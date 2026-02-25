Alchemic Transmutation - Demo 2025 Chronique Demo 2025 (Démo)

ALCHEMIC TRANSMUTATION. Pourtant, si je le fais, ce n’est pas totalement innocent de ma part. En effet, l’histoire est belle, moi aussi j’ai envie de célébrer l’amour, de chanter les louanges de la vie en ménage, de mettre un savoureux bout de Cupidon dans la soupe à la grimace quotidienne… Car cette Demo 2025 n’est rien d’autre que cela : l’expression violente de la transcendance des esprits dans le creuset du réconfortant foyer conjugal.



Quel baratin… C’est qu’il se met bien le père Austin Spence, guitariste – chanteur à temps plein chez les Reptiliens d’brutal death metal, pas le plus ragoûtant qui soit. Certes, ce dernier s’avère bien moins technique que les travaux habituels d’Austin et l’on imagine aisément que Melaina ne doit pas pouvoir le suivre sur ce terrain de jeu mais putain c’est quoi ce chant ? La nana dispose d’un timbre ultra guttural, glauque et profond, les textes devant sûrement être à l’avenant si j’en crois le nom des compositions : « Festering Dish of Putrid Succulence », c’est joli mais pas pour un gâteau de mariage, « Excremental Despair of Forgotten Dispositions » comme programme de nuit de noce.



Parfois ridiculement brutale dans ses accélérations effrénées, voire équipée de riffs trop simplistes (« Offerings of Burnt Sordid Brain Tissues »), la démo hésite entre la facilité du slam et le pur exercice de style brutal death pour lequel les déséquilibres de niveau sont hélas flagrants. À choisir, il aurait mieux valu que le mari prenne en charge l’intégralité de l’instrumentation pour laisser les seuls vocaux à madame car ils sont sincèrement flippants, malsains, inquiétants. Hélas, l’égalité des sexes a voulu qu’il faille riffer à deux. De toute façon, personne n’attendait rien de cette sortie donc on s’en branle un peu du résultat final mais je doute que la chanteuse reste encore longtemps méconnue car un tel organe a de quoi susciter le plus vif intérêt chez nombre de formations moins bien loties. Quant à la partie masculine, qu’attend-elle pour donner une suite à Heresy of the Highest Order ?



