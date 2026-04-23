chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
217 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
 Interview de TOWERING pour ... (I)
Par Sosthène		   
Nine Inch Nails
 Nine Inch Nails - Broken (EP) (C)
Par AxGxB		   
Towering
 Towering - The Oblation Of Man (C)
Par Sosthène		   
Immolation
 Immolation - Descent (C)
Par Samfisher		   
Ascend
 Ascend - Ample Fire Within (C)
Par Ikea		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Tanork
 Tanork - Diskar (C)
Par DeathDeath		   
Iniquity
 Iniquity - Serenadium (C)
Par AxGxB		   

Naked City - Leng Tch'e

Chronique
Naked City Leng Tch'e
Nous pouvons évidemment ne pas apprécier John Zorn, ni en tant que musicien, ni en tant que compositeur. Parce qu’il joue sur trop de tableaux en parallèle, parce que son génie insupporte du fait du manque de lisibilité de nombre de ses œuvres, certes, cependant pour moi le fait qu’il ait reçu dès 1985 les éloges d’Ennio Morricone pour l’album The Big Gundown se transforme en l’équivalent d’un pass VIP éternellement valable pour pénétrer mes tympans sensibles. On peut aussi apprécier John Zorn uniquement pour une infime partie de son travail sans pour autant adhérer à l’ensemble, de même qu’il est également envisageable qu’au sein d’un même projet, en l’occurrence NAKED CITY, nous balancions tout à la poubelle pour ne retenir qu’une seule performance. Et « c’est ok » comme disent les personnes détestables méritant l’immédiate stérilisation. Les méfaits de la novlangue en action…

Bref, me concernant je suis un peu moins radical concernant la discographie du saxophoniste mais, afin de rester à peu près dans la (large) ligne éditoriale de Thrashocore, je vais commencer par m’intéresser à Leng Tch’e, album le plus à même de séduire les férus de sludge stoner, option torture psychologique non négociable. Enfin… Je dis cela uniquement afin d’agiter une appétissante sucette qui attirera certainement les petites filles dans la camionnette à souvenirs traumatisants. Parce que cela donne quoi concrètement lorsque tu demandes à des musiciens tels que Joey Baron (batterie), Bill Frisell (guitare), Fred Frith (basse), Wayne Horwitz (clavier), Yamatsuka Eye (chant, BOREDOMS pour ceux qui connaissent) et bien entendu Zorn de malmener un sludge drone dont la thématique s’inspire d’une technique médiévale de torture chinoise ?

Bah mon con cela engendre un seul titre de trente minutes qui te calcine littéralement le fondement. Putain mec le bordel est sorti en 1992 ! EYEHATEGOD exposait à peine au monde sa première couche sale In the Name of Suffering et il n’avait pas encore commis Take as Needed for Pain ! Le genre n’en était qu’à ses prémisses, les géniteurs crachaient leurs semences originelles (genre CROWBAR, les débuts sont en 1991 avec Obedience Thru Suffering) mais ici nous sommes déjà sur des dizaines et des dizaines d’années d’évolutions musicales plus tard ! C’est là où il est très fort cet enfoiré de John Z. : il descelle une nouvelle tendance, il se l’approprie, il la conceptualise en un truc totalement fascinant parce que Leng Tch’e s’avère définitivement fascinant, c’est un euphémisme, puis une fois qu’il a foutu toute une scène à l’amende il repart nonchalamment vers ses bizarreries expérimentales. Le LP suivant fut Radio, ceux qui suivent l’histoire ont pleinement conscience de l’écart stylistique existant entre les deux sorties à un an d’intervalle à peine, indépendamment du fait que le disque soit un monument de jazz contemporain. Mais là…. Les vocalises de Yamatsuka Eye font tellement mal, procurent tellement de souffrance auditive, le tempo est délivré de façon tellement pesante et pourtant complexe, nous sommes à des années-lumière du drone super chiant où rien ne se passe en dehors des variations de vrombissements. Hic et nunc les rares silences eux-mêmes sont incompréhensibles, habités d’une tension qui te fout les nerfs réellement à vifs, avec ce fada de Zorn qui t’hystérise systématiquement tout le discours avec son saxophone alto démoniaque.

