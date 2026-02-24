Winter Eternal - Unveiled Nightsky Chronique Unveiled Nightsky

WINTER ETERNAL revient avec son cinquième album. Et il reste sur sa belle lancée en proposant un disque particulièrement solide, bien construit et efficace. Les amateurs de black metal traditionnel devraient apprécier les ambiances, taper du pied et remuer légèrement la tête pendant au moins un bon quart d’heure !



Comment ça : « ce n’est pas beaucoup » ? C’est pas mal du tout, plutôt. Comme l’album dure 30 minutes, c’est la moitié ! Pendant 50 % de l’album, on est dedans. Ensuite ? Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais c’est naturellement que l’oreille décide que ça suffit. Elle construit d’elle-même un petit mur invisible et elle souffle au cerveau qu’il y a d’autres albums qui attendent leur tour. Bref, elle dit : « On a compris, c’est très bien, tu n’as pas de défaut ! Suivant ! »



Elle est particulièrement sévère, cette méchante oreille, voulant rappeler que « absence de défauts » ne signifie pas « présence de qualités ». Et puis elle exagère quand même beaucoup, parce qu’il y a bien des éclairs de talent ici. Ne serait-ce que « Nurtured by the Night », c’est une composition modèle, avec un riff irrésistible et une dynamique très contagieuse.



Je n’arrive donc pas véritablement à déterminer ce qui fait qu’elle soit aussi exigeante avec cet album en particulier. L’unique musicien qui est derrière le micro, les guitares et la basse, le dénommé Soulreaper, a vraiment une capacité à créer du black galopant encourageant, mais ça ne suffit pas à l’aduler… Il a beau avoir fait appel, pour de petites apparitions, à un violoniste (Dimitris Charisis, celui qui a permis de finaliser l’album posthume d’ASTARTE) et à une violoncelliste (Varvara Tsotra), cela ne reste pas en mémoire.



Il y en a, des albums comme celui-ci, qui ont de bons contenus mais qui n’arrivent pas à nous retenir longtemps auprès d’eux. WINTER ETERNAL mériterait d’être plus respecté, plus cité, plus aimé, mais ça ne fonctionne pas comme ça… Deux ans après Echoes of Primordial Gnosis , de très bonne facture, le Grec derevient avec son cinquième album. Et il reste sur sa belle lancée en proposant un disque particulièrement solide, bien construit et efficace. Les amateurs de black metal traditionnel devraient apprécier les ambiances, taper du pied et remuer légèrement la tête pendant au moins un bon quart d’heure !Comment ça : « ce n’est pas beaucoup » ? C’est pas mal du tout, plutôt. Comme l’album dure 30 minutes, c’est la moitié ! Pendant 50 % de l’album, on est dedans. Ensuite ? Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais c’est naturellement que l’oreille décide que ça suffit. Elle construit d’elle-même un petit mur invisible et elle souffle au cerveau qu’il y a d’autres albums qui attendent leur tour. Bref, elle dit : « On a compris, c’est très bien, tu n’as pas de défaut ! Suivant ! »Elle est particulièrement sévère, cette méchante oreille, voulant rappeler que « absence de défauts » ne signifie pas « présence de qualités ». Et puis elle exagère quand même beaucoup, parce qu’il y a bien des éclairs de talent ici. Ne serait-ce que « Nurtured by the Night », c’est une composition modèle, avec un riff irrésistible et une dynamique très contagieuse.Je n’arrive donc pas véritablement à déterminer ce qui fait qu’elle soit aussi exigeante avec cet album en particulier. L’unique musicien qui est derrière le micro, les guitares et la basse, le dénommé Soulreaper, a vraiment une capacité à créer du black galopant encourageant, mais ça ne suffit pas à l’aduler… Il a beau avoir fait appel, pour de petites apparitions, à un violoniste (Dimitris Charisis, celui qui a permis de finaliser l’album posthume d’) et à une violoncelliste (Varvara Tsotra), cela ne reste pas en mémoire.Il y en a, des albums comme celui-ci, qui ont de bons contenus mais qui n’arrivent pas à nous retenir longtemps auprès d’eux.mériterait d’être plus respecté, plus cité, plus aimé, mais ça ne fonctionne pas comme ça…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE