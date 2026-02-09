Kreator - Krushers Of The World Chronique Krushers Of The World





Et l’on ne va pas être véritablement rassurés au démarrage de ce long-format car sans être d’un ennui total « Seven Serpents » va nous servir une recette sans aucune surprises, où c’est certes assez varié et équilibré rythmiquement mais où qui donne aussi clairement la sensation de dérouler ses gammes sans véritable passion. C’est propre et parfaitement exécuté… mais aussi hyper prévisible tout en s’écoutant en dilettante, vu que c’est loin d’être franchement marquant… ce que le court « Satanic Anarchy » va également proposer en jouant autant sur la mélodie que l’agressivité qui alternent en continu tout en étant remuant et agréable. Sans sauter au plafond là encore le moment proposé passe facilement même si c’est immédiatement oublié quand on en arrive au bout, mais cependant à partir du morceau-titre on va être agréablement surpris en retrouvant une certaine attractivité tant nos oreilles vont retrouver de l’attention générale et de bonnes raisons de s’enthousiasmer. En effet proposant ici une vision musicale plus sombre et suffocante la bande offre quelque chose de bridé en continu sans jamais être redondant, car elle arrive à mettre suffisamment d’éléments pour ne pas se répéter et de fait on a vraiment envie de headbanguer au milieu de cette brume impénétrable, d’où ressort un lead aux accents mélodiques fort réussi. Du coup on a vraiment la sensation que cette galette est véritablement lancée et cela est confirmé par la suite avec d’abord le très dynamique « Tränenpalast » qui varie entre vitesse saisissante et mid-tempo épique entraînant, avant que le brutal « Barbarian » au nom en raccord avec le contenu proposé ne vienne démolir toute velléité de résistance avec son exécution à l’ancienne et sa radicalité basée sur le tabassage fort marqué. Tout cela clôt donc une première moitié d’écoute efficace et assez convaincante, et même si évidemment ça ne deviendra jamais du classique en puissance ça a au moins le mérite de redresser la barre bien que tout cela soit totalement balisé et prévisible.



Néanmoins après cette triplette fort sympathique le démarrage de cette seconde partie d’enregistrement va être un peu plus laborieuse même si « Blood Of Our Blood » démarre de façon assez convaincante, tant l’on retrouve ici l’entité furieuse et bas de plafond qui se fait tellement rare à l’heure actuelle… vu que ça joue ici sur l’alternance entre médium et rapidité qui déboîte comme il faut même si elle a clairement fait mieux dans ce registre par le passé. Dommage en revanche que les bonnes inspirations entrevues sur « Combatants » disparaissent progressivement au profit d’effets synthétiques d’un goût douteux, donnant ainsi une sensation de blockbuster franchement mitigée alors que le léger côté épique entendu par bribes faisait parfaitement le boulot et que rythmiquement c’est tout aussi impeccable. C’est d’ailleurs aussi cela qui va plomber le très long « Psychotic Imperator », où la volonté de vouloir en caser le maximum possible va avoir comme résultat d’offrir un rendu indigeste, et ce malgré de belles harmonies qui auraient pu être mieux exploitées. Heureusement tout cela va mieux se terminer avec une doublette fort sympathique… vu qu’entre l’énergique et speedé « Death Scream » (au ton résolument old-school et guerrier) et le bridé et massif « Loyal To The Grave » on va avoir de quoi être satisfait, vu que c’est joué sans chichis et avec une certaine conviction… même si encore on aura oublié tout cela dès qu’on aura fini d’écouter cette galette, qui n’est finalement qu’une ligne de plus à une discographie très conséquente mais inégale.



Loin d’être indispensable et se calant plutôt dans la moyenne de ce que proposent ses auteurs depuis une bonne dizaine d’années ce nouveau cru ne ressortira de sa boîte qu’en de rares occasions, malgré ses quelques moments plaisants où ça défile sans qu’on ait besoin de regarder sa montre. Continuant ainsi de se recycler indéfiniment les vétérans livrent donc une fois de plus le minimum syndical en jouant les montagnes russes du côté de l’accroche… ça passera donc tranquillement sur scène en applaudissant avec tact mais ça n’ira pas plus loin. Car sans prendre de risques inconsidéré il est certain qu’on préférera aisément réécouter pour la millième fois les classiques intemporels que l’on connaît par cœur, mais qui procureront toujours plus de plaisir pour ces nouvelles compositions au mieux sympathiques et qu’on écoutera quelques fois avant de ne jamais y revenir… malgré les qualités qu’elles contiennent en partie. 