20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   

Kreator - Krushers Of The World

Chronique
Kreator Krushers Of The World
S’il faut bien reconnaître que désormais l’annonce d’un nouveau disque de KREATOR n’est plus aussi marquante que par le passé on attendait néanmoins beaucoup de ce « Krushers Of The World », tant le quatuor avait à se faire pardonner après le ratage total de « Hate Über Alles » où l’on était à la fois agacé et triste de le voir continuer à décliner de telle façon. Car ça fait désormais deux décennies (et l’énorme « Enemy Of God ») que celui-ci n’a plus rien sorti de marquant (même si « Hordes Of Chaos » contenait pas mal d’excellentes choses), et à l’instar de DESTRUCTION il faut dorénavant se contenter de quelques bribes sympathiques étalées ici et là au milieu de compositions guère marquantes et jouées en roue-libre (à l’instar de la setlist des concerts qui ne varie guère depuis des lustres). Du coup il y avait de nombreuses raisons de ne pas s’emballer outre mesure, car entre cette pochette immonde au possible et ce titre d’opus franchement pas ragoûtant on doutait de la capacité à Mille Petrozza et ses comparses de rebondir, vu qu’ils nous servent régulièrement ces dernières années la même soupe musicale entre tabassage sans envie et arrangements mélodiques qui tombent à côté en nous cassant les oreilles.

Et l’on ne va pas être véritablement rassurés au démarrage de ce long-format car sans être d’un ennui total « Seven Serpents » va nous servir une recette sans aucune surprises, où c’est certes assez varié et équilibré rythmiquement mais où qui donne aussi clairement la sensation de dérouler ses gammes sans véritable passion. C’est propre et parfaitement exécuté… mais aussi hyper prévisible tout en s’écoutant en dilettante, vu que c’est loin d’être franchement marquant… ce que le court « Satanic Anarchy » va également proposer en jouant autant sur la mélodie que l’agressivité qui alternent en continu tout en étant remuant et agréable. Sans sauter au plafond là encore le moment proposé passe facilement même si c’est immédiatement oublié quand on en arrive au bout, mais cependant à partir du morceau-titre on va être agréablement surpris en retrouvant une certaine attractivité tant nos oreilles vont retrouver de l’attention générale et de bonnes raisons de s’enthousiasmer. En effet proposant ici une vision musicale plus sombre et suffocante la bande offre quelque chose de bridé en continu sans jamais être redondant, car elle arrive à mettre suffisamment d’éléments pour ne pas se répéter et de fait on a vraiment envie de headbanguer au milieu de cette brume impénétrable, d’où ressort un lead aux accents mélodiques fort réussi. Du coup on a vraiment la sensation que cette galette est véritablement lancée et cela est confirmé par la suite avec d’abord le très dynamique « Tränenpalast » qui varie entre vitesse saisissante et mid-tempo épique entraînant, avant que le brutal « Barbarian » au nom en raccord avec le contenu proposé ne vienne démolir toute velléité de résistance avec son exécution à l’ancienne et sa radicalité basée sur le tabassage fort marqué. Tout cela clôt donc une première moitié d’écoute efficace et assez convaincante, et même si évidemment ça ne deviendra jamais du classique en puissance ça a au moins le mérite de redresser la barre bien que tout cela soit totalement balisé et prévisible.

Néanmoins après cette triplette fort sympathique le démarrage de cette seconde partie d’enregistrement va être un peu plus laborieuse même si « Blood Of Our Blood » démarre de façon assez convaincante, tant l’on retrouve ici l’entité furieuse et bas de plafond qui se fait tellement rare à l’heure actuelle… vu que ça joue ici sur l’alternance entre médium et rapidité qui déboîte comme il faut même si elle a clairement fait mieux dans ce registre par le passé. Dommage en revanche que les bonnes inspirations entrevues sur « Combatants » disparaissent progressivement au profit d’effets synthétiques d’un goût douteux, donnant ainsi une sensation de blockbuster franchement mitigée alors que le léger côté épique entendu par bribes faisait parfaitement le boulot et que rythmiquement c’est tout aussi impeccable. C’est d’ailleurs aussi cela qui va plomber le très long « Psychotic Imperator », où la volonté de vouloir en caser le maximum possible va avoir comme résultat d’offrir un rendu indigeste, et ce malgré de belles harmonies qui auraient pu être mieux exploitées. Heureusement tout cela va mieux se terminer avec une doublette fort sympathique… vu qu’entre l’énergique et speedé « Death Scream » (au ton résolument old-school et guerrier) et le bridé et massif « Loyal To The Grave » on va avoir de quoi être satisfait, vu que c’est joué sans chichis et avec une certaine conviction… même si encore on aura oublié tout cela dès qu’on aura fini d’écouter cette galette, qui n’est finalement qu’une ligne de plus à une discographie très conséquente mais inégale.

Loin d’être indispensable et se calant plutôt dans la moyenne de ce que proposent ses auteurs depuis une bonne dizaine d’années ce nouveau cru ne ressortira de sa boîte qu’en de rares occasions, malgré ses quelques moments plaisants où ça défile sans qu’on ait besoin de regarder sa montre. Continuant ainsi de se recycler indéfiniment les vétérans livrent donc une fois de plus le minimum syndical en jouant les montagnes russes du côté de l’accroche… ça passera donc tranquillement sur scène en applaudissant avec tact mais ça n’ira pas plus loin. Car sans prendre de risques inconsidéré il est certain qu’on préférera aisément réécouter pour la millième fois les classiques intemporels que l’on connaît par cœur, mais qui procureront toujours plus de plaisir pour ces nouvelles compositions au mieux sympathiques et qu’on écoutera quelques fois avant de ne jamais y revenir… malgré les qualités qu’elles contiennent en partie.
Thrasho Amazon Jean-Clint
9 Février 2026 - 57 lectures

Kreator
Thrash Metal
2026 - Nuclear Blast Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  8.57/10

plus d'infos sur
Kreator
 Kreator
Thrash Metal - 1984 - Allemagne		   

nouveaute
A paraître le 16 Janvier 2026

tracklist
01.   Seven Serpents
02.   Satanic Anarchy
03.   Krushers Of The World
04.   Tränenpalast
05.   Barbarian
06.   Blood Of Our Blood
07.   Combatants
08.   Psychotic Imperator
09.   Death Scream
10.   Loyal To The Grave

Durée : 44 minutes

line up
