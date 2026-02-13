chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
287 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   
Power Abuse
 Power Abuse - Madness Inside (C)
Par Jean-Clint		   
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   

Yûshû - Yûshû

Chronique
Yûshû Yûshû
Ce n’est pas la première fois que je vous parle de la personne derrière YÛSHÛ, même s’il s’agit d’un premier album. Tout simplement parce que nous avions déjà découvert Kaede dans son premier projet : SUICIDAL IDEATION. J’en avais dit le plus grand bien, et j’espère sincèrement qu’une suite sera donnée à l’album paru en 2024. C’est donc une bonne surprise de le retrouver, toujours en solitaire, dans un YÛSHÛ encore plus torturé que SUICIDAL IDEATION. On pouvait s’en douter en connaissant la signification du nom : YÛSHÛ, orthographié 憂愁, signifie « tristesse intérieure et introspective » en japonais.

Kaede est profondément tourmenté, et le black metal dépressif constitue pour lui un exutoire total. Il y déverse tous ses doutes, tout son mal-être, mais aussi, sans aucun doute, une part de folie, car il est difficile d’imaginer qu’un esprit parfaitement sain puisse engendrer d’aussi intenses douleurs auditives. Les six compositions sont des complaintes désespérées d’une tristesse infinie. Ce sont surtout les vocaux qui atteignent des sommets d’extrême : il est difficile d’imaginer que notre homme n’ait pas la gorge en feu après de tels enregistrements. C’est à la fois strident et plaintif, totalement habité.

La musique en elle-même présente davantage de luminosité. Certes, les aspects dépressifs dominent, mais de nombreuses parties laissent s’infiltrer des mélodies plus claires. Le plus surprenant reste sans doute le rythme presque « caribéen » au début de « 黒躁 ». Certains mélanges sont ainsi particulièrement étonnants, sans jamais paraître incohérents ou artificiels. On a même l’impression que tout ce qui nous entoure peut devenir terrifiant, porté par ces vocaux perpétuellement maladifs.

Cet album de trente minutes, bien trop court, pousse le curseur très loin à bien des égards. Cela pourra sembler excessif à certains, qui estimeront que certaines limites sont franchies, mais pour ma part, j’ai pleinement adhéré à cette impression d’urgence permanente et de fuite impossible. L’introduction faite de nappes noise et d’une voix hurlée en arrière-plan, l’intermède au piano au son volontairement grésillant, les ajouts de textures presque électroniques… Finalement, tout trouve sa place et contribue à la réussite de cette œuvre musicale destructrice.

Seul véritable problème : un détail inexplicable dans le mixage. Entre la cinquième et la sixième piste, censées s’enchaîner, un blanc vient interrompre la mélodie, qui reprend deux secondes plus tard. On a l’impression que l’album a été stoppé par inadvertance… Très étrange…
Thrasho Amazon Sakrifiss
13 Février 2026 - 44 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Yûshû
Black Metal Dépressif
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Yûshû
 Yûshû
Black Metal Dépressif - 2025 - Japon		   

tracklist
01.   潰爛
02.   幻攪
03.   黒躁
04.   縊畜
05.   暗寧
06.   今は斯う

Durée : 29:45

parution
14 Décembre 2025

Essayez aussi
Woods Of Desolation
 Woods Of Desolation
Toward The Depths
2008 - Hammer Of Damnation		   
Vardan
 Vardan
Nostalgia - Archive of Failures (I, II et III)
2017 - Moribund Records		   
Happy Days
 Happy Days
En enfer, j'ai régné
2023 - Talheim Records		   
A Portrait of Flesh and Blood
 A Portrait of Flesh and Blood
Gallery of Sorrow
2018 - Zero Dimensional Records		   
Vanhelga
 Vanhelga
Längtan
2014 - AOP Records		   

Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique
Ellende
Zerfall
Lire la chronique
Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique
Dementia
The Insanity Chronicles
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Lire la chronique
Live Report Tanork - Skelethal
Lire le podcast
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Lire la chronique
Crystal Sun
The Trace You Left
Lire la chronique
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Lire la chronique
Live Report Esodic - Anthares
Lire le podcast
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
Lire la chronique
Invictus
Nocturnal Visions
Lire la chronique
Bloodtruth
Execration
Lire la chronique