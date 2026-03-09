chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
178 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Possession
 Possession - The Mother Of ... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   

Possession - The Mother Of Darkness

Chronique
Possession The Mother Of Darkness
Je vais vous dire un truc, il vaut mieux parfois savoir prendre la tangente, se faire oublier et profiter de cette absence pour laisser maturer son projet plutôt que d’enchaîner les sorties à un rythme effréné et finir par perdre petit à petit en pertinence. Aussi je ne sais pas si ces sept longues années passées à l’ombre ont été mûrement réfléchies ou si elles sont le résultat de divers impondérables et autres coups du quotidien, toujours est-il que les Belges de Possession nous reviennent aujourd’hui plus conquérants, ambitieux et déterminés que jamais avec, et tant pis pour le suspens, ce qui constitue à mon humble avis la meilleure sortie de toute leur généreuse discographie.

Neuf ans après son premier album, le très bon quoi qu’un peu répétitif Exorkizein, et après une série de collaborations et autres sorties plus modestes à l’intérêt parfois d’ailleurs relativement limité (je pense notamment à ces deux live sortis coup sur coup en 2018), Possession vient sans tambour ni trompette rappeler son existence avec un nouvel album que personne n’avait vu venir. Et pour cause, aucune annonce n’avait été faite en amont de sa sortie opérée il y a une dizaine de jours sur Iron Bonehead Productions. Un retour tout à fait inattendu et qui, cerise sur le gâteau, s’avère particulièrement réjouissant. Pourtant, rien n’a vraiment changé chez Possession comme le prouve cette nouvelle illustration signée des mains de monsieur Chris Moyen. Une collaboration qui dure depuis maintenant plus de dix ans et qui évidemment en dit toujours aussi long sur le caractère à la fois primitif et blasphématoire qui imprègne la musique de nos Belges. Cependant, lorsque je dis que rien n’a changé chez Possession ce n’est pas tout à fait vrai puisque quelques mouvements ont tout de même été opérés dans les effectifs de la formation. N. Vmtr a en effet lâché cette basse qu’il tenait depuis 2017 pour passer derrière le micro suite au départ de V. Viriakh. Cette même basse est désormais tenue par Death Commander que certains d’entre vous ont peut-être déjà pu entendre chez Dikasterion et Effroi. Rien de trop flagrant ou en tout cas rien qui ne change drastiquement le son et l’identité de Possession.

Culminant à plus de cinquante-et-une minutes, soit quinze de plus que son prédécesseur, ce nouvel album intitulé The Mother Of Darkness renoue d’emblée avec certains gimmicks très chers à Possession. C’est effectivement au son d’une longue introduction de plus de deux minutes que l’auditeur est accueilli. Vent qui bruisse dans les arbres, quelques cloches qui résonnent dans le lointain et puis ces cordes frottées qui rapidement instaurent un climat sombre et menaçant avant que ne se fasse entendre en arrière-plan une voix féminine lancée dans ce qui semble être une incantation ou une obscure prière. Si l’illustration de Chris Moyen n’avait pas suffit à planter le décors, cette introduction devrait très vite vous mettre les idées au clair. Passée celle-ci et malgré ces sept longues années d’absence, on retrouve un Possession presque identique à celui que l’on avait quitté en 2019. Je dis bien presque car comme évoqué plus haut, la formation belge n’a jamais été aussi convaincante que sur ce deuxième album, reléguant sa seule véritable faiblesse d’antan au rang de simple souvenir. Certes, l’aspect répétitif du riffing demeure encore aujourd’hui l’une des marques de fabrique de l’entité mais celui-ci dégage désormais quelques chose de plus assuré et donc de profondément plus efficace et mémorable. Un riffing à la fois terrible et conquérant qui n’est pas sans me faire penser à celui d’un groupe comme Hexekration Rites qui lui aussi a su tirer parti de ce caractère entêtant et belliqueux pour assoir son évidente suprématie. De "The Black Chapel" à "Graveside Prayer" en passant par "The Wild Hunt (Let Them Run)", "Exulted Hearts", "Cry-Shine-Die" et finalement tous le reste de l’album, la progression effectuée par les Belges en terme de qualité d’écriture est flagrante et surtout absolument indiscutable.

