chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
146 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Ikea		   
Worm
 Worm - Necropalace (C)
Par Krokodil		   
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   

Deathraw - Reduced To Ashes

Chronique
Deathraw Reduced To Ashes (EP)
On n’en bouffe jamais assez du thrash. Vous êtes bien d’accord avec moi, non ? Bon, alors aujourd’hui restons dans notre cher pays avec le premier EP de Deathraw fraîchement sorti il y a tout juste une semaine, une découverte qui devrait ravir les fans du style. Nouvel arrivé sur la scène thrash metal hexagonale et formé l’an dernier autour du bassiste-chanteur Eric Walzer (Draugen) et du guitariste Aurélien Gonzalez (nouvellement arrivé chez Blackened), l’entité s’est complétée avec le recrutement de l’excellent Fabrice Goddi derrière les fûts (on l’avait déjà croisé sur les Eps de Scurrilous et Mindkiller que je vous recommande chaudement tous les deux). Voilà donc notre trio prêt à croiser le fer sur cinq titres d’un thrash particulièrement intéressant.

Comme bien souvent il vous suffira de poser l’oreille sur le titre d’ouverture pour apprécier tout le potentiel de Deathraw. Après une petite intro mélodique et martiale (à l’image de sa pochette) qui fera bien monter la pression, « Wolves Assemble » sortira les crocs pour vous prendre à la gorge d’entrée de jeu avec un riffing acéré et une rythmique qui virera vite sur un mid-up tempo des plus headbanguants ! Un refrain classique et efficace, un break lent bien brise nuque, un solo impeccable, en six minutes et quarante secondes le trio nous dévoile son approche d’un thrash féroce mais réfléchi. Les quatre titres suivants fileront le même chemin oscillant entre passages des plus nerveux (« Wolves Assemble » à 3’, « Post Human » à 2’48), accents plus accrocheurs (le riff principal du titre éponyme puis ce passage excellent à 3’34, le mid tempo de « The Last Testimony » ou de « Riot » à 2’14) et bordés de leads toujours fort à propos, sans jamais oublier d’apporter un brin de mélodie bienvenue afin d’aérer des compos qui n’hésitent pas à faire durer la montre un peu plus qu’à l’accoutumée mais sans jamais perdre le fil de leur discours. Car oui si en soi le fond est on ne peut plus classique, la forme elle l’est un peu moins avec des titres assez longs (4’44 pour le titre le plus court) qui déploient plusieurs sections (sans aller jusqu’à parler de titres à tiroir) s’appuyant sur un riffing toujours extrêmement convaincant soutenu par le jeu musclé de Fabrice, une basse qui ne fait pas que de la figuration et des très bonnes idées comme l’excellente digression mélodique pour finir « Riot » qui malgré ses 6’17 au compteur ne perdra jamais l’attention de l’auditeur. La petite demie-heure se termine par la féroce « Post Human » sur laquelle Ol Drake (Evile) vient poser un petit solo plus que sympathique.

D’ailleurs Evile est un nom qui pourra venir en tête à l’écoute de « Reduced To Ashes », tout comme Exodus ou Slayer. Et évidemment on pourra pointer du doigt un certain manque d’originalité, le thrash (dans son acception la plus classique en tout cas) reste un style dans lequel il est difficile d’innover mais ce sera bien là le seul véritable défaut de ce premier EP tant le groupe peut s'appuyer pour le contrebalancer sur la qualité intrinsèque de ses compositions et se targuer de ne jamais perdre de son intérêt même sur les parties les plus lentes ou mélodiques (tout le monde ne peut pas en dire autant). Malgré des compositions relativement étirées en longueur le trio ne se montre jamais redondant et c’est également à souligner. Tout au plus pourrais-je émettre un petit bémol sur le chant que j’aurais préféré un poil plus agressif (ou guttural) mais ça c’est plutôt une histoire de goût.

Non franchement, avec en plus une prod vraiment puissante et claire, « Reduced To Ashes » est une entrée en matière plus que réussie pour Deathraw. Cinq titres d’un thrash classique mais racé qui convaincra tous les amateurs du genre et qui nous donne envie d’en voir la suite arriver au plus vite.
Thrasho Amazon Niktareum
20 Février 2026 - 31 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Deathraw
Thrash Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Deathraw
 Deathraw
Thrash Metal - France		   

nouveaute
A paraître le 13 Février 2026

tracklist
01.   Wolves Assemble  (06:41)
02.   Reduced to Ashes  (04:45)
03.   The Last Testimony  (05:26)
04.   Riot  (06:47)
05.   Post Human  (04:44)

Durée : 28'23

line up
Essayez aussi
Tommyknockers
 Tommyknockers
Mean Things
2024 - Indépendant		   
Torn Fabriks
 Torn Fabriks
Impera
2022 - Autoproduction		   
Annihilator
 Annihilator
Double Live Annihilation (Live)
2003 - AFM Records		   
Tankard
 Tankard
Disco Destroyer
1998 - Century Media Records		   
Necronomicon
 Necronomicon
Invictus
2012 - Massacre Records		   

Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique
Barbarian
Reek Of God
Lire la chronique
Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique
In Aeternum
...Of Death And Fire
Lire la chronique
Deftones
Deftones
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Dirty Rotten EP (EP)
Lire la chronique
Hexvessel
Polar Veil
Lire la chronique
Lard
Pure Chewing Satisfaction
Lire la chronique
Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Lire la chronique
Teigne
Résilience
Lire la chronique
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Lire la chronique
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Lire la chronique
Power Abuse
Madness Inside
Lire la chronique
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Lire la chronique
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Lire la chronique
Kreator
Krushers Of The World
Lire la chronique
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Lire le live report
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Lire la chronique