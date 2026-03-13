Garmsblod - The Roars Of Winter... Chronique The Roars Of Winter...

Rory Flay, vous connaissez ? J’ai du en parler ici sur Thrashocore à deux ou trois reprises, peut-être quinze, je ne sais plus... Bref, parmi la multitude de projets dans lequel notre américain est engagé depuis la fin de ses activités avec son label Vrasubatlat et les quelques groupes qui y étaient associés (Serum Dreg, Triumvir Foul, Uškumgallu, Utzalu...), Garmsblod est un de ceux sur lesquels je suis jusque-là resté silencieux. Formé en 2024 à l’initiative de monsieur Flay, celui-ci s’est adjoint ici les services d’un certain Wræca que quelques-uns d’entre vous on peut-être déjà entendu chez Þeodloga ou encore Thaumaturgus, projet Dark Ambient / Dungeon Synth dans lequel opère également le père Rory... Bref, une énième histoire de famille qui depuis sa formation a donné vie à deux démonstrations (Rehearsal Demo MMXXIV et Valor In The Hopeless Lands) limitées à moins de cents exemplaires chacune ainsi que ce premier album dont il va être question aujourd’hui.



Intitulé The Roars Of Winter..., celui-ci a vu le jour en novembre dernier chez Medieval Prophecy Records, petit label belge avec lequel Rory Flay collabore régulièrement (Collier d’Ombre, Ichors Glaive, Lunar Sorcery, Ogień Astralny). Si l’illustration signée des mains d’un certain Drahmarduk (Drudensang, Grave Gnosis, Thanatorean...) s’avère plutôt réussie quoiqu’extrêmement classique, on retiendra surtout de cet artwork ce très chouette logo qui ornait déjà les deux précédentes démos de la formation. Une réalisation que l’on doit au multi-instrumentistes finlandais Antti Suomalainen (Archdemon, Ceremonial Torture, ex-Black Feast...) habitué à ce genre de travaux depuis déjà pas mal de temps (Aske, Azazel, Behemoth, Dreadful Relic, Gelid Dawn, Lunar Sorcery, Prophets Of Doom...).



Présenté par Blud Auk Tapes, label américain sur lequel est parue la deuxième démo de Garmsblod, comme un projet dont les racines s’étendent du côté des premières sorties d’Enslaved et Gorgoroth, le Black Metal des Américains n’est évidemment pas d’une grande originalité. Ceci étant dit, je ne trouve pas non plus ces influences particulièrement flagrantes à l’écoute de ces quarante-trois minutes. Certes, la production abrasive et sommaire (bien que parfaitement équilibrée et non dénuée de caractère) peut effectivement rappeler les premières heures de la scène norvégienne, certes il y a dans les quelques attaques dispensées tout au long de ces quarante-tris minutes beaucoup de cette haine d’antan et on retrouve en effet à travers certaines sonorités un peu de ces atmosphères typiquement nordiques (ce mélange de paysages majestueux et enneigés et de croyances païennes) mais à mon sens là s’arrête le parallèle avec les deux groupes cités plus haut en référence.



Car en dépit d’une approche tout à fait classique, je trouve le Black Metal de Garmsblod suffisamment personnel pour ne pas y voir et y entendre une simple copie de qui que ce soit (malgré des parallèles plus ou moins évidents selon chacun). Un constat qui s’impose d’ailleurs dès le départ avec ce choix d’entamer ce premier album par un titre instrumental de plus de sept minutes (lui-même composé de prémices synthétiques s’étirant sur plus de deux minutes). Certains, l’oeil taquin et le sourire en coin, avanceront que cela est peut-être un petit peu long pour une simple "introduction", pour ma part j’y vois un moyen pour Garmsblod d’amener lentement mais sûrement l’auditeur à plonger dans son univers en l’obligeant à diriger toute son attention sur la musique du duo et rien d’autre. Une musique racée, épique et intelligente caractérisée par une certaine variété à la fois dynamique, mélodique et constructive. Des rappels de structures ou d’harmonies se font entendre mais ces sept minutes n’en restent pas moins en mouvement. Un mouvement vers l’avant, vers cette suite (« Stillness Finds The Black Sky ») qui d’ailleurs s’enchaîne dans la foulé sans que l’on s’en aperçoive.

Dans un registre pas si éloigné que ça d’un Collier d’Ombre (la vindicte en moins), Garmsblod propose sur ce premier album un Black Metal porté davantage sur les ambiances plutôt que sur les coups de boutoirs et autres démonstrations de force. Un Black Metal atmosphérique déroulé sur des compositions au long cours s’étirant généreusement entre sept et dix minutes et marquées notamment par de longues séquences entêtantes agrémentées parfois par quelques nappes synthétiques tout aussi hypnotiques (ces voix féminines et fantomatiques dans le lointain, ces notes suspendues et diffuses...). Des couches de synthétiseurs qui vont également servir à plusieurs reprises de longues introductions et/ou conclusions sur des titres tels que "Mourning Sun", "In Their Ancient Slumber" et "The Roars Of Winter" comme pour mieux perpétuer le voyage. Mais comme évoqué plus haut, le duo américain n’est pas sans varier son propos. Si Garmsblod se montre définitivement moins belliqueux qu’un Collier d’Ombre, quelques accélérations plus ou moins soutenues se font néanmoins entendre sur ce premier album, notamment sur le très bon "In Their Ancient Slumber" tout en contraste. Et si la formation n’accélère pas toujours de manière frontale, de subtils changements de rythmes, de patterns et d’intentions mélodiques permettent de ne jamais trouver le temps trop long face à des séquences qui auraient alors pu sombrer dans une certaine répétition…



Mené par un Rory Flay toujours très en voix avec ce chant grogné si caractéristique, ce premier album de Garmsblod s’impose encore une fois comme une franche réussite. Certes, le projet est assurément moins flamboyant qu’un Ichors Glaive ou qu’un Collier d’Ombre mais peu importe car nos deux hommes savent clairement y faire. Les riffs sont efficaces, les atmosphères envoutantes, les compositions suffisamment bien ficelées pour déjouer les pièges d’une nature un brin répétitive, le rythme plus changeant qu’il n’y paraît et la batterie à l’avenant... Bref, une fois encore l’Américain parvient à mettre dans le mille sans pour autant sortir des clous et viser l’originalité. De fait, The Roars Of Winter... se destine à un public soucieux de porter leurs écoutes sur un Black Metal respectueux des codes les plus élémentaires. Rien de flamboyant ni d’original mais seulement l’amour du travail bien fait. C’est tout ce qu’il fallait pour faire de cet énième projet un groupe à suivre de près.

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2025 - Medieval Prophecy Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Garmsblod

Black Metal - 2024 - Etats-Unis

tracklist 01. Mourning Sun (07:37) 02. Stillness Finds The Black Sky (07:02) 03. In Their Ancient Slumber (09:03) 04. Gales Of Valor Lost (08:41) 05. The Roars Of Winter (10:28)

Durée : 42:51

line up Ablazen Winds / Chant, Guitare, Basse, Synthétiseurs

Wræca / Batterie, Synthétiseurs

parution 24 Octobre 2025

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