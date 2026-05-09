Skin Chamber - Wound Chronique Wound

death ou du black généralement. Souvent, j’ai nourri le sentiment qu’une confusion s’établissait entre ce qu’était originellement le metal indus et l’actuelle démarche artistique qui consiste à intégrer des éléments électroniques, des bruitages en tout genre ou de simples samples à des projets qui ne seraient possiblement ni meilleurs ni moins bons s’ils n’y étaient pas. Je ne cible personne mais je traduis aujourd’hui régulièrement « indus » par « cache-misère ».



Moi, vieille gueule (de con) burinée, si tu me parles de death indus je vais penser à MEATHOOK SEED ou PROTON BURST, SOULSTORM au Canada, c’est certainement d’avoir débuté fin 80 début 90, épicentre, écriture canonique du genre. Après, tu peux préférer l’approche EBM de thrash de metal industriel, voici mon postulat de départ : une musique froide, principalement lourde, cyclique, qui n’a parfois même pas besoin d’adjuvants aux guitares voire à la batterie, tout le monde n’utilisant pas forcément une boîte à rythmes pour sonner de façon robotique.



Par conséquent, si nous sommes d’accord sur les termes, j’arrêterais à compter d’aujourd’hui d’acquiescer à cette qualification trop facile car à part dénaturer l’héritage musical en question, cela n’apporte définitivement rien. Des gens sans idées qui maquillent le vide avec du langage computer, il y en a des tonnes, je n’y souscrirais plus sauf pour Renaître de ses fanges).



J’y souscrirais d’autant moins que je viens récemment de replonger dans les obscurs travaux de SKIN CHAMBER dont le premier album, Wound, fut directement signé par Justin Broadrick (qui je le souligne n’a alors sorti que



Les cerveaux de Chris Moriarty (décédé d’une overdose en 2008) et Paul Lemos abritent de vilaines pensées, des bestioles gluantes, rampantes, hostiles, haineuses. À l’image de nombre d’albums parus au cours de cette période, la musique n’est pas qu’une simple pose et est-ce qu’on se rend bien compte de ce qu’il fallait avoir dans le froc en 1991 pour signer avec le label new-yorkais ? De nos jours, c’est plus simple : on te signe, on balance ton skeud sur différentes plateformes digitales, cela se fait à moindre coût, quasiment sans risques financiers. Mais se faire alors adopter avec un projet aussi fondu que ce LP… Bong sang, le disque est tellement bizarre, il ne faut pas perdre de vue que GODFLESH n’a même pas encore enfanté SKIN CHAMBER de suiveur serait fort malvenu. Disons que sur deux continents différents les musiciens partagent une vision commune et que chez les Américains elle s’exprime avec peut-être encore plus de malaise, sur des rythmes lancinants qui te donnent clairement envie d’en finir avec la vie (« In the Sewer of Dreams »).



Ce disque sent la drogue, l’urine, le mal-être… Les Anglais avaient leur truc à eux, à Birmingham ça devait être la chute de l’industrie, le chômage de masse, la pauvreté ouvrière, la grisaille. Aux États-Unis (Boston), je ne ressens par cette crise économique dans les morceaux, plutôt une perte de repère, un abandon volontaire des valeurs traditionnelles, une déshumanisation des relations qui s’approprie certains codes de la musique punk hardcore (« Burning Power ») pour régurgiter le portrait d’une civilisation à la dérive, vidée de sentiments, atone, apathique, ultra violente, dénuée d’empathie. Ainsi, de titre en titre, l’abîme se fait plus béant, l’anxiété plus forte, l’horreur plus écœurante, chaque chanson n’étant finalement qu’une marche supplémentaire descendue vers l’Enfer intérieur. Guitares hypnotiques (« The Nails of Faith »), rythmiques répétitives, nous ne chercherons ici ni technique, ni raffinement, ni tristesse commémorative. SKIN CHAMBER délivre une forme de quintessence du metal industriel tel qu’il était dans les 90’s et tel qu’il aurait toujours dû rester. Aucun gimmick paresseux, aucun ornement figuratif, le minimalisme absolu de ce disque n’a d’égal que l’odeur de meurtrissure qui s’en dégage. Si tu as envie d’être perturbé, ce n’est pas



