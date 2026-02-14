Hexvessel - Polar Veil Chronique Polar Veil

Polar Veil, dès sa pochette signée Benjamin König (ex-Lunar Aurora), montre une envie de changement, envie si concluante qu’elle m’a remué et fait sauter le pas.



On peut parler de chamboulement. La musique perd en étrangeté pour gagner en profondeur, « Polar Veil » présentant directement les caractéristiques d’un album de metal hivernal, de sa figuration des bourrasques à son émerveillement devant un paysage d’une blancheur sans fin (« The Tundra Is Awake »). Aidé par des invités de choix (Okoi de Bölzer ; Nameless Void de Negative Plane et Cultes des Ghoules), le groupe transmet avec justesse une ambiance propice à l’emphase, où le givre extérieur devient brûlant et altier, angélique engelure. Il y a bien évidemment cette voix, qui marque lors des passages les plus mélodiques et doux par sa tonalité chaleureuse, presque envoûtante (« Older Than the Gods »). Mais c’est dans le trouble qui la transporte qu’elle convainc le plus, son angoisse teintée de révérence faisant mériter à elle seule le qualificatif de « doom » à cet album, sorte d’



Une voix qui peut sembler belle mais inadaptée à telle musique majoritairement sombre et frigorifiée, une guitare saturée ainsi que des claviers froids et éthérés rapprochant l’ensemble d’un black metal atmosphérique teinté de doom metal (frappant sur « Ring » ou « Listen To The River », tout en lourdeur). Quelques blast beats font même leur apparition, achevant la transformation de la musique en black metal (« Eternal Meadow » ; « Homeward Polar Spirit »). Même durant ces passages, Khvost utilise uniquement du chant clair, une approche assez singulière qui, parmi toutes les autres particularités de cet album, souligne l'originalité de cette vision derrière, une nouvelle fois, un classicisme des thèmes et styles abordés. Ce mélange entre ancien et nouveau – et non pas entre tradition et modernité, le tout gardant une patine païenne, naturaliste même – demande un sens de la composition solide pour fonctionner : c’est bien le cas ici, l'album regorgeant de mélodies intrigantes et solennelles, de passages exaltés où s’acclame la poésie des décors glacés, misère et mort s’acceptant comme faisant partie du lot.



