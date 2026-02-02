chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
139 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   

The Gates Of Slumber - Stormcrow

Chronique
The Gates Of Slumber Stormcrow (EP)
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J’ai beau revenir régulièrement vers cet EP, sorti sur la désormais défunte plateforme Scion Audio Visual (qui aura offert en téléchargement libre des œuvres de nombreux artistes tel que High On Fire, Immolation, Enslaved, Melvins, Weedeater ou encore Wormrot), rien n’y fait. Et les raisons sont difficiles à expliquer.

Car on ne peut pas dire que The Gates of Slumber change de direction ni ne perd en talent : Stormcrow est un EP qui s’inscrit dans la voie tracée par The Wretch, un doom metal traditionnel devant beaucoup à Saint Vitus – dont on peut s’amuser à voir des clins d’œil jusqu’aux paroles (la ligne « Dying Inside » de « (Devil's Grip) Driven Insane ») et titres de morceaux (« Dragon Caravan », un rappel de « Dragon Time » de l’album Mournful Cries) –, où le groove se teinte de blues, rocaille de la voix et lourdeur du cœur.

Pourtant, même le retour de Iron Bob Fouts ne change pas la donne ! Stormcrow m’ennuie sur sa demi-heure, paraît provenir d’un groupe qui a perdu sa verve particulière pour devenir un de ses fans d’une époque révolue qu’ils essayent de ramener à la vie. Le maquillage n’y fait rien – pire, il accentue le côté cadavérique de cet exercice de nécromancie. Sanford Parker, de retour à la production après l’incartade Jaime Gomez Arellano (qui s’est occupé du son si délicieusement granuleux de The Wretch), éteint toute vitalité à ce doom déjà particulièrement austère et répétitif. Un son totalement dénué de personnalité qui rend davantage impossible la plongée dans ces cinq titres balourds.

C’est que l’on peut appuyer les bonnes idées de compositions (bien présentes, comme le solo de « Death March » ou le mid-tempo de « Dragon Caravan » empêchant l’esprit de totalement partir ailleurs), de même que l’implication de chacun (Karl Simon continue de moduler sa voix avec toute la menace qu’il sait y mettre, cf. « Son of Hades »), Stormcrow est un EP où la magie n’opère jamais tout-à-fait, la plus-value qui faisait oublier les maladresses de ces éternels canards boiteux étant absente. Reste alors ce que les plus critiques envers The Gates of Slumber peuvent dire à son sujet : le sentiment d’être face à un second couteau respectueux des Grands Anciens sans pouvoir prétendre être leur égal, avec de quoi passer un bon moment – pour qui aime la lourdeur désuète et théâtrale du genre, à l’image de « Of That Which Can Never Be » – sans pour autant retenir de l’écoute un souvenir particulier. Stormcrow, sans être honteux, n’a justement rien de particulier.
Thrasho Amazon Ikea
2 Février 2026 - 35 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
The Gates Of Slumber
Traditional Doom Metal
2013 - Scion Audio Visual
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
Doom trad' / Heavy - 1998 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Death March
02.   (Devil's Grip) Driven Insane
03.   Son of Hades
04.   Dragon Caravan
05.   Of That Which Can Never Be

Durée : 30:38

line up
parution
29 Janvier 2013

voir aussi
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
...the Awakening
2004 - Final Chapter Records		   
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
Hymns Of Blood And Thunder
2009 - Rise Above Records		   
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
The Wretch
2011 - Rise Above Records		   
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
The Gates of Slumber
2024 - Svart Records		   
The Gates Of Slumber
 The Gates Of Slumber
Suffer No Guilt
2006 - I Hate Records		   

Essayez plutôt
The Wizar'd
 The Wizar'd
Infernal Wizardry
2008 - Rusty Axe Records		   
Pilgrim
 Pilgrim
II: Void Worship
2014 - Metal Blade Records		   
Barabbas
 Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vivants
2022 - Sleeping Church Records		   
Pilgrim
 Pilgrim
Misery Wizard
2012 - Metal Blade Records		   
Friends Of Hell
 Friends Of Hell
Friends of Hell
2022 - Rise Above Records		   

The Gates Of Slumber
Stormcrow (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
Daughters of Sophia
(4.0°) Tsalmaweth
Lire la chronique
Mütiilation
Pandemonim Of Egregores
Lire la chronique
Oppression
No Safe Place
Lire la chronique
The Gates Of Slumber
Hymns Of Blood And Thunder
Lire la chronique
Tower
Let There Be Dark
Lire la chronique
Terres Froides
Enfe (EP)
Lire la chronique
Bezdan
Upon The Altar
Lire la chronique
The Body
I Shall Die Here
Lire la chronique
Through Mists
The Thought That Swallowed ...
Lire la chronique
Exxûl
Sealed Into None
Lire la chronique
Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique
Dreaggan
Eternal Fire (EP)
Lire la chronique
Hadopelagyal
Haematophoryktos
Lire la chronique
Oraculum
Hybris Divina
Lire la chronique
Graveyard Winds
Those, Who Come With The Mist
Lire la chronique
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique