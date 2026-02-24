Je passerai rapidement sur la pochette de De Arcanis et Ritibus Sulphuris
, cette peinture de Dürer
est connue de toutes et tous. Évidemment elle est superbe, ce n’est d’ailleurs pas tant son choix qui me dérange que le fait qu’elle orne déjà nombre d’œuvres de black metal
, à commencer par Channeling the Quintessence of Satan
d’ABIGOR
(1999), ou encore The Knight, Death and the Devil
de HOLY DEATH
(2005). J’espère juste que les messieurs de NOCTIVAGUM
ne se sont pas réveillés un beau matin, persuadés d’avoir eu une idée originale, ce genre de redite ne me donnant vraiment pas envie d’aller plus avant dans la découverte. Cela fait paresseux, sans imagination… Poursuivons néanmoins.
Le trio (aujourd’hui quatuor) est un mélange italo-germain de musiciens plutôt expérimentés, ayant évolué dans pas mal de formations de second ordre depuis environ 2010. Sur le papier, on se dit naïvement que ce sera au minimum moyen alors que, clairement, ces vingt-six ans d’expérience ne s’entendent absolument pas au cours de l’EP. Trente minutes assez pénibles, certes pénalisées par une production relativement brouillonne mais surtout par l’indigence des guitares leads
(« Carpe Noctem » ; « Occulta Suprema Ars »), une batterie mal exploitée qui sonne comme une mauvaise boîte à rythmes (« Ex Inferis » avec un immonde beat
) et une inspiration globalement aux abonnés absents, ballotée entre des ambiances ésotériques (l’introduction acoustique « Initium Caerimoniae » puis l’outro « Finis Caerimoniae »), des velléités mélodiques et la volonté de jouer du raw
, du dur, du sale.
« Ignis » fait un peu illusion au début. J’ai commencé par apprécier le chant de Wolf
ainsi que l’atmosphère légèrement désuète des années 90 qui ressortait du riffing
mais j’ai rapidement été rappelé à l’ordre par le manque de rigueur de l’ensemble, l’approximation des solos dont le son clair écorche les oreilles renvoyant une image de grand amateurisme. Comme j’étais catastrophé, je suis parti écouter les autres formations des membres. Bah KORRIGANS
et son black folk metal
, ce n’était pas si terrible, VITA ODIOSA
(black dépressif
) carrément séduisant, alors qu’est-ce qu’ils ont foutu les mecs ? Pourquoi NOCTIVAGUM
ne bénéficie-t-il pas de toutes les bonnes choses entendues par ailleurs ? Je ne parle même pas du mix foiré dans les grandes largeurs alors que Wolf
s’en sortait très bien dans ses précédents groupes… Décidément, rien ne va dans cette sortie lénifiante qui ne fera de mal à personne.
