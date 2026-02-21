Agressor - Deathreat Chronique Deathreat

AGRESSOR, tout du moins en termes de LP car je ne compte pas m’atteler aux démos, splits, EP et autres compilations. Je ne commencerai pas en refaisant l’historique de la formation mais, entre thrash death metal a décliné, bien que je préfèrerais parler d’une évolution vers un pur death qualitatif bien que moins personnel. En effet, il sera difficile de remettre en question les mérites de chacune des sorties, tout ce qui précède ce Deathreat étant à mon sens parfaitement digne d’intérêt, pour les raisons évoquées dans les articles respectifs. Les puristes ne partageront peut-être pas cet avis, encore bloqués sur leur Licensed to Thrash.



Pour ce dernier LP en date, Alex Colin-Tocquaine a pris le temps (plus de six ans) de reconstruire une équipe complète autour du duo inséparable qu’il forme avec le bassiste Joël Guigou en appelant en renfort le talentueux Romain Goulon pour la batterie ainsi que Joss Sarroche en seconde guitare, tous deux alors en provenance de BELËF (Infection Purification gagne à être connu). Est-ce que l’arrivée de sang neuf change quoi que ce soit ? Sur la forme, pas vraiment, aucun album n’ayant jamais souffert d’un quelconque déficit technique. Non, la principale modification provient de la disparation totale de ces passages épiques à la Conan qui constituaient l’une des singularités des Antibois. En se concentrant uniquement sur son death mid-tempo, AGRESSOR rentre trop dans le rang, le premier certes mais le rang quand même.



Outre l’ombre flagrante de Coloured Funeral, idem pour MORBID ANGEL, etc.



Par conséquent, Deathreat pantoufle un peu dans l'épaisseur cotonneuse de la production signée LB Lab Studio (« Order of Chaos »), évidemment impeccable mais semblable à des centaines d'autres parutions. La conséquence, c'est que même lorsque le tempo s'emballe (« Lust of the Flesh » ; « Transmutation » ; « Desolation »), je ne ressens pas vraiment de différence d'impact alors que le batteur blaste comme un damné, les pieds en feu sur sa double. Il restera cependant le plaisir d'écouter un album qui aurait pu sortir en 1995, le chant d'Alex excellent dans son registre guttural chanté ainsi que des solos particulièrement inspirés qui apportent une touche mélodique bienvenue dans un registre sinon hélas trop convenue au regard d'un passé innovant.

