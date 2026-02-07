His Hero Is Gone - Fifteen Covnts of Arson Chronique Fifteen Covnts of Arson





Parce que mine de rien, on n’a toujours pas trouvé mieux pour figurer la révolte. La musique des Ricains ne peut se comprendre et s’apprécier qu’à l’aune de ce qu’elle combat, le crust étant un genre où la politique est une de ses caractéristiques à part entière. Il suffit de contempler la pochette signée par le bassiste Carl Auge ainsi que le titre de certains morceaux pour s’en rendre compte. Le message est aussi important que le médium utilisé pour le transmettre, les apolitiques de la musique – celles et ceux qui séparent le discours de ce qu’elles ou ils entendent – ne pouvant mettre les œillères habituelles ici, tant tout hurle la contestation de l’ordre établi.



La différence de His Hero Is Gone avec d’autres groupes du même style ne se situe pourtant pas là. Comme évoqué plus haut, on est même sur un passage obligé du crust. Le petit truc en plus qui a rendu cette formation si marquante pour toute une scène et ce, en dépit d’une existence brève de quatre ans ? Le degré de réalisme, que Fifteen Covnts of Arson possède déjà et qui explosera sur ce documentaire de la révolte et son prix qu’est



Il y a aussi l’excellence formelle, Fifteen Covnts of Arson étant une succession de riffs et moments marquants. His Hero Is Gone a eu dès le départ ce talent pour varier ses effets malgré un discours univoque. Certes court (la version CD ajoutant l’EP The Dead of Night in Eight Movements rallongera la sauce sans en affadir le goût), l’album n’a que pour défaut une comparaison avec son successeur se laissant plus de temps de jeu, au sein des morceaux et sur sa globalité, pour transmettre toute la profondeur de la musique de ses créateurs. Ici, un battement de paupière ou une seconde d’inattention peuvent faire passer à côté de la hargne de « Anthems of the Undesirables » (« I-FIGHT-EVERY-DAY ») ou les esquisses de chaos rampant de « Sterile Fortress » et « Scalor ».



Inutile de s'éterniser plus longuement sur un groupe connu de toutes et tous (pour peu que vous vous intéressiez à cette scène) et qui a fait de l'expéditif une de ses marques de fabrique. Fifteen Covnts of Arson possède tout ce qui fait le génie de His Hero Is Gone, présenté de façon plus crue que sur Monuments to Thieves et The Plot Sickens: Enslavement Redefined mais avec déjà un son parfait, chaque instrument sonnant brut sans être étouffé, ainsi qu'une exécution impeccable, l'enchaînement des morceaux étant d'une fluidité épatante alors que le rythme, même au sein d'un même titre, peut passer d'une lenteur extrême à une cadence effrénée. Toutefois, il est plus qu'une démonstration. Il est un manifeste.

1997 - Prank Records Doomed Crust / Punk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Professional Mindfuckers (2:07) 02. ...And We Burn (0:53) 03. Unleash (0:25) 04. Leash (1:54) 05. Sterile Fortress (1:45) 06. Good Samaritan (0:29) 07. Hand That Feeds (0:22) 08. Raindance (2:42) 09. Voluntary Amputation (0:53) 10. Anthem of the Undesirables (0:59) 11. Scalor (1:55) 12. Concrete Cage (0:38) 13. Abandoned (1:26) 14. Thieves (1:30) 15. The End Result Of 11 Days in the Mental Hospital (4:43)

Durée : 22:32

line up Todd Burdette / Voix, Guitare, Piano

Carl Augé / Basse

Paul Burdette / Batterie

Patrick Davis / Guitare, Voix

parution 14 Janvier 1997

thrashothèque 1 personne possède cet album

