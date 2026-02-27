chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
222 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Jean-Clint		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   

Coscradh - Carving The Causeway To The Otherworld

Chronique
Coscradh Carving The Causeway To The Otherworld
Je vais être honnête avec vous, je n’avais jusque-là jamais vraiment donné sa chance à Coscradh. En dépit d’un line-up plutôt intéressant et d’une longue collaboration avec Invictus Productions, label de qualité qu’il n’est plus utile de présenter, je me suis toujours montré relativement fainéant à l’égard de ces Irlandais. Il y a bien dû y avoir une écoute en dilettante de Nahanagan Stadial, premier album paru en 2022, mais je n’en suis même pas vraiment certain... Naturellement, je suis bien le seul à blâmer ici mais que se manifeste dans les commentaires ci-dessous celui à qui cela n’est encore jamais arrivé ! Et puis voyons le bon côté des choses, me voilà avec une discographie entière à rattraper et j’imagine autant de bonnes surprises à venir...

Originaire de Dublin, Coscradh dont le nom signifie "massacre" en vieil irlandais voit le jour en 2015 sous l’impulsion de quatre protagonistes qui pour la plupart ne sont aujourd’hui plus de la partie. Seul rescapé de ces premières heures, Ciarán Ó Críodáin (Callous Master, ex-Sacrilegia (live)) est aujourd’hui entouré par Jason Keane (Sacrilegia, ex-Vircolac) à la guitare et au chant, Hick O Aodha (Atheos, On Pain Of Death...) à la basse et au chant et enfin Boban Bubnjar (Belial’s Throne, Lux...) à la batterie. Tous les quatre ont sorti il y a une dizaine de jours un nouvel album intitulé Carving The Causeway To The Otherworld. Une sortie effectuée non plus sous les couleurs d’Invictus Productions puisque depuis l’année dernière les Irlandais ont en effet rejoint les rangs de 20 Buck Spin. Une collaboration qui devrait on l’imagine aider au rayonnement de Coscradh et de son Black / Death diablement efficace.

Comme toujours, la première chose qui m’interpelle lorsque je jette mon dévolu sur un disque est évidemment son artwork. À l’occasion de ce nouvel album, les Irlandais ont fait le choix d’aller solliciter les talents du Serbe Stefan Todorović connu pour ses travaux pour des groupes comme Chaos Invocation, Cosmic Putrefaction, Devourment, Diabolic Oath, Heresiarch, Innumerable Forms, Of Feather And Bone, Rothadás et j’en passe. Dans un style que je trouve ici assez proche des récentes réalisations d’Eliran Kantor, celui-ci livre une illustration quasi-biblique qui concentre en une seule image le caractère à la fois épique, grandiose et infernal de ces quarante-quatre minutes particulièrement intenses. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus surpris à l’écoute des extraits proposés en amont de la sortie de Carving The Causeway To The Otherworld. Il y a en effet dans ces huit nouveaux morceaux une intention "nouvelle" ou que je n’avais en tout cas pas été en mesure de percevoir ni de véritablement saisir lorsque j’avais pour la première fois posé mes oreilles distraites sur la musique des Irlandais. De ces voix habitées et hallucinées partagées entre growls profonds et animals, hurlements perçants et déchirants, borborygmes plus ou moins compréhensibles et incantations perchées et possédées à l’intensité de ces riffs abrasifs absolument diaboliques en passant par cette urgence de tous les instants ou presque et ces ambiances belliqueuses et apocalyptiques, l’amateur de Black / Death bestial et sauvage trouvera sur ce deuxième album de Coscradh matière à se réjouir.