Et même lorsque le tempo devient étonnamment grind sur « Fat Hacker », alors que la pesanteur du doom domine en maître incontestable, si ce n’est pour rappeler que le duo est aussi un groupe draguant le public metal il ne se départit jamais de sa maigreur anorexique, limitant les notes, les gestes, les efforts, pour ne conserver que la substance nocive des sucs : death metal halluciné, énergie hardcore plongée dans un bain d’acide, guitares singeant la normalité (les solos de « Swollen Underground ») comme pour mieux leurrer le corps médical… Je n’entends définitivement rien dans cet album qui approche de près ou de loin la salubrité, le beau, le sain. Ces dernières années, j’ai maintes fois été confronté à différents styles extrêmes qui se voyaient qualifiés par l’adjectif « industriel », duou dugénéralement. Souvent, j’ai nourri le sentiment qu’une confusion s’établissait entre ce qu’était originellement leet l’actuelle démarche artistique qui consiste à intégrer des éléments électroniques, des bruitages en tout genre ou de simplesà des projets qui ne seraient possiblement ni meilleurs ni moins bons s’ils n’y étaient pas. Je ne cible personne mais je traduis aujourd’hui régulièrement « indus » par « cache-misère ».Moi, vieille gueule (de con) burinée, si tu me parles deje vais penser àou PITCHSHIFTER , plus récemment YERUSELEM a payé son tribut à GODFLESH mais ce qu’ont généralement en commun ces formations, au même titre qu’en France M.PHERAL ouau Canada, c’est certainement d’avoir débuté fin 80 début 90, épicentre, écriture canonique du genre. Après, tu peux préférer l’approchede KMFDM , les arrangements géniaux de NINE INCH NAILS ou évidemment la version davantagede MINISTRY , il reste que si nous devons causer de, voici mon postulat de départ : une musique froide, principalement lourde, cyclique, qui n’a parfois même pas besoin d’adjuvants aux guitares voire à la batterie, tout le monde n’utilisant pas forcément une boîte à rythmes pour sonner de façon robotique.Par conséquent, si nous sommes d’accord sur les termes, j’arrêterais à compter d’aujourd’hui d’acquiescer à cette qualification trop facile car à part dénaturer l’héritage musical en question, cela n’apporte définitivement rien. Des gens sans idées qui maquillent le vide avec du langage, il y en a des tonnes, je n’y souscrirais plus sauf pour BORGNE par exemple qui a su conserver ce minimalisme compact, du moins sur Y et Temps morts (je n’ai que survolé).J’y souscrirais d’autant moins que je viens récemment de replonger dans les obscurs travaux dedont le premier album,, fut directement signé par Roadrunner Records . D’accord, peut-être que sans(qui je le souligne n’a alors sorti que Streetcleaner ) ce disque n’aurait jamais vu le jour car son contenu doit musicalement à peu près tout à l’Anglais. Pourtant, si l’on apprécie le premier, méconnaître plus longtemps cet amas rouillé de limaille de fer serait une grave erreur.Les cerveaux de(décédé d’une overdose en 2008) etabritent de vilaines pensées, des bestioles gluantes, rampantes, hostiles, haineuses. À l’image de nombre d’albums parus au cours de cette période, la musique n’est pas qu’une simple pose et est-ce qu’on se rend bien compte de ce qu’il fallait avoir dans le froc en 1991 pour signer avec le label new-yorkais ? De nos jours, c’est plus simple : on te signe, on balance ton skeud sur différentes plateformes digitales, cela se fait à moindre coût, quasiment sans risques financiers. Mais se faire alors adopter avec un projet aussi fondu que ce LP… Bong sang, le disque est tellement bizarre, il ne faut pas perdre de vue quen’a même pas encore enfanté Pure et que, par conséquent, taxerde suiveur serait fort malvenu. Disons que sur deux continents différents les musiciens partagent une vision commune et que chez les Américains elle s’exprime avec peut-être encore plus de malaise, sur des rythmes lancinants qui te donnent clairement envie d’en finir avec la vie (« In the Sewer of Dreams »).Ce disque sent la drogue, l’urine, le mal-être… Les Anglais avaient leur truc à eux, à Birmingham ça devait être la chute de l’industrie, le chômage de masse, la pauvreté ouvrière, la grisaille. Aux États-Unis (Boston), je ne ressens par cette crise économique dans les morceaux, plutôt une perte de repère, un abandon volontaire des valeurs traditionnelles, une déshumanisation des relations qui s’approprie certains codes de la musique(« Burning Power ») pour régurgiter le portrait d’une civilisation à la dérive, vidée de sentiments, atone, apathique, ultra violente, dénuée d’empathie. Ainsi, de titre en titre, l’abîme se fait plus béant, l’anxiété plus forte, l’horreur plus écœurante, chaque chanson n’étant finalement qu’une marche supplémentaire descendue vers l’Enfer intérieur. Guitares hypnotiques (« The Nails of Faith »), rythmiques répétitives, nous ne chercherons ici ni technique, ni raffinement, ni tristesse commémorative.délivre une forme de quintessence dutel qu’il était dans les 90’s et tel qu’il aurait toujours dû rester. Aucun gimmick paresseux, aucun ornement figuratif, le minimalisme absolu de ce disque n’a d’égal que l’odeur de meurtrissure qui s’en dégage. Si tu as envie d’être perturbé, ce n’est pas Antichrist Superstar qu’il faudrait glorifier.Et même lorsque le tempo devient étonnammentsur « Fat Hacker », alors que la pesanteur dudomine en maître incontestable, si ce n’est pour rappeler que le duo est aussi un groupe draguant le publicil ne se départit jamais de sa maigreur anorexique, limitant les notes, les gestes, les efforts, pour ne conserver que la substance nocive des sucs :halluciné, énergieplongée dans un bain d’acide, guitares singeant la normalité (les solos de « Swollen Underground ») comme pour mieux leurrer le corps médical… Je n’entends définitivement rien dans cet album qui approche de près ou de loin la salubrité, le beau, le sain.

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