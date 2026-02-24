chargement...

Winter Eternal - Unveiled Nightsky

Chronique
Winter Eternal Unveiled Nightsky
Deux ans après Echoes of Primordial Gnosis, de très bonne facture, le Grec de WINTER ETERNAL revient avec son cinquième album. Et il reste sur sa belle lancée en proposant un disque particulièrement solide, bien construit et efficace. Les amateurs de black metal traditionnel devraient apprécier les ambiances, taper du pied et remuer légèrement la tête pendant au moins un bon quart d’heure !

Comment ça : « ce n’est pas beaucoup » ? C’est pas mal du tout, plutôt. Comme l’album dure 30 minutes, c’est la moitié ! Pendant 50 % de l’album, on est dedans. Ensuite ? Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais c’est naturellement que l’oreille décide que ça suffit. Elle construit d’elle-même un petit mur invisible et elle souffle au cerveau qu’il y a d’autres albums qui attendent leur tour. Bref, elle dit : « On a compris, c’est très bien, tu n’as pas de défaut ! Suivant ! »

Elle est particulièrement sévère, cette méchante oreille, voulant rappeler que « absence de défauts » ne signifie pas « présence de qualités ». Et puis elle exagère quand même beaucoup, parce qu’il y a bien des éclairs de talent ici. Ne serait-ce que « Nurtured by the Night », c’est une composition modèle, avec un riff irrésistible et une dynamique très contagieuse.

Je n’arrive donc pas véritablement à déterminer ce qui fait qu’elle soit aussi exigeante avec cet album en particulier. L’unique musicien qui est derrière le micro, les guitares et la basse, le dénommé Soulreaper, a vraiment une capacité à créer du black galopant encourageant, mais ça ne suffit pas à l’aduler… Il a beau avoir fait appel, pour de petites apparitions, à un violoniste (Dimitris Charisis, celui qui a permis de finaliser l’album posthume d’ASTARTE) et à une violoncelliste (Varvara Tsotra), cela ne reste pas en mémoire.

Il y en a, des albums comme celui-ci, qui ont de bons contenus mais qui n’arrivent pas à nous retenir longtemps auprès d’eux. WINTER ETERNAL mériterait d’être plus respecté, plus cité, plus aimé, mais ça ne fonctionne pas comme ça…
Thrasho Amazon Sakrifiss
24 Février 2026 - 96 lectures

Winter Eternal
Black Metal
2026 - Hells Headbangers Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Winter Eternal
 Winter Eternal
Black Metal - 2011 - Grèce		   

nouveaute
A paraître le 13 Février 2026

tracklist
01.   Born of Winter's Breath
02.   Omen of the Cosmic Order
03.   Nurtured by the Night
04.   Unveiled Nightsky
05.   Descent into Hades Embrace
06.   The Deceiver's Tale
07.   Echoes of a Fallen Crown
08.   Drifting into the Depths of Oblivion

Durée : 30:28

line up
voir aussi
Winter Eternal
 Winter Eternal
Echoes of Primordial Gnosis
2024 - Hells Headbangers Records		   

