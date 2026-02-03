Ernte - Der schwarzen Flamme Vermächtnis Chronique Der schwarzen Flamme Vermächtnis

Peut-on foirer et réussir une chose en même temps ? Bien sûr que oui, et ERNTE nous le rappelle dès le premier morceau de son quatrième album. « Warrior of the Black Flame » est très bon musicalement, mais le groupe s’est dit qu’il mériterait d’être agrémenté de samples d’épées qui s’entrechoquent et de cris de soldats en plein combat. L’idée aurait pu être pertinente si ces ajouts n’étaient pas aussi ringards. Malheureusement, on a davantage l’impression qu’ils sortent d’une scène des Visiteurs que d’un film débordant de sauvagerie. Je m’attendais presque à entendre surgir un « Messiiiiiire ! Messiiiiire ! »… ce qui a eu le don de me sortir immédiatement du morceau.



Il va donc falloir faire abstraction de cet aspect et se reconcentrer sur autre chose. Le visuel, par exemple. Là-dessus, rien à voir avec Christian Clavier ou Jean Reno. Sombre, mystérieux, il colle parfaitement aux ambiances proposées. J’avoue avoir un faible pour les pochettes des deux premiers albums, sur lesquelles dame Askahex se mettait en scène, mais il faut parfois savoir évoluer et proposer autre chose. On découvre ici deux silhouettes perdues face aux arbres, inquiétantes comme il se doit.



Le nouvel album s’inscrit clairement dans la lignée des précédents, avec sept compositions d’environ cinq minutes chacune. On y retrouve un black metal enragé, les dents prêtes à mordre tout ce qui passe à portée. C’est très classique, mais le titre de l’album avait prévenu : « Der schwarzen Flamme Vermächtnis » signifie « L’héritage de la flamme noire ». Attention toutefois, car « classique » ne veut pas dire inefficace, ni monotone, ni redondant. Il faut même féliciter les Suisses pour avoir su varier les saveurs. Si les quatre premiers morceaux peuvent sembler un peu trop proches les uns des autres, « Lord of Ascending Flame » se distingue par des vocaux plus clairs mais tout aussi infernaux, comme si la chanteuse était littéralement possédée. Quant à « Wo sie wandelt », il s’agit d’un titre aux relents carrément chamaniques, avec une voix diabolique déclamant sur un instrument à cordes, accompagnée de percussions anxiogènes.



Au final, ERNTE reste un groupe à suivre de près. Très compétent, il parvient à gommer son manque relatif d’originalité et de personnalité par l’efficacité de ses riffs et la maîtrise de ses ambiances. Malgré quelques choix discutables, notamment en matière de samples, sa capacité à délivrer un black metal pur, habité et convaincant finit par l’emporter, laissant une impression solide et cohérente, fidèle à cet héritage de la flamme noire qu’il revendique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE