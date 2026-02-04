Carnal Savagery - Crypt Of Decay Chronique Crypt Of Decay





Mais cela est bien le seul changement car pour le reste on va retrouver les morceaux si typiques du binôme… à la fois relativement simples techniquement et d’une durée d’ensemble assez courte, comme vont le proposer les simplissimes et débridés « Entangled In Barbed Wire » - « Torn From The Grave » - « Violent Lobotomy » tous basés sur le même modèle… à savoir un riffing minimaliste et une vitesse continue sans jamais varier d’un iota ou proposer une once de ralentissement. Si tout cela est effectivement ultra prévisible et sans surprises ça défoule immédiatement sans qu’on ne lâche l’affaire en cours de route, et c’est finalement l’essentiel vu que c’est sans prétentions avec juste comme but de faire passer un bon moment… et de ce côté-là c’est totalement réussi. Le reste sera d’ailleurs du même tonneau et si comme d’habitude tout cela va rapidement donner un sentiment de redondance et d’interchangeabilité on ne saura en tenir compte, du fait d’une exécution implacable et d’une sincérité à toute épreuve que ce soit avec l’équilibré « Amputation » au grand-écart marqué, ou encore le lourd et grassouillet « Scalped And Flayed » remuant à souhait et qui n’en oublie pas d’accélérer frontalement. D’ailleurs ce dernier titre va marquer le début d’une série de compositions particulièrement attractives et propices au headbanging, car « Gruesome Death » et « Curse Of The Catacomb » vont explorer le versant le plus entraînant des suédois qui laissent de la place au mid-tempo sur la première plage et à une ambiance plus suffocante et bridée pour la seconde, dévoilant ainsi une vision moins radicale mais tout aussi impeccable qui suinte l’humidité de partout et dégouline de putridité de tous les côtés, sans que techniquement ça ne cherche à aller bien haut.



On reste donc parfaitement dans les clous de ce que CARNAL SAVAGERY propose depuis ses débuts et l’on se contentera facilement, et ça n’est pas avec le dense et varié « After The Burial » ou le groovesque et pachydermique « Crypt Of Decay » (qui lorgne presque vers le Doom sans jamais s’y éterniser) que l’on va changer d’avis… surtout avec la parfaite conclusion (« Deathmask ») qui nous gratifie d’une ultime salve de diversité rythmique en reprenant l’ensemble des choses proposées en amont. Et même si ça ne sera qu’un enregistrement de plus au sein d’une discographie pléthorique mais relativement homogène on se laissera happer tranquillement dans ce bon vieux son inusable et immortel, même si tout cela reste de la bonne deuxième division qui ne cherche pas la promotion à l’étage supérieur… sans pour autant oublier de garder une certaine spontanéité qui fait son charme. Ça s’essouffle donc légèrement à force mais vu que ça ne s’éternise pas ça reste totalement acceptable - comme tout ce qui est présent ici d’ailleurs - et de fait c’est typiquement le genre de réalisation qu’on écoutera en dilettante en étant occupé à autre chose mais qui comblera tranquillement le vide sonore que l’on souhaitait meubler. Il est donc quasiment certain qu’on répètera grosso-modo les mêmes choses pour les prochaines publications des deux amis… qui reprendront dans les très grandes lignes ce qu’ils ont déjà fait précédemment, vu qu’on ne se refait pas avec l’âge de toute façon. Ils ont enfin ralenti l’allure… c’est la première chose qui vient à l’esprit quand on parle de ses auteurs qui nous habitué à sortir un voire deux albums chaque année, mais qui ici auront mis un an complet à donner un successeur au sympathique « Graveworms, Cadavers, Coffins And Bones » tout en signant au passage le disque le plus court de toute leur carrière. Car si les deux compères avaient progressivement réduit la durée de chacune de leurs sorties ils n’étaient jamais arrivés à ce cap de trente-trois minutes ici proposé, et même s’il évident que ça ne changera pas grand-chose à l’affaire on ne peut que saluer cette initiative salutaire pour tout le monde… vu que trop souvent la musique du groupe avait tendance à se répéter en boucle, pour obtenir au final un long-format certes agréable mais beaucoup trop monolithique pour qu’on parvienne à en extraire quoi que ce soit. Si le combo nous a donc habitué à se recycler en permanence dans les grandes largeurs il y a une chose qui va frapper d’entrée… la pochette de ce septième opus, qui s’éloigne totalement des précédentes où l’on retrouvait systématiquement des zombies et autres scènes morbides. 