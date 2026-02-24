Noctivagum - De Arcanis et Ritibus Sulphuris Chronique De Arcanis et Ritibus Sulphuris (EP)

De Arcanis et Ritibus Sulphuris, cette peinture de Dürer est connue de toutes et tous. Évidemment elle est superbe, ce n’est d’ailleurs pas tant son choix qui me dérange que le fait qu’elle orne déjà nombre d’œuvres de black metal, à commencer par Channeling the Quintessence of Satan d’The Knight, Death and the Devil de HOLY DEATH (2005). J’espère juste que les messieurs de NOCTIVAGUM ne se sont pas réveillés un beau matin, persuadés d’avoir eu une idée originale, ce genre de redite ne me donnant vraiment pas envie d’aller plus avant dans la découverte. Cela fait paresseux, sans imagination… Poursuivons néanmoins.



Le trio (aujourd’hui quatuor) est un mélange italo-germain de musiciens plutôt expérimentés, ayant évolué dans pas mal de formations de second ordre depuis environ 2010. Sur le papier, on se dit naïvement que ce sera au minimum moyen alors que, clairement, ces vingt-six ans d’expérience ne s’entendent absolument pas au cours de l’EP. Trente minutes assez pénibles, certes pénalisées par une production relativement brouillonne mais surtout par l’indigence des guitares leads (« Carpe Noctem » ; « Occulta Suprema Ars »), une batterie mal exploitée qui sonne comme une mauvaise boîte à rythmes (« Ex Inferis » avec un immonde beat) et une inspiration globalement aux abonnés absents, ballotée entre des ambiances ésotériques (l’introduction acoustique « Initium Caerimoniae » puis l’outro « Finis Caerimoniae »), des velléités mélodiques et la volonté de jouer du raw, du dur, du sale.



2026 - As Pestis Records Black Metal notes Chroniqueur : 2 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Noctivagum

Black Metal - 2025 - Allemagne / Italie

formats Digital / 14/01/2026 - As Pestis Records

écoutez Initium Caerimoniae

Ignis

Arcana Noctis

Ex Inferis

Carpe Noctem

Occulta Suprema Ars

Finis Caerimoniae

tracklist 01. Initium Caerimoniae (02:37) 02. Ignis (04:45) 03. Arcana Noctis (04:52) 04. Ex Inferis (04:13) 05. Carpe Noctem (06:27) 06. Occulta Suprema Ars (05:23) 07. Finis Caerimoniae (02:10)

Durée : 30:27

line up D. / Batterie

Lightning / Guitare, Basse

Wolf / Chant

parution 14 Janvier 2026

