chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
194 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Ikea		   
Worm
 Worm - Necropalace (C)
Par Krokodil		   
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   
Power Abuse
 Power Abuse - Madness Inside (C)
Par Jean-Clint		   
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   

Hexvessel - Nocturne

Chronique
Hexvessel Nocturne
Bien que peu amateur des précédentes œuvres de Hexvessel, je ne peux que reconnaître au groupe finlandais une capacité à ne jamais se reposer sur ses acquis, ne proposant jamais la même musique malgré un canevas similaire. Pourtant, on pourrait reprocher à Nocturne de s’inscrire confortablement sur la petite révolution qu’a été pour la formation Polar Veil : de sa pochette à sa conception, tout semble s’inscrire dans la ligne tracée dans la neige de son prédécesseur, la proximité des deux en termes de date de sortie (séparés de même pas deux ans) pouvant légitimement faire craindre une trop forte redondance.

Et si redondance il y a bien, chose après tout normale quand on parle de doom metal, la finesse qui marque le projet permet une nouvelle fois de surprendre agréablement, mêlant l’inconnu au connu. Pleine réalisation d'une œuvre commandée pour le festival Roadburn 2024 initialement intitulée Music for Gloaming: A Nocturne, Nocturne déploie et laisse s’épanouir toutes les ambitions présentes sur Polar Veil, accentuant chaque facette de cette musique entre black et doom metal, réconciliant les nouvelles lubies avec les anciennes, davantage folk et psychédéliques. Là où l’œuvre de 2023 jouait d’un équilibre travaillé, trouvant le point de rencontre entre doom et black metal, mélodies claires et abrasivité des guitares, celle de 2025 s’appuie sur les contrastes pour transmettre une ambiance toujours portée sur le froid, la solitude et les émotions mystiques en découlant mais avec un esprit bien plus sombre qu’auparavant. Le spectre s’étend, autant sur le plan stylistique qu’au niveau de l’atmosphère, plus fantomatique et moins lumineux. Un conte où le frisson trouve moins de contre-partis, les parties metal se faisant plus dures qu’avant (les gris gutturaux de « Sapphire Zephyrs » ou « Phoebus » ; le caractère diabolique et agressif des morceaux doom comme « Nights Tender Reckoning » et « Unworld »).

Nocturne est donc plus nuancé que Polar Veil, se laissant tout le temps disponible – seize minutes de plus ! – pour développer son travail au noir affiché et assumé, aussi bien dans sa filiation directe que ses différences (l’artwork de Benjamin König porte suffisamment le message à lui tout seul). Si tout ne tape pas avec la même justesse, chacun pourra trouver des facettes plus intéressantes que d’autres dans ce jeu de masques dédié à l’hiver et la nuit, le chant comme guide au sein de ce conte mouvementé. Khvost acquiert une dimension narrative plus marquée, moins portée sur les lignes mélodiques et davantage sur les décors et les émotions qu’ils créent sur l’instant. Des décors que l’on a l’impression de traverser et dans lesquels on s’emmêle, le raffinement des instruments se dédiant aux ambiances typiques du black metal dont on a ici un syncrétisme, du froid glacial à la misanthropie, la spiritualité holistique naissant de cette forme de désolation au bout du chemin.

Ce travail de tisseur, développant son discours plutôt que cherchant la bonne phrase, est la raison pour laquelle Nocturne laisse son empreinte plus difficilement que Polar Veil. Il demande des écoutes répétées pour faire voir ses éclats perdus dans l’obscurité. Il y en a pourtant, les atmosphères rituelles de « A Dark & Graceful Wilderness » et « Spirit Masked World », le début de « Nights Tender Reckoning » ou la ballade « Concealed Descent » finissant par devenir des beautés dont je me demande encore comment j’ai pu ne pas les percevoir tout de suite. Peut-être l’étrangeté fondamentale de Hexvessel, invitant même des figures du black metal avant-gardiste en les personnes de Yusaf Vicotnik Parvez (Dødheimsgard) et Juho Vanhanen (Oranssi Pazuzu) pour signifier son clan, fait que je continue de me sentir un peu extérieur à cette magie que je voudrais m’envelopper davantage (« Sapphire Zephyrs » et ses incursions metal frontales au bord du hors-sujet). Cela n’empêche pas Nocturne d’être une nouvelle création forte de la part du projet finlandais, m’invitant à poursuivre avec lui cette excursion dans la nuit polaire. Peut-être jusqu’à y voir le point du jour…
Thrasho Amazon Ikea
19 Février 2026 - 34 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Hexvessel
Black / Doom Metal atmosphérique / Folk
2025 - Prophecy Productions
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.14/10

plus d'infos sur
Hexvessel
 Hexvessel
Black / Doom Metal atmosphérique / Folk - 2009 - Finlande		   

vidéos
A Dark & Graceful Wilderness
 A Dark & Graceful Wilderness
Hexvessel
Extrait de "Nocturne"		   
Nights Tender Reckoning
 Nights Tender Reckoning
Hexvessel
Extrait de "Nocturne"		   
Mother Destroyer [Official Visualizer]
 Mother Destroyer [Official Visualizer]
Hexvessel
Extrait de "Nocturne"		   

tracklist
01.   Opening  (01:08)
02.   Sapphire Zephyrs  (08:01)
03.   Inward Landscapes  (08:45)
04.   A Dark & Graceful Wilderness  (05:48)
05.   Spirit Masked Wolf  (04:15)
06.   Nights Tender Reckoning  (05:14)
07.   Mother Destroyer  (06:55)
08.   Concealed Descent  (03:33)
09.   Unworld  (07:04)
10.   Phoebus  (07:09)

Durée : 57:59

line up
parution
13 Juin 2025

voir aussi
Hexvessel
 Hexvessel
Polar Veil
2023 - Svart Records		   
Hexvessel
 Hexvessel
All Tree
2019 - Century Media Records		   

Essayez aussi
Latitude Egress
 Latitude Egress
To Take Up The Cross
2014 - AOP Records		   
Atavist
 Atavist
III: Absolution
2020 - Candlelight Records / Spinefarm Records		   
Empyrium
 Empyrium
Songs Of Moors And Misty Fields
1997 - Prophecy Productions		   

Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique
In Aeternum
...Of Death And Fire
Lire la chronique
Deftones
Deftones
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Dirty Rotten EP (EP)
Lire la chronique
Hexvessel
Polar Veil
Lire la chronique
Lard
Pure Chewing Satisfaction
Lire la chronique
Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique
Ellende
Zerfall
Lire la chronique
Self Hypnosis
Contagion of Despair
Lire la chronique
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Lire la chronique
Phantom Corporation
Time And Tide
Lire la chronique
Sad Whisperings
The Hermit
Lire la chronique
Crush Your Soul
Ice Water
Lire la chronique