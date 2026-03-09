chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
117 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Possession
 Possession - The Mother Of ... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   

Moonchild Trio - Astronome

Chronique
Moonchild Trio Astronome
Quelques mois se sont à peine écoulés et voilà que John Zorn nous sert déjà la suite de Moonchild : Songs Without Words, en espérant que cette précipitation ne masque pas un camouflet. Le projet reste articulé autour de Patton, Dunn et Baron, le saxophoniste conservant son rôle de chef d’orchestre grand Manitou. Comment ne pas être émoustillé tant l’impact du premier jet résonne (ou raisonne) encore dans tous les esprits, en bien comme en mal ? Ce n’était clairement pas le genre d’album à laisser indifférent.

Vous faites partie de ceux qui ont détesté ? Astronome pourrait changer la donne. Vous faites partie de ceux qui ont adoré ? Astronome pourrait aussi changer la donne. La raison en est simple : tous les participants paraissent en roue libre. En effet, autant le disque précédent s’astreignait à conserver un certain formalisme rock en travaillant sur des titres relativement courts, en utilisant des riffs (si je puis dire) mémorisables voire en se rapprochant des efforts de déconstruction d’un SHELLAC, autant ces trois pièces de près d’un quart d’heure chacune portent toutes les marques de l’improvisation, Zorn donnant l’impression d’avoir laissé une absolue carte blanche au trio, les dirigeant de loin, du bout des doigts. Conséquence immédiate : les titres semblent perdre en cohérence, s’égarant souvent dans des circonvolutions bruitistes à priori dénuées de sens pour l’auditeur standard. Ce n’est donc pas par cette porte que je conseillerais de découvrir la discographie de ce cycle (The Crucible serait plus adapté), néanmoins, compte-tenu des qualités instrumentales des musiciens en présence, parler de plantage est impossible. On peut cependant être déçu…

Si ce deuxième LP du MOONCHILD TRIO renvoie l’image d’une complaisance envers des considérations expérimentales absconses, trop éloignées de nos préoccupations fondamentales, nombre de passages nous rappelleront pourtant que l’ambition du New-Yorkais est toujours de proposer sa propre lecture des genres extrêmes, encore très dans l’esprit de FANTÔMAS mais désormais plus proche de Delirium Cordia. Ainsi, la verve hardcore se dévoile vers 08:30 de « Act One », 07:40 de « Act Two », dès le départ de « Act Three », etc. mais ce sont surtout les nombreux moments jazz qui retiendront mon attention, à l’image de cette séquence basse – batterie hallucinante à 05:40 de l’acte deux ou encore aux alentours de la treizième minute du même titre, cette fois dans l’esprit purement zornien de The Dreamers qui paraîtra deux ans plus tard.

Et Mike Patton là-dedans ? Sa prestation a beau être une nouvelle fois géniale ses interventions tombent parfois un peu à plat. Peut-être moins guidé il se replie sur certains automatismes vocaux qui meublent parfois les errances de la section rythmique là où il en était précédemment le soliste. Il reste qu’au regard du jeu de batterie incroyable de Joey Baron et de sa parfaite entente avec un Trevor Dunn en état de grâce, adresser des reproches à Astronome serait vain. Certes, le disque n’a pas l’immédiateté de son grand frère, il ne s’écoutera pas avec la même décontraction car les repères sont mis à mal tout du long : il faudra apprécier les longues plages atonales, supporter l’idée fausse qu’il ne se passe parfois rien durant plusieurs minutes, ce qui peut être éreintant pour les nerfs. Pourtant, au-delà du constat que Zorn pourrait avoir commis un album qui ne tient debout que grâce au talent de ses interprètes, ce serait perdre de vue l’intensité de l’échange qui même s’il gribouille dans les marges du fait d’une absence de cadre (le final vocal totalement débridé de l’acte 3) s’avère plus riche et expérimental qu’une large partie de la scène noisecore / hardcore qui, c’est une évidence, n’a pas les ressources et les connaissances musicales pour intégrer l’expérimentation, l’avant-garde et le sens de la performance. Le compositeur sait l’orchestrer, il s’entoure de musiciens qui ont la capacité d’à la fois respecter une partition tout en ayant la culture du débordement pour retomber comme par miracle sur le même temps et c’est certainement en cela qu’Astronome s’avère fascinant, non pas dans ses éclats de férocité trop rares pour séduire pleinement les fans de FANTÔMAS mais plutôt dans l’invention d’un langage qui, à mon sens, prendra sa forme idéale au sein de Six Litanies for Heliogabalus.
Thrasho Amazon Sosthène
9 Mars 2026 - 38 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Moonchild Trio
Free Jazzcore
2006 - Tzadik
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Moonchild Trio
 Moonchild Trio
Free Jazzcore - 2006 † 2014 - Etats-Unis		   

formats
  • CD / 2006 - Tzadik

tracklist
01.   Act One - A Secluded Clearing in The Woods / A Single Bed in a Small Room / The Innermost Chapel of a Secret Temple  (14:34)
02.   Act Two - A Mediaeval Laboratory / In The Magick Circle  (17:02)
03.   Act Three - A Barren Plain at Midnight / An Unnamed Location  (12:44)

Durée : 44:20

line up
parution
17 Octobre 2006

voir aussi
Moonchild Trio
 Moonchild Trio
Songs Without Words
2006 - Tzadik		   

Moonchild Trio
Astronome
Lire la chronique
Possession
The Mother Of Darkness
Lire la chronique
Deathraiser
Forged In Hatred
Lire la chronique
Appalachian Fullmoon
Wrathfully Ribboning Flesh ...
Lire la chronique
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique