The Endgame Protocol puisqu’il est sorti en 2022. Cependant, la demande du label venant à peine de nous parvenir, voici quelques mots au sujet d’ARCHAIC, une formation hongroise de thrash metal pour le moins confidentielle qui a trois LP dans sa besace. Une cadence faible (2006, 2017, 2022) qui explique peut-être le manque de renommée internationale.



Sur le fond, ces dix compositions pourront largement satisfaire les amateurs de thrash contemporain. En effet, même si les musiciens sont tous nés dans les années 80, leurs influences piochent plutôt du côté des fins de carrière de James Hetfield. Nous sommes donc à la croisée d’une musique foncièrement belliqueuse, avec ses grosses rythmiques, ses riffs secs et ses tempos élevés, non dénuée pourtant de mélodies, tant dans les solos que, surtout, les harmonies vocales. C’est d’ailleurs ce qui coince un peu chez moi et qui m’empêche de savourer pleinement ces quarante minutes : cette fâcheuse tendance à glisser des refrains trop mélodiques, à la limite du metalcore, comme c’est le cas sur « Behind » ou « A Cold Embrace » par exemple. Clairement, si ces passages sont pourtant bien amenés et s’inscrivent dans la logique des compositions, ils ne correspondent absolument pas à l’idée que je me fais de ce que devrait contenir un album de thrash. Pourquoi ces excès de gentillesse alors que les musiciens ne sont jamais aussi bons que lorsqu’ils avoinent ?



Dans un élan d’optimisme je pourrais affirmer que cette propension à mélanger de solides rythmiques avec des voix claires rappelle la belle scène suédoise, et je pense notamment à



