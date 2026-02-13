chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
287 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   
Power Abuse
 Power Abuse - Madness Inside (C)
Par Jean-Clint		   
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   

Voidhämmer - Noxious Emissions

Chronique
Voidhämmer Noxious Emissions (EP)
Si certains groupes vont persévérer pendant des lustres à publier des disques sans intérêt d’autres au contraire vont frapper très fort dès leur première sortie officielle, qu’elle soit sous la forme d’une Démo comme d’un Ep particulièrement ravageur et mémorable celle-ci va immédiatement placer ses auteurs comme un nom à suivre avec attention. C’est le cas ici pour VOIDHÄMMER qui débarquant de Long Beach en Californie signe un premier enregistrement de quatre titres absolument redoutables et jouissifs, dont l’exécution instinctive et le côté rudimentaire cradingue vont parfaitement faire leur office. Car nulle trace ici d’éléments modernes ignobles ou de production plastique infâme, vu que les gars nous renvoient vers les débuts d’AUTOPSY via une pochette qui pue le cadavre en décomposition et un son général aux accents live et légèrement dissonant, avec en prime une technique qui ne s’embarrasse pas de futilités en préférant l’efficacité avant tout le reste. Un choix clairement assumé que personne ne contestera vu que ce « Noxious Emissions » a déjà tout pour figurer dans les futurs bilans de fin d’année 2026, vu qu’on va être happé dès les premières notes vers un caveau humide et spartiate où tout n’est que mort et désolation autour de nous.

En effet « Rotting In Excrement » va immédiatement mettre les pieds dans le plat en proposant une grande variété rythmique où la vitesse est majoritaire… vu qu’on va retrouver des blasts destructeurs, des parties rapides typiquement Punk et quelques passages en mid-tempo pour secouer la tête comme un forcené et ainsi évacuer du cuir chevelu toutes sortes d’impuretés qui s’y trouvent. Ajoutant à cela quelques moments au ralenti pour alourdir le tout et renforcer ce sentiment morbide qui entoure chaque note et pattern, les trois comparses nous livrent un rendu d’un dynamisme sans fin où le riffing rudimentaire prend toute son ampleur… mais sans jamais être lassant ou redondant. C’est en effet ce qui marque de suite cette plage vu que malgré que tout cela soit hyper convenu et prévisible on n’a jamais de sentiment d’ennui, grâce notamment à une durée jamais excessive et d’un rendu global qui va à l’essentiel… et ce même quand l’ensemble se montre encore plus primitif. Cela est le cas du très bon « Cadaveric Bloat » nettement plus débridé dans les deux sens, car si ça frappe encore plus fort et énergiquement le résultats va être aussi plus suffocant de par l’arrivée de passages presque Doom où la technicité monte légèrement d’un cran en offrant ainsi une vision rampante et dégueulasse où les vers et autres charognards sont à l’œuvre sur fond de noirceur exacerbée. Plus dépouillé mais pas moins intéressant ce morceau joue ici largement la carte du grand-écart pour notre plus grand bonheur, vu qu’on passe par tous les états possibles de par ce son aiguisé à outrance où il suffit que l’on touche à peine une corde pour que l’on soit coupé jusqu’au sang.

D’ailleurs la seconde moitié de ce court enregistrement va grimper encore d’un cran comme en intensité, et tout d’abord via le redoutable « Phospherized » où tout va augmenter dans le bon sens de par plus de variations comme d’un jeu où les cassures plus fréquentes ne vont pas tomber à plat. Tout cela étant parfaitement maîtrisé entre accélérations insolentes et ralentissements marqués avec à chaque fois une temporalité idéale pour ne traîner en longueur, offrant ainsi une vraie opposition de tempos où chacun d’entre eux peut s’exprimer à son aise sans déborder sur l’autre. Cela sera aussi le cas du furieux « Coffin Leakage » qui va pousser plus loin l’écriture sans y perdre en facilité en jouant encore et toujours sur les variations à foison, mettant en avant la pédale de frein calée entre les explosions de brutalité et le léger headbanging du médium intense et furibard. C’est équilibré, sauvage mais aussi glauquissime vu que la faucheuse rôde dans les parages en permanence et qu’elle n’attend qu’un signe pour faire son travail millénaire, et ici elle va avoir de quoi faire vu qu’on est sur un champ de bataille fumant rempli de débris humains, de charognards et de corbeaux.

Si évidemment on attend de voir ce que cela va donner sur une durée plus importante on ne peut que saluer le boulot fourni par la formation qui sans chercher à innover offre une vraie réussite appréciable, et qui se montre plus profonde et travaillée qu’elle n’en a pourtant l’air au démarrage. Véritable bouffée d’oxygène dans ce monde saturé d’éléments nocifs pour la santé physique et mentale ce voyage dans les sous-sols des crématoriums, pompes funèbres et autres fosses communes a le mérite de filer la pêche et de voir la vie du bon côté malgré les turpitudes générales… preuve donc de son attrait immédiat et continu, et on espère vivement une suite de ce même niveau de la part des américains qui semblent en avoir sous la semelle et l’on a déjà hâte d’entendre tout ça.
Thrasho Amazon Jean-Clint
13 Février 2026 - 13 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Voidhämmer
Raw Death Metal/Crust
2026 - Caligari Records
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Voidhämmer
 Voidhämmer
Raw Death Metal/Crust - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Rotting In Excrement
02.   Cadaveric Bloat
03.   Phosphorized
04.   Coffin Leakage

Durée : 15 minutes

line up
parution
9 Janvier 2026

Essayez aussi
Death Whore
 Death Whore
Blood Washes Everything Away
2025 - Indépendant / Specific Recordings		   
Besieger
 Besieger
Honor in Obliteration (Rééd.)
2011 - Indépendant		   
Defy The Curse
 Defy The Curse
Horrors Of Human Sacrifice
2023 - Hammerheart Records		   
Sanctum
 Sanctum
On The Horizon
2008 - 20 Buck Spin Records		   
Lifeless Dark
 Lifeless Dark
Forces Of Nature's Transformation
2024 - Side Two Records		   

Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique
Ellende
Zerfall
Lire la chronique
Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique
Dementia
The Insanity Chronicles
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Lire la chronique
Live Report Tanork - Skelethal
Lire le podcast
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Lire la chronique
Crystal Sun
The Trace You Left
Lire la chronique
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Lire la chronique
Live Report Esodic - Anthares
Lire le podcast
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
Lire la chronique
Invictus
Nocturnal Visions
Lire la chronique
Bloodtruth
Execration
Lire la chronique