Vraisemblablement comparé par beaucoup à Teitanblood et Black Curse, je trouve chez les Irlandais une fibre Black Metal un petit peu plus évidente et prononcée avec notamment quelques attaques implacables qui m’évoquent pas mal le Marduk de Panzer Division Marduk à l’image de cette séquence sur "Carving The Causeway To The Otherworld" entamée à partir de 2:04. Quelques parallèles avec Immortal ou Inquisition s’imposent également de manière assez évidente lors de ces bribes de chant croassé qui ponctuent deux ou trois passages tout au long de l’album ("Adhradh Dé Ghoac" à 3:11, "Caesar's Revelation (Hibernia L. VI V. XIV ad XVI et XXIV)" à 4:22, "Badhah's Shadows" à 0:39...). Les excellents et regrettés Stav, un groupe français assez confidentiel, me viennent également à l’esprit à l’écoute de ce nouvel album. La production et le son abrasif des guitares y sont évidemment pour quelque chose mais il y a dans le jeu des Irlandais et dans cette façon de conduire leurs attaques de manière extrêmement frontale quelque chose d’assez similaire.
Pour autant, arrêtons-là les comparaisons car Coscradh n’a rien d’un ersatz ou d’une copie quelconque de qui que ce soit. Grâce à une production équilibrée et lisible, le groupe offre à ses auditeurs un album absolument redoutable d’efficacité qui à l’exception de cette introduction ("Five Fifths Awaken") et de cet interlude instrumental ("The Calling") se montre globalement très virulent avec quantité d’attaques sauvages menées le couteau entre les dents et autant de solos particulièrement chaotico-mélodiques qui ne font évidemment que renforcer cette impression de guerre éclair conduite par la formation de Dublin. Pour autant, Carving The Causeway To The Otherworld reste malgré tout un album de contrastes puisqu’il n’est tout de même pas rare de trouver ici et là quelques moments moins tendus d’un point de vue dynamique (même si en matière d’atmosphère menaçante et belliqueuse ça ne débande jamais vraiment). Des premiers instants à la fois vicieux et sournois de "Carving The Causeway To The Otherworld" à cette séquence plus atmosphérique entendue sur "Adhradh Dé Ghoac" à partir de 4:32 en passant par "Caesar's Revelation (Hibernia L. VI V. XIV ad XVI et XXIV)" et ce long passage débuté à 1:07 d’abord délicieusement groovy et entêtant avant de devenir plus halluciné, le semblant de retenu consenti à 1:47 sur le redoutable "Scythe Of Saturn" ou bien encore "Badhah's Shadows" et ses derniers instants bien plus « tranquilles », ce nouvel album offre effectivement de quoi reprendre brièvement son souffle ce qui ne sera assurément pas de trop pour affronter tous ces autres moments autrement plus radicaux.

Parmi les bonnes surprises de ce début d’année qui démarre d’ailleurs sur les chapeaux de roues, Carving The Causeway To The Otherworld est le genre d’album qui à mon avis mérite toute votre attention. Particulièrement agressif, offrant très peu de répit malgré on l’a vu quelques séquences moins en tension et habité d’une frénésie et d’une hystérie électrisante, ce deuxième album fait effectivement très fortes impressions. Bien évidemment, quelques parallèles peuvent être dressés ici et là avec telles ou telles autres formations mais pris dans son ensemble Carving The Causeway To The Otherworld n’a rien d’une sombre copie dénuée de saveur. Il est surtout l’expression d’un groupe qui a haussé son niveau de jeu et d’écriture et qui assurément n’est pas là pour amuser la galerie. Car Carving The Causeway To The Otherworld est un disque intense et sauvage qui pendant près de trois-quarts d’heure va malmener son auditoire et lui en faire voir de toutes les couleurs. Un disque redoutable et hautement recommandable.
Thrasho Amazon AxGxB
27 Février 2026 - 27 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
27/02/2026 12:10 		note: 7.5/10
Une bonne surprise que cet album, plus abouti et maîtrisé que son prédécesseur que j'avais trouvé intéressant mais trop bordélique avec quelques longueurs évitables. Ici on retrouve le style orageux du groupe mais avec une meilleure cohérence, même s'il manque encore un truc à mon goût pour franchir un cap Sourire

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Coscradh
Black / Death Metal
2026 - 20 Buck Spin Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs : (1)  7.5/10
Webzines : (1)  5/10

plus d'infos sur
Coscradh
 Coscradh
Black / Death Metal - 2015 - Irlande		   

nouveaute
A paraître le 20 Février 2026

tracklist
01.   Five Fifths Awaken  (02:55)
02.   Carving The Causeway To The Otherworld  (05:31)
03.   Adhradh Dé Ghoac  (07:04)
04.   Caesar's Revelation (Hibernia L. VI V. XIV ad XVI et XXIV)  (06:08)
05.   The Calling  (00:59)
06.   Scythe Of Saturn  (05:47)
07.   Badhah's Shadows  (06:25)
08.   Opening The Gates To Styx, Nix, Kerberos And Hydra  (09:33)

Durée : 44:22

line up
Essayez aussi
Heresiarch
 Heresiarch
Wælwulf (EP)
2014 - Iron Bonehead Productions		   
Suffering Hour
 Suffering Hour
The Cyclic Reckoning
2021 - Profound Lore Records		   
Stress Angel
 Stress Angel
Punished By Nemesis
2024 - Dying Victims Productions		   
Dawn
 Dawn
Slaughtersun (Compil.)
(Crown Of The Triarchy)
2004 - Century Media Records		   
Human Agony
 Human Agony
Putrescence Of Calvary
2019 - Invictus Productions		   

Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique
Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique
Barbarian
Reek Of God
Lire la chronique
Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique