Chat Pile / Hayden Pedigo - In The Earth Again

Chronique
Chat Pile / Hayden Pedigo In The Earth Again (Coll.)
Malgré les années, je ne me suis toujours pas lassé de ces films indépendants américains et leurs histoires imitant le vécu d’anonymes perdus les campagnes états-uniennes. Ils sont pourtant tous un peu pareil, jouant tous sur les mêmes codes et les mêmes cordes : journal intime et grand panorama, la sensibilité crevant l’écran dans un pays jeune mais déjà fatigué de ses traumas, les grands décors solitaires devenant une extension des personnages en quête de sens.

Il n’est pas étonnant que Chat Pile, grand amateur de cinéma en tous genre (du plus bis à celui ayant les faveurs d’un festival comme Sundance), rappelle autant ce genre dans cet exercice intimiste auto-imposé. Certes, il n’est pas seul, le guitariste / politicien / mannequin Hayden Pedigo étant la seconde tête pensante de In The Earth Again. Mais c’est bien à la discographie des noise-rockeurs que je pense en premier lieu tant cette incartade trouve naturellement sa place au milieu de leurs autres albums, faisant même le pont avec la bande originale expérimentale Tenkiller.

Chat Pile, donc, pose les armes – majoritairement – et laisse à voir sa part sentimentale dans ce qu’elle de plus nue. L’Oklahoma, sa terre natale, y est figurée d’une autre manière, plus contemplative, défilement de photographie captée par une guitare esseulée techniquement travaillée – le goût pour le fingerpicking de Hayden Pedigo a la part belle sur « Behold a Pale Horse » ou « I Got My Own Blunt to Smoke » par exemple – où l’émotion reste le cœur de cible. Cela peut donner l’impression de ne pas retrouver ce qui rendait God’s Country et Cool World si particuliers ; les écoutes répétées font voir la fluidité d’un ensemble où les névroses continuent de s’agiter (« Never Say Die! » et « The Matador » ) tout en se contrastant, prises dans le déroulement d’une vie quotidienne faite de ruminations sous le porche de son bungalow et de nostalgie pour les amitiés perdues en cours de route (« A Tear for Lucas », concluant le disque, sciant de sincérité).

La beauté typique de ce type de films est là et bien là, ces oubliés du capitalisme laissant riche de vie et d’expériences quand se terminent ces trente-six minutes à l’humilité aussi touchante qu’handicapante (on a beaucoup… et on en veut plus). Pour autant, cette poésie des grands espaces et de l’humanité infiniment petite en son sein a ses limites. Étiolé, In The Earth Again possède pour pics ces titres où Chat Pile se montre tel qu’on le connaît, torturé et en constante évolution malgré une base bétonnée. Les autres instants s’écoutent avec distance, l’esprit sortant la longue focale pour habiller ce qu’il entend, une musique entre ambient, slowcore et folklore américain qui, en dépit des étiquettes qu’elles convoquent, sonnent trop comme elle est supposée être pour donner un goût particulier à l’ensemble.

C’est que, même si j’aime toujours ce cinéma, la recette est connue au point que la sensation d’inédit ne se fasse jamais présente. Exceptés « Never Say Die! », « The Magic of the World », « The Matador » et le final « A Tear for Lucas », In The Earth Again est un album qui s’écoute agréablement mais ne marque pas outre-mesure, partant de la beauté qu’il y a dans le commun sans en donner une impression d’exception. Un objectif louable, atteint par une musique qui retranscrit parfaitement une existence où le banal cache ses propres trésors et secrets mais qui, sans surprise, garde un peu trop les pieds sur Terre.
Thrasho Amazon Ikea
8 Février 2026 - 33 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
08/02/2026 09:30 		note: 8/10
Ecouté hier suite au conseil d'un pote qui venait de se l'acheter en vinyle, j'ai adoré !

Chat Pile / Hayden Pedigo
Post (Noise) Rock / American Primitivism / Slowcore
2025 - Computer Students
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs : (1)  8/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Chat Pile
 Chat Pile
Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal - 2019 - Etats-Unis		   
Hayden Pedigo
 Hayden Pedigo
Etats-Unis		   

écoutez
vidéos
Radioactive Dreams
Radioactive Dreams
Chat Pile
Extrait de "In The Earth Again"		   
Demon Time
 Demon Time
Chat Pile
Extrait de "In The Earth Again"		   

tracklist
01.   Outside  (01:45)
02.   Demon Time  (03:07)
03.   Never Say Die!  (03:56)
04.   Behold a Pale Horse  (03:48)
05.   The Magic of the World  (03:27)
06.   Fission/Fusion  (01:57)
07.   The Matador  (07:39)
08.   I Got My Own Blunt to Smoke  (02:51)
09.   Radioactive Dreams  (02:55)
10.   Inside  (01:52)
11.   A Tear for Lucas  (02:55)

Durée : 36:17

parution
31 Octobre 2025

voir aussi
Chat Pile
 Chat Pile
God's Country
2022 - The Flenser		   
Chat Pile
 Chat Pile
Cool World
2024 - The Flenser		   

Essayez aussi
KEN Mode
 KEN Mode
Void
2023 - Artoffact Records		   
Palehorse
 Palehorse
Soft as Butter; Hard as Ice
2010 - Eyesofsound		   
KEN Mode
 KEN Mode
Success
2015 - Season Of Mist		   
Mutoid Man
 Mutoid Man
Helium Head (EP)
2015 - Sargent House		   
Bodychoke
 Bodychoke
Cold River Songs
1998 - Relapse Records / Purity		   

