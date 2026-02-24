chargement...

Cross Of Disbelief / Impunity - New York Vs. North Yorkshire

Chronique
Cross Of Disbelief / Impunity New York Vs. North Yorkshire (Split-CD)
Cross Of Disbelief, suite et fin (en tout cas pour le moment) avec aujourd’hui la chronique de leur split en compagnie d’Impunity, un jeune groupe anglais dont la discographie ne comptait jusque-là qu’une seule démo. Une sortie opérée en 2023 sous les couleurs de nul autre que Northern Unrest, label écossais hébergeant une partie de la fine fleur du Hardcore anglais (Despize, Demonstration Of Power, Mourning, Bodyweb...).

Intitulé New York Vs. North Yorkshire, ce split paru en juin 2025 chez Streets Of Hate propose trois morceaux par groupe parmi lesquels une reprise de Through Blood Reborn pour Cross Of Disbelief et Bogmonsta pour Impunity. Pour ceux d’entre vous qui ne seraient peut-être pas au fait (aucune honte à avoir, on parle là de projets relativement confidentiels et éphémères), le premier est un groupe de la région de New York fondé notamment par Jesse Sutherland et Jim Antonelli après leurs départs d’All Out War en 1999. Le second est un groupe anglais qui donnera naissance à Six Ft Ditch, célèbre formation de Beatdown qui terrorisera les dancefloor européens pendant près d’une décennie. L’ensemble est bouclé en un petit peu plus de quinze minutes et devrait, si tout se passe comme prévu, vous aider à perdre quelques neurones et surtout vous faire transpirer à grosses goûtes.

Pressés d’en découdre et d’administrer à son auditoire son lot de taloches et autres coups de triques, ce sont les Américains de Cross Of Disbelief qui ont pris ici la responsabilité de lancer les hostilités. Une tâche pour le moins aisée pour ce groupe qui en l’espace de deux EPs particulièrement costauds (Cross Of Disbelief et Hands Bound In Absent Prayer) aura mis la scène à genoux grâce à son mélange absolument redoutable de Hardcore et de Death Metal. Une formule aussi virulente qu’efficace qui mise en premier lieu sur une production en béton armé. Un monstre de puissance possédant tout ce que ce genre d’approche moderne est capable d’offrir sans jamais verser dans l’excès de zèle. La preuve avec cette batterie plutôt naturelle et une caisse claire qui claque bien comme il faut. Ne s’embarrassant ainsi d’aucune fioriture, pas même un sample en guise d’introduction, les Américains vont se contenter de dérouler la même formule que précédemment : Gros riffs et grosses accélérations Death Metal exécutés avec une attitude typiquement Hardcore (notamment sur "11 Skulls" qui voit Cross Of Disbelief collaborer avec des membres des excellents End Of One, l’un des premiers groupes de Death / Hardcore new-yorkais mais aussi sur "The Invitation" (avec cette fois-ci des featurings de Fatal Realm et Splitknuckle) et cette excellente reprise de "This World Will Never Be"), riffs et accélérations Punk / Thrash / Hardcore tout ce qu’il y a de plus simples et convenues mais toujours aussi efficaces et entrainantes ("The Invitation") et enfin mosh part et autres breaks de babouins idéals pour briser des nuques et casser quelques bouches. Rien de bien sorcier, rien de bien nouveau mais une exécution sans faille qui place une fois de plus Cross Of Disbelief parmi les meilleurs représentants actifs de ce que l’on peut appeler "Deathcore" sans honte de le nommer.

La suite, c’est Impunity qui s’en charge. Un groupe anglais avec lequel je n’étais pas familier mais qui face à Cross Of Disbelief parvient à maintenir ses appuis sans chuter (chose qui n’est quand même pas aisé face à de telles brutes épaisses). Un poil moins Death Metal que ses petits camarades américains (malgré quelques forts relents ici et là, autant dans la musique que dans le chant), les Anglais proposent un Metal / Hardcore qui néanmoins ne manque absolument pas de virilité. Un joli pied de nez à tous les "mascus" qui risquent de tirer la tronche en voyant que derrière le micro se tient une demoiselle bien en voix qui n‘entend pas se laisser compter fleurette par qui que ce soit. Servi par une production gonflée à bloc (bien que moins implacable que celle de Cross Of Disbelief), la musique des Anglais suit un cahier des charges pour le moins connu. On prend ainsi les mêmes et on recommence à commencer par des accélérations Punk / Thrash / Hardcore imparables ("Process Efficiency", "Key Performance Indicator"), tout un tas de riffs Thrash très inspirés par Slayer et compagnie que le groupe aura bien évidemment passé à la moulinette Hardcore, une basse ronde et métallique absolument délicieuse et bien entendu un groove et des mosh part à foison afin de se dégourdir les bras et les jambes à coups de moulinets et autres high kick sautés et/ou retournés... Bref, encore et toujours la même rengaine et encore et toujours le même plaisir immédiat à l’écoute de ce genre de bourre-pifs cousus de fil blanc mais d’une efficacité imparable.

Réunion d’intellectuels au sommet de leur art, New York Vs. North Yorkshire ravira sans nul doute tous les amateurs de moulins à vent et autres démonstrations de Karate Dance Style. Clairement, nos deux groupes n’ont rien inventé mais leur maitrise des us et coutumes du genre les placent parmi les sensations du moment. Bref, un split aussi court qu’efficace qui ne fera pas date dans l’histoire mais que l’on prendra encore plaisir à écouter d’ici cinq, dix ou quinze ans sans broncher. Que demander de plus ?
Thrasho Amazon AxGxB
24 Février 2026

Cross Of Disbelief / Impunity
Hardcore
2025 - Streets Of Hate
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief
Hardcore - Etats-Unis		   
Impunity
 Impunity
Royaume-Uni		   

tracklist
Cross Of Disbelief
01.   11 Skulls (featuring End Of One)  (02:39)
02.   The Invitation (featuring Fatal Realm & Splitknuckle)  (02:41)
03.   This World Will Never Be (Through Blood Reborn Cover)  (03:20)

Impunity
04.   Process Efficiency  (02:06)
05.   Key Performance Indicator  (02:23)
06.   98% Fake (Bogmonsta Cover)  (02:46)

Durée : 15:55

parution
13 Juin 2025