Une montée en gamme d’autant plus remarquable et appréciable que ces nouveaux morceaux s’étirent une fois de plus sur des formats piégeurs, notamment pour ce genre de formule basée effectivement sur une certaine répétitivité des riffs. Mais les Belges parviennent sans mal à faire oublier ces durées (beaucoup de compositions comprises entre cinq et six minutes) grâce à ce qu’il faut de reliefs et autres nuances. De ces introductions et autres conclusions (dont une dispensée à mi-parcours à coups de synthétiseurs et de violon pour une ambiance menaçante et rurale d’un autre temps façon The VVitch ou Des Teufels Bad) à ces baisses de régime consenties un petit peu partout en passant par quelques changement de plans plus subtils qu’il n’y parait (en tous cas pour un groupe tel que Possession) ou bien encore ces très chouettes leads ("The Black Chapel" à 2:43 et 3:53, "Graveside Prayer" à 2:59, "The Wild Hunt (Let Them Run)" à 1:57 et 3:19, "Exulted Hearts" à 3:02, "The Mother Of Darkness" à 2:38, "Young Blood Ritual" à 2:18...) qui ponctuent brillamment chaque titre, The Mother Of Darkness prouve qu’il est en tout point supérieur à ce qu’a pu sortir Possession jusque-là.

S’il s’est longuement fait attendre au point de se faire presque oublier, Possession signe avec The Mother Of Darkness un retour particulièrement convaincant qui va très vite faire oublier ces sept années d’absence. Certes, la formule reste la même avec notamment ces riffs entêtants répétés encore et encore mais l’écriture est à bien des niveaux montée d’un cran. Riffs bien plus mémorables, contrastes plus marqués, compositions plus riches, leads mélodiques saisissants... Bref, The Mother Of Darkness est un album beaucoup plus complet et marquant qui devrait à n’en point douter largement enthousiasmer les amateurs de la formation belge et plus globalement tous ceux qui se tapent la tête contre les murs à l’écoute de ce genre de Black / Death bas de plafond. Bien qu’il n’y ait donc rien de nouveau dans ce que propose ici Possession, ce deuxième album est paradoxalement d’une incroyable fraîcheur qui lui permet de relever une chouette discographie pourtant déjà tout à fait appréciable.
Thrasho Amazon AxGxB
9 Mars 2026 - 79 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
09/03/2026 14:37 		note: 8/10
Totalement enthousiaste également après un précédent album réussi mais auquel il manquait un petit truc pour vraiment passer un cap, qui est ici arrivé. Le combo signe en effet un album imparable qui malgré sa durée arrive à nous captiver de bout en bout avec son exécution sans failles et son côté occulte imparable. Clairement il a besoin de temps pour se dévoiler mais il est addictif et se place dans le haut du panier de cette année toutes catégories confondues ! Sourire

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Possession
Black / Death Metal
2026 - Iron Bonehead Productions
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs : (1)  8/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Possession
 Possession
Black / Death Metal - 2012 - Belgique		   

nouveaute
A paraître le 25 Février 2026

tracklist
01.   Intro  (02:10)
02.   The Black Chapel  (06:33)
03.   Graveside Prayer  (05:06)
04.   The Wild Hunt (Let Them Run)  (05:20)
05.   Exhulted Hearts  (06:10)
06.   Outro  (01:35)
07.   Cry-Shrine-Die  (06:03)
08.   The Mother Of Darkness  (04:05)
09.   Latrodectus Tela  (06:19)
10.   Young Blood Ritual  (06:02)
11.   Outro  (02:09)

Durée : 51:32

line up
voir aussi
Possession / Venefixion
 Possession / Venefixion
Passio Christi Part II / Necrophagous Abandon (Split-CD)
2019 - Iron Bonehead Productions		   
Possession / Spite
 Possession / Spite
Passio Christi Part I / (Beyond The) Witch's Spell (Split-CD)
2019 - Invictus Productions		   
Possession
 Possession
His Best Deceit (Démo)
2013 - Invictus Productions		   
Possession
 Possession
Exorkizein
2017 - Invictus Productions		   
Possession
 Possession
Anneliese (EP)
2014 - Iron Bonehead Productions		   

Essayez aussi
Dawn of Nil
 Dawn of Nil
Culminating Ruins
2019 - Indépendant		   
Xoth
 Xoth
Interdimensional Invocations
2019 - Autoproduction		   
Diocletian
 Diocletian
Inexorable Nexus
2024 - Nuclear War Now! Productions		   
Hell United
 Hell United
HornoKracy
2008 - Lilith Productions		   
In Vain
 In Vain
Ænigma
2013 - Indie Recordings		   

Possession
The Mother Of Darkness
Lire la chronique
Deathraiser
Forged In Hatred
Lire la chronique
Appalachian Fullmoon
Wrathfully Ribboning Flesh ...
Lire la chronique
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique