine quelques accords lâchés pour se remémorer que c’est bien un disque de hardcore que nous sommes en train d’écouter, aussi blitzkrieg soit-il.



Quelque part, ce Argue, c’est un peu le metalcore (le vrai, le seul, l’unique). Rarement une formation est parvenue à écrire un disque avec aussi peu de déchets, intense du début à la fin, ultra complexe et pourtant très facilement mémorisable, c’est à peine si j’ai eu besoin de réécouter le LP pour rédiger l’article. Dès les premières notes, tout m’est revenu en tête : les breaks, les sprints, les montées de fièvre, l’acharnement à te frapper en contre-temps, même les lignes vocales alors qu’on ne peut pas dire qu’elles soient particulièrement subtiles dans leur violence permanente (« fuck you all, fuck you off, got my problemens, just mind yours »), le régal ne se dément toujours pas alors que presque trois décennies sont depuis écoulées, le signe des albums qui comptent, qui marquent, qu’on n’oublie pas.



Une dernière anecdote, la chronique d’NOSTROMO a écrit de meilleur, vous avez noté comme écrit plus haut qu’il y a une reprise de NAPALM DEATH. Mais ce que le chroniqueur de l’époque ne vous a pas raconté, c’est que si vous laissez traîner le dernier morceau « Lost Inside » vous pourrez entendre en hidden track une version a cappella de « Twist the Knife » et ça c’est franchement génial ! Les mecs font tout à la voix : les guitares, la batterie, tout, ça tue ! Pow Wow peut aller se rhabiller. À l’expiration des années 90, une fois passé mon fugace engouement pour la vague, il y eut deux albums qui se tirèrent la bourre pour emporter la première place dans mon petit cœur d’artichaut : Calculating Infinity en 1999 et, un an plus tôt, cet énorme glaviotqu’est. Je n’ai toujours pas réussi à les départager.Tout juste armés du singlesorti en 1997 chez le jeune label, qui abritera également le très bon, les Suisses dedéposent une galette qui, je pense, a permis de revoir complètement du moins en Europe les canons duinstaurés par les Américains de CONVERGE ), DEADGUY CAVE IN , etc. Les Genévois font table rase des influences, voire mélodiques, traditionnelles qui ont toujours sous-tendu les œuvres en provenance de l’Oncle Sam pour au contraire se tourner vers la furie duLa discographie du quatuor ne dit d’ailleurs pas le contraire : une reprise de « Twist the Knife » ( NAPALM DEATH ) sur l’EP Eyesore , un split en compagnie des Français de BLOCHEADS ainsi qu’unede leur « Unwillingly and Slow » sur Ecce Lex , enfin une interprétation de « Corrosion » de l’illustre NASUM pour l’EP. Même les parcours au sein de MUMAKIL démontrent que les influences des musiciens sont plutôt à rechercher dans les scènes extrêmes européennes que de l’autre côté de l’Atlantique car la petite touche supplémentaire que les Helvètes vont apporter à leurs compositions provient directement de MESHUGGAH pour le côté millimétré, hachoir rythmique, tout le monde qui cogne au même moment sur le même clou (ta tête). Bon, mélange tout ça dans la gamelle d’un pitbull affamé et tu obtiens une image approximative du contenu de ces trente minutes.Dès les premières écoutes, j’ai été soufflé et rarement un disque m’a procuré un tel sentiment de cohésion mais, surtout, de nouveauté. D’abord, le chant de: le mec ne décolère jamais, se laissant à peine le temps de reprendre son souffle pour atteindre des pics de rage sidérants (« Jagged » ; « Next Step » ; « The Third »), l’ensemble de sa performance restant ma préférée de toute la carrière avec Eyesore (oui, Ecce Lex également tellement il s’y montre féroce). Je pense qu’il y a eu certains soirs où, au casque, le mec parvenait à me foutre des crises d’anxiété. Un mot sur le bassiste? Il n’est certes intervenu que sur ce LP (la suite de sa vie se faisant au sein depuis) mais il a imposé sa marque avec un son de gros bâtard ultra précis (les introductions de « Jagged » ou « Next Step »), totalement fusionné à la double grosse caisse. Clairement, il donne une impulsion ainsi qu’une assise rythmique dantesque. Tant que j’en suis à parler de la batterie, qu’est-ce qu’il nous met dans la gueule le père! Au-delà du fait qu’il tartine tout du long et que c’est un monstre lorsqu’il s’agit de marteler les esprits (« The Third »), c’est surtout par la subtilité dont il est capable, la fluidité de son jeu pour un touché presque(les premières mesures de « Relent » puis « Selfish Blues ») qu’il impressionne et propulse les compositions deà un niveau supérieur. En la matière, j’aurais tendance à rapprocher son travail de ce qu’avait pu jouer Brann Dailor sur lede TODAY IS THE DAY . Systématiquement en mouvement, jamais là où on l’attendrait. Enfin,finit d’enterrer la concurrence avec des riffs venus d’ailleurs :de la rythmique couperet (« Lost Inside » ; « Inmate »), des plans typiquement(« Xenomorphic ») et / ou outrageusement techniques (« Delight » ; « Selfish Blues »), ils sont rares les moments où il s’autorise un instant de répit, à peine quelques accords lâchés pour se remémorer que c’est bien un disque deque nous sommes en train d’écouter, aussisoit-il.Quelque part, ce, c’est un peu le Reign in Blood du(le vrai, le seul, l’unique). Rarement une formation est parvenue à écrire un disque avec aussi peu de déchets, intense du début à la fin, ultra complexe et pourtant très facilement mémorisable, c’est à peine si j’ai eu besoin de réécouter le LP pour rédiger l’article. Dès les premières notes, tout m’est revenu en tête : les breaks, les sprints, les montées de fièvre, l’acharnement à te frapper en contre-temps, même les lignes vocales alors qu’on ne peut pas dire qu’elles soient particulièrement subtiles dans leur violence permanente («»), le régal ne se dément toujours pas alors que presque trois décennies sont depuis écoulées, le signe des albums qui comptent, qui marquent, qu’on n’oublie pas.Une dernière anecdote, la chronique d’ Eyesore ayant déjà été faite (grande est ma frustration) : sur cet EP, outre la qualité exceptionnelle des trois premiers morceaux (« Epitomize » ; « Avoid the Truth » ; « Collapse ») qui comptent parmi ce quea écrit de meilleur, vous avez noté comme écrit plus haut qu’il y a une reprise de. Mais ce que le chroniqueur de l’époque ne vous a pas raconté, c’est que si vous laissez traîner le dernier morceau « Lost Inside » vous pourrez entendre enune version a cappella de « Twist the Knife » et ça c’est franchement génial ! Les mecs font tout à la voix : les guitares, la batterie, tout, ça tue ! Pow Wow peut aller se rhabiller.

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