Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   

Alchemic Transmutation - Demo 2025

Chronique
Alchemic Transmutation Demo 2025 (Démo)
Une chronique qui ne servira sans doute à rien pour une démo dont tout le monde se foutra royalement, c’est épatant à quel point j’ai du temps à meubler pour en arriver à m’intéresser à ALCHEMIC TRANSMUTATION. Pourtant, si je le fais, ce n’est pas totalement innocent de ma part. En effet, l’histoire est belle, moi aussi j’ai envie de célébrer l’amour, de chanter les louanges de la vie en ménage, de mettre un savoureux bout de Cupidon dans la soupe à la grimace quotidienne… Car cette Demo 2025 n’est rien d’autre que cela : l’expression violente de la transcendance des esprits dans le creuset du réconfortant foyer conjugal.

Quel baratin… C’est qu’il se met bien le père Austin Spence, guitariste – chanteur à temps plein chez les Reptiliens d’EMBRYONIC DEVOURMENT : du haut de ses quarante-cinq piges il s’est dégotté une 2004 et, afin de sceller cette union de jolie façon, le couple a choisi d’enregistrer trois titres. Le monsieur s’occupe de la guitare, de la basse et de la batterie alors que la jeune femme gère le chant ainsi que la seconde guitare. Sur le papier, on se dit que c’est mignon, dans une relation normale le résultat serait probablement d’une mièvrerie confondante sauf qu’on navigue ici dans les eaux boueuses du brutal death metal, pas le plus ragoûtant qui soit. Certes, ce dernier s’avère bien moins technique que les travaux habituels d’Austin et l’on imagine aisément que Melaina ne doit pas pouvoir le suivre sur ce terrain de jeu mais putain c’est quoi ce chant ? La nana dispose d’un timbre ultra guttural, glauque et profond, les textes devant sûrement être à l’avenant si j’en crois le nom des compositions : « Festering Dish of Putrid Succulence », c’est joli mais pas pour un gâteau de mariage, « Excremental Despair of Forgotten Dispositions » comme programme de nuit de noce.

Parfois ridiculement brutale dans ses accélérations effrénées, voire équipée de riffs trop simplistes (« Offerings of Burnt Sordid Brain Tissues »), la démo hésite entre la facilité du slam et le pur exercice de style brutal death pour lequel les déséquilibres de niveau sont hélas flagrants. À choisir, il aurait mieux valu que le mari prenne en charge l’intégralité de l’instrumentation pour laisser les seuls vocaux à madame car ils sont sincèrement flippants, malsains, inquiétants. Hélas, l’égalité des sexes a voulu qu’il faille riffer à deux. De toute façon, personne n’attendait rien de cette sortie donc on s’en branle un peu du résultat final mais je doute que la chanteuse reste encore longtemps méconnue car un tel organe a de quoi susciter le plus vif intérêt chez nombre de formations moins bien loties. Quant à la partie masculine, qu’attend-elle pour donner une suite à Heresy of the Highest Order ?

Il reste qu’au-delà de la qualité des chansons, discutable tout en étant prometteuse si tant est qu’une suite soit donnée, la démarche reste vraiment cool, à tel point qu’elle soulève une véritable question existentielle : si vous deviez monter un groupe avec votre moitié, que joueriez-vous ?
Thrasho Amazon Sosthène
25 Février 2026 - 14 lectures

Alchemic Transmutation
Brutal Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Alchemic Transmutation
 Alchemic Transmutation
Brutal Death Metal - 2025 - Etats-Unis		   

formats
  • Digital / 23/08/2025 - Indépendant

tracklist
01.   Festering Dish of Putrid Succulence  (02:44)
02.   Excremental Despair of Forgotten Dispositions  (02:37)
03.   Offerings of Burnt Sordid Brain Tissues  (03:17)

Durée : 08:38

line up
parution
23 Août 2025

