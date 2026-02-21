chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
86 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Ikea		   
Worm
 Worm - Necropalace (C)
Par Krokodil		   
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   

Agressor - Deathreat

Chronique
Agressor Deathreat
Allez, avec cette dernière chronique, nous aurons pu boucler la carrière d’AGRESSOR, tout du moins en termes de LP car je ne compte pas m’atteler aux démos, splits, EP et autres compilations. Je ne commencerai pas en refaisant l’historique de la formation mais, entre Neverending Destiny et Medieval Rites, tout le monde est plus ou moins d’accord pour affirmer que son thrash death metal a décliné, bien que je préfèrerais parler d’une évolution vers un pur death qualitatif bien que moins personnel. En effet, il sera difficile de remettre en question les mérites de chacune des sorties, tout ce qui précède ce Deathreat étant à mon sens parfaitement digne d’intérêt, pour les raisons évoquées dans les articles respectifs. Les puristes ne partageront peut-être pas cet avis, encore bloqués sur leur Licensed to Thrash.

Pour ce dernier LP en date, Alex Colin-Tocquaine a pris le temps (plus de six ans) de reconstruire une équipe complète autour du duo inséparable qu’il forme avec le bassiste Joël Guigou en appelant en renfort le talentueux Romain Goulon pour la batterie ainsi que Joss Sarroche en seconde guitare, tous deux alors en provenance de BELËF (Infection Purification gagne à être connu). Est-ce que l’arrivée de sang neuf change quoi que ce soit ? Sur la forme, pas vraiment, aucun album n’ayant jamais souffert d’un quelconque déficit technique. Non, la principale modification provient de la disparation totale de ces passages épiques à la Conan qui constituaient l’une des singularités des Antibois. En se concentrant uniquement sur son death mid-tempo, AGRESSOR rentre trop dans le rang, le premier certes mais le rang quand même.

Outre l’ombre flagrante de MORBID ANGEL (« Nightmare Comes By » en tête de gondole), il devient désormais moins évident de distinguer le groupe de ses proches confrères que sont MERCYLESS et LOUDBLAST, toutes ces formations n’ayant selon moi fait que perdre de leur identité à compter des années 2000. Vous aurez beau me dire que Those Who Reign Below est un bon album, il ne vaudra jamais Coloured Funeral, idem pour Alterings Fates and Destinities face à Sublime Dementia et en écrivant cela je ne cherche absolument pas à montrer que les légendes des 90’s perdent toutes en intérêt avec leur temps puisque, par exemple, je préfère largement la fin de carrière de DEATH à ses débuts, idem pour MORBID ANGEL, etc.

Par conséquent, Deathreat pantoufle un peu dans l’épaisseur cotonneuse de la production signée LB Lab Studio (« Order of Chaos »), évidemment impeccable mais semblable à des centaines d’autres parutions. La conséquence, c’est que même lorsque le tempo s’emballe (« Lust of the Flesh » ; « Transmutation » ; « Desolation »), je ne ressens pas vraiment de différence d’impact alors que le batteur blaste comme un damné, les pieds en feu sur sa double. Il restera cependant le plaisir d’écouter un album qui aurait pu sortir en 1995, le chant d’Alex excellent dans son registre guttural chanté ainsi que des solos particulièrement inspirés qui apportent une touche mélodique bienvenue dans un registre sinon hélas trop convenue au regard d’un passé innovant.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Février 2026 - 64 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Agressor
Death Metal
2006 - Season Of Mist
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  8.63/10

plus d'infos sur
Agressor
 Agressor
Death Metal - 1986 - France		   

formats
  • CD / 2006 - Season Of Mist

tracklist
01.   Deathreat  (03:29)
02.   When Darkness  (05:11)
03.   Nightmare Comes By  (03:40)
04.   Warrior Heart  (03:33)
05.   Lust of the Flesh  (03:45)
06.   War in Heaven  (03:15)
07.   Order of Chaos  (03:32)
08.   Giant of Old  (04:31)
09.   Transmutation  (03:38)
10.   Desolation  (04:26)
11.   Anger and Hate  (03:10)
12.   Agressor (Hellhammer cover)  (03:16)

Durée : 45:26

line up
parution
14 Novembre 2006

voir aussi
Agressor
 Agressor
Towards Beyond
1992 - Black Mark Productions		   
Agressor
 Agressor
Symposium of Rebirth
1994 - Black Mark Productions		   
Agressor
 Agressor
Medieval Rites
2000 - Season Of Mist		   
Agressor
 Agressor
Neverending Destiny
1990 - Noise Records		   

Essayez aussi
Evoker
 Evoker
Evil Torment (EP)
2020 - Blood Harvest Records		   
Malicious
 Malicious
Merciless Storm (EP)
2023 - Invictus Productions		   
Masacre
 Masacre
Reqviem
1991 - Osmose Productions		   
Concilivm
 Concilivm
A Monument In Darkness
2022 - Iron Bonehead Productions		   
Funeral Chant
 Funeral Chant
Dawn Of Annihilation
2021 - Carbonized Records		   

Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique
Barbarian
Reek Of God
Lire la chronique
Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique
In Aeternum
...Of Death And Fire
Lire la chronique
Deftones
Deftones
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Dirty Rotten EP (EP)
Lire la chronique
Hexvessel
Polar Veil
Lire la chronique
Lard
Pure Chewing Satisfaction
Lire la chronique
Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique