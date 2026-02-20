Deathraw - Reduced To Ashes Chronique Reduced To Ashes (EP)

On n’en bouffe jamais assez du thrash. Vous êtes bien d’accord avec moi, non ? Bon, alors aujourd’hui restons dans notre cher pays avec le premier EP de Deathraw fraîchement sorti il y a tout juste une semaine, une découverte qui devrait ravir les fans du style. Nouvel arrivé sur la scène thrash metal hexagonale et formé l’an dernier autour du bassiste-chanteur Eric Walzer (Draugen) et du guitariste Aurélien Gonzalez (nouvellement arrivé chez Blackened), l’entité s’est complétée avec le recrutement de l’excellent Fabrice Goddi derrière les fûts (on l’avait déjà croisé sur les Eps de Scurrilous et Mindkiller que je vous recommande chaudement tous les deux). Voilà donc notre trio prêt à croiser le fer sur cinq titres d’un thrash particulièrement intéressant.



Comme bien souvent il vous suffira de poser l’oreille sur le titre d’ouverture pour apprécier tout le potentiel de Deathraw. Après une petite intro mélodique et martiale (à l’image de sa pochette) qui fera bien monter la pression, « Wolves Assemble » sortira les crocs pour vous prendre à la gorge d’entrée de jeu avec un riffing acéré et une rythmique qui virera vite sur un mid-up tempo des plus headbanguants ! Un refrain classique et efficace, un break lent bien brise nuque, un solo impeccable, en six minutes et quarante secondes le trio nous dévoile son approche d’un thrash féroce mais réfléchi. Les quatre titres suivants fileront le même chemin oscillant entre passages des plus nerveux (« Wolves Assemble » à 3’, « Post Human » à 2’48), accents plus accrocheurs (le riff principal du titre éponyme puis ce passage excellent à 3’34, le mid tempo de « The Last Testimony » ou de « Riot » à 2’14) et bordés de leads toujours fort à propos, sans jamais oublier d’apporter un brin de mélodie bienvenue afin d’aérer des compos qui n’hésitent pas à faire durer la montre un peu plus qu’à l’accoutumée mais sans jamais perdre le fil de leur discours. Car oui si en soi le fond est on ne peut plus classique, la forme elle l’est un peu moins avec des titres assez longs (4’44 pour le titre le plus court) qui déploient plusieurs sections (sans aller jusqu’à parler de titres à tiroir) s’appuyant sur un riffing toujours extrêmement convaincant soutenu par le jeu musclé de Fabrice, une basse qui ne fait pas que de la figuration et des très bonnes idées comme l’excellente digression mélodique pour finir « Riot » qui malgré ses 6’17 au compteur ne perdra jamais l’attention de l’auditeur. La petite demie-heure se termine par la féroce « Post Human » sur laquelle Ol Drake (Evile) vient poser un petit solo plus que sympathique.



D’ailleurs Evile est un nom qui pourra venir en tête à l’écoute de « Reduced To Ashes », tout comme Exodus ou Slayer. Et évidemment on pourra pointer du doigt un certain manque d’originalité, le thrash (dans son acception la plus classique en tout cas) reste un style dans lequel il est difficile d’innover mais ce sera bien là le seul véritable défaut de ce premier EP tant le groupe peut s'appuyer pour le contrebalancer sur la qualité intrinsèque de ses compositions et se targuer de ne jamais perdre de son intérêt même sur les parties les plus lentes ou mélodiques (tout le monde ne peut pas en dire autant). Malgré des compositions relativement étirées en longueur le trio ne se montre jamais redondant et c’est également à souligner. Tout au plus pourrais-je émettre un petit bémol sur le chant que j’aurais préféré un poil plus agressif (ou guttural) mais ça c’est plutôt une histoire de goût.



Non franchement, avec en plus une prod vraiment puissante et claire, « Reduced To Ashes » est une entrée en matière plus que réussie pour Deathraw. Cinq titres d’un thrash classique mais racé qui convaincra tous les amateurs du genre et qui nous donne envie d’en voir la suite arriver au plus vite.

2026 - Indépendant Thrash Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Deathraw

Thrash Metal - France

nouveaute A paraître le 13 Février 2026

écoutez Wolves Assemble

Reduced to Ashes

The Last Testimony

Riot

Post Human (Feat Ol Drake of Evile)

tracklist 01. Wolves Assemble (06:41) 02. Reduced to Ashes (04:45) 03. The Last Testimony (05:26) 04. Riot (06:47) 05. Post Human (04:44)

Durée : 28'23

line up Fabrice Goddi / Batterie

Aurélien Gonzalez / Guitare

Eric Walzer / Chant et Basse

