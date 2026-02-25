chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
195 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   

Megadeth - Megadeth

Chronique
Megadeth Megadeth
Ce n’est pas toujours facile de devoir parler du nouvel album d’un monument du metal, tous ces groupes iconiques et tellement influents qu’il faut trouver le bon angle d’approche, la chose est encore plus ardue lorsqu’il s’agit du dernier opus et là pour le coup on parle bien de la fin. La fin d’une carrière débutée en 1984 après l’éviction de Dave Mustaine de Metallica (je ne vais pas vous refaire l’histoire) et qui se termine donc quarante-trois ans plus tard avec cet album éponyme qui sera forcément pour de nombreux metalheads auréolé d’un peu (voire beaucoup) de nostalgie, de souvenirs ravivés mais qui pour autant ne fera certainement pas l’unanimité. Mais n’est-ce finalement pas totalement à l’image de sa grande gueule de géniteur que de ne pas faire l’unanimité et de n’en faire de toute façon qu’à sa tête? Je crois que si, tout le monde connaît le caractère plus que difficile du rouquin ondulé, Megadeth est et a toujours été SON bébé qu’il a toujours fait grandir comme bon lui semblait, et si quelques membres ont eu une importance toute particulière au sein du groupe (je pense bien évidemment à Marty Friedman, Nick Menza et Dave Ellefson) ça a toujours été lui le (quasi) seul maître à bord. Alors qu’avait donc à nous dire le père MegaDave en guise d’au-revoir ?

Pour plonger dans cet ultime album, qui sera donc le premier et le dernier à voir Teemu Mäntysaari épauler Dave à la six-cordes, j’ai choisi la forme du track-by-track, une première pour moi je crois bien mais qui me semble parfaitement coller à l’histoire d’aujourd’hui. Alors let’s go, allons autopsier ce dix-septième effort d’un groupe si cher à mon cœur.

1- titre d’ouverture et premier extrait présenté il y a quatre mois, « Tipping Point » démarre l’album sur une note résolument thrash old-school et introduite par un solo plutôt sympa de Mustaine, Teemu lui rendra la pareille permettant à tous ceux qui ne le connaîtraient pas (dont je faisais partie) qu’il est loin d’être un manche ! Le titre s’achèvera sur un mid-tempo groovy histoire de bien remuer la crinière. Classique mais convaincant.

2- « I Don’t Care » est un petit brûlot de thrash aux accents punkisant nous rappelant l’époque « So Far, So Good... So What ! ». Un titre efficace (malgré des paroles assez cheap...) avec un Teemu en feu.

3- avec « Hey, God ?! » on retourne à la période heavy-thrash de Megadeth, du mid-tempo groovy qui n’aurait pas fait tache sur « Cryptic Writings »

4- comme son titre l’indique « Let There Be Shred » nous ramène à un thrash plus classique et véloce là encore sublimé par les excellentes leads

5- retour à du heavy-thrash mid-tempo avec ce « Puppet Parade » qui évoquera « Trust » ou « This Was My Life » dans les sonorités et au refrain assez entraînant

6- « Another Bad Day » reste dans cette même veine avec ici également une petite vibe « This Was My Life »

7- on reste sur un mid-tempo mais un peu plus virile sur le début de « Made To Kill » qui s’envolera rapidement sur une rythmique plus up-tempo et un riffing bein plus mordant que les deux titres précédents, un titre qui n’est pas sans rappeler une version plus lente de « Set The World Afire »

8- de nouveau des sonorités « Trust » voire « Blood Of Heroes » sur cette « Obey The Call » qui s’accélère pour un duel de solos plutôt sympa et une fin plus speed qui relève l’intérêt d’un titre correct, assez accrocheur mais un poil mollasson et avec un refrain qui vite peut devenir agaçant

9- encore une piste dans la veine heavy-rock qui n’aurait pas fait tache sur « Cryptic Writings » ou « Risk », un titre correct en soi mais reste assez moyen pour du Megadeth, j’aurais préféré un truc plus pêchu à l’orée de la fin de l’album m’enfin bon...

10- une intro en arpège que je trouve assez sympa suivie par un mid-tempo plutôt accrocheur et un refrain correct. Je trouve par contre vraiment très cool tout ce passage qui débute avec cette petite lead acoustique suivie des deux solos assez percutants grâce à cette accélération rythmique bien sentie. Je n’aurais en revanche pas craché sur une dernière petite accélération histoire de finir en beauté après la reprise de cet arpège final, tant pis...

11- enfin, en guise de conclusion et histoire de boucler la boucle « Ride The Lightning », cette reprise qui a fait couler beaucoup d’encre (j’avoue avoir lu très peu de retour positifs dessus…). Pour commencer je ne comprends pas pourquoi ne pas reprendre le titre dans sa tonalité d’origine (le mi classique à l’ancienne quoi!) ces guitares dow-tunées changent totalement la sonorité et personnellement me perturbent énormément. Bon j’imagine que c’est pour faciliter le chant de Mustaine qui peine de plus en plus avec les aigus mais du coup le rendu global manque cruellement de conviction, bref bien fadasse tout ça. Je comprends totalement la démarche en soi pour Dave mais honnêtement cette reprise méritait mieux. Dommage…

Certaines éditions contiennent des titres bonus :

12- « Bloodlust » (édition US) : un titre mid/up-tempo pas mauvais avec un refrain peut-être bien meilleur que beaucoup des titres ‘’officiels’’ et un duel de leads assez sympathique

13- « Nobody’s Hero » (édition digitale) : morceau là encore dans une veine heavy-thrash mid-tempo malgré une petite accélération sur les solos. Sympathique.

14- « The Last Note (instrumental » (édition japonaise) : la même sans les paroles…

15- « Farewell, My Love » : une piste qui a priori n’a pas (encore) été dévoilée...

Alors, quelle conclusion tirer à l’issue de ces quarnte-sept minutes ? Chacun aura la sienne évidemment voici donc la mienne, en toute simplicité : « Megadeth » est un album correct qui ne terminera pas sur le podium du groupe (enfin qui y croyait sérieusement ?) ni même dans le top cinq mais je le ressortirai certainement plus souvent que « Risk