Quant aux autres acteurs alors, que font-ils ? Ils se tirent sur la nouille ? Le batteur, le bassiste, le guitariste, le claviériste, ils avaient l’air d’être de bons gars à la base, des tronches de premiers de la classe forts en mathématiques… Pourquoi cette transformation en pervers sadiques terrifiants ? Pourquoi plus la composition se déroule plus j’ai envie de me crever les tympans et d’en finir avec la vie ? Quelle angoisse… Non mais à côté Arc d’AGORAPHOBIC NOSEBLEED fait figure de triste musique de chambre, MONARCH! d’un petit-déjeuner printanier au Jardin du Luxembourg en galante compagnie ! Pourtant j’ai certainement commencé de la pire des façons en achetant Absinthe (je l’avais commandé à l’Harmonia Mundi de Bayonne à cause ou grâce au magasine Rage) mais Leng Tch’e, c’est l’enfer du devoir dans toute sa splendeur aliénante. Encore aujourd’hui nous aurons des difficultés à dénicher un truc qui fasse aussi mal, qui soit aussi dérangeant, bruyant, malsain, fondamentalement nocif et pourtant dieu sait qu’il y en a eu des écraseurs de cervelle depuis… PRIMITIVE MAN ? Pourquoi pas mais là encore on ne fait qu’effleurer la démence absolue de ce disque malveillant parce qu’il est fort John Zorn, il se révèle surhumain dans sa capacité à sentir les tendances et à immédiatement les avilir. Aujourd’hui comme hier le disque reste fou, parce que joué par des musiciens d’exception, totalement à contre-emploi et donc encore plus géniaux que lorsqu’on les attend sur du jazz ou de la musique contemporaine… Une nouvelle fois la marque de fabrique de Zorn, une aura qui permet de faire exécuter n’importe quoi à des types pourtant déjà au-delà du talentueux pour au final régurgiter trente minutes d’une musique intelligente, douloureuse de mille façons, perturbante, à jamais fascinante. Oui, c’est un dix, pas par snobisme, pas par respect, par crainte.
Thrasho Amazon Sosthène
23 Avril 2026 - 84 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Naked City
Drone Doom Sludge Expérimental
1992 - Tzadik
notes
Chroniqueur : 10/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Naked City
 Naked City
Drone Doom Sludge Expérimental - 1987 - Etats-Unis		   

écoutez
tracklist
01.   Leng Tch'e  (31:37)

Durée : 31:37

line up
parution
11 Novembre 1992

Essayez aussi
Whitehorse
 Whitehorse
Death Weight
2021 - Sweat Lung Records / Heavy Machinery Records		   
Bongripper
 Bongripper
Hippie Killer
2007 - Autoproduction		   
Deveikuth
 Deveikuth
0.∅ (EP)
2016 - Autoproduction		   
Formalist
 Formalist
We Inherit a World at the Seams
2023 - Brucia Records		   
Harvey Milk
 Harvey Milk
A Small Turn of Human Kindness
2010 - Hydra Head Records		   

Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique
Riverflame
Lunar Crusades
Lire la chronique
Deftones
Diamond Eyes
Lire la chronique
Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview
Ape Unit
Sticks
Lire la chronique
Immolation
Descent
Lire la chronique
Towering
The Oblation Of Man
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Avril 2026
Jouer à la Photo mystère
Ascend
Ample Fire Within
Lire la chronique
Bitter Branches
Let's Give The Land Back To...
Lire la chronique
Malum
From The Voids
Lire la chronique
Speed
All My Angels (EP)
Lire la chronique
Unearthly Rites
Tortural Symphony Of The Flesh
Lire la chronique
Bong-Ra
Esoterik
Lire la chronique
Interview de Gorgoyl pour la sortie de leur premier album "Stone Guardian"
Lire l'interview
Gorgoyl
Stone Guardian
Lire la chronique