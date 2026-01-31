Mütiilation - Pandemonim of Egregores Chronique Pandemonim of Egregores

Pandemonium of Egregores est ainsi le 8ème album longue durée d’un Mutiilation qui fait son grand retour après un Black Metal Cult anecdotique – pour rester poli – et près de 20 ans d’absence avant sous cette forme. Si l’on avait déjà pu juger relativement médiocre l’aventure solo de Meyhnach dans son groupe éponyme, le retour de Mutiilation avec Black Metal Cult donc était également loin d’être flamboyant. Difficile, comme je le souligne presque à chaque fois pour ce type de combo qui ont façonné le BM, d’être après avoir tant été.



Dis-le-toi une fois pour toute. Le Mutiilation d’encre, trempé dans le vantablack, d’où ne sourd aucune lumière, c’est fini. Le Mutiilation inspiré, qui sortait autant de brûlots infernaux que de démons jaillissent des abysses, a arrêté sa carrière à Majestas Leprosus. La suite est plus chaotique, oscillant entre albums plutôt satisfaisants dans l’ensemble (Rattenkönig, Sorrow Galaxies) ou erreur de casting (BM Cult donc).



Pandemonium of Egregores se situe plutôt dans le sillage des premiers nommés mais souffre de nouveau d’une inconstance réelle. 32 :05, une durée suffisamment ramassée en théorie pour ne pas s’ennuyer et pourtant…



Passé Overture qui sert d’intro ultra violente un peu brouillonne, noyée dans un son ultra étouffé qui en atténue toute la puissance, Shadows over the Valley se présente comme la première grosse pièce, très rapide, très chaotique, typique du style Mutiilation. La rythmique au taquet, la voix déchirée et malade bien en avant sans oublier les mélodies immédiatement identifiables du combo français, ce premier vrai titre annonce le meilleur. Quelques ponts armés de solides soli plus tard, quelques accords étirés à l’infini aussi, la dynamique ne s’éteint pas. Surtout, le son diffère, beaucoup plus proche des productions à l’ancienne, du Grieghallen, qui confère aux morceaux une aura négative bien plus marquée. L’enchaînement avec Fifty Winters est à ce titre vraiment pertinente. Outre que ce morceau est sans doute le plus fort de l’album, il marie avec brio puissance et noirceur, vitesse et variation, violence net mélodie dans un style reconnaissable entre mille. Très rythmé, riche en arrangements, Fifty Winters est une sorte de synthèse de l’œuvre passée de Mutiilation, riffs saccadés, voix hantée mais sautillante et trainante également, mélodies fondues dans la masse et riffs dissonants en surplomb. Le pont aux alentours de 2’20 ralentit considérablement le rythme, pose une sorte de respiration nocturne juste accompagnée de la voix maladive de Meyhnach, qui permet au morceau de repartir de plus belle dès 3’20 en sorte de feu d’artifice de riffs tournoyants. Le titre est riche, inspiré et se place à la hauteur des meilleurs morceaux d’un Vampires of Black Imperial Blood.



Hélas, la suite est plus faible. Les deux morceaux restants, près de 15 minutes à eux deux, affichent une dynamique plus faible et une inspiration nettement plus modeste. Le titre éponyme démarre plutôt bien mais s’étire en longueur sans grand relief si ce n’est la voix, qui fait office d’instrument mélodique ici et qui sert à donner quelques aspérités au titre. C’est plutôt bien senti même si l’on sent qu’il manque quelque chose. Peut-être que la construction gêne car si le début du morceau est pertinent, l’accélération rend le tout moins pertinent, moins naturelle. Pour autant, ce Pandemonium Egregores tient la route mais l’accélération brutale du titre donne le sentiment d’avoir affaire à deux morceaux en un. Quant à Hashischin Cage, plus banal, on aurait pu s’en dispenser tant ce titre est finalement passe-partout.



Drôle d’impression donc à l’écoute de ce nouveau Mutiilation qui oscille entre grands titres et morceaux plus quelconques même s’ils ne constituent pas la majorité de l’album. Dans l’ensemble, ce Pandemonium of Egregores et infiniment plus intéressant que BM Cult, ne renie pas ses glorieuses racines et c’est bien l’essentiel à retenir.

2025 - Osmose Productions Black metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mütiilation

Black metal - 1991 - France

tracklist 01. Overture 02. Shadows over the Valley 03. Fifty Winters 04. Pandemonium of Egregores 05. Hashischin Cage

Durée : 32:05

line up Meyhna'ch / Chant, Guitare, Basse, Programmation

parution 26 Décembre 2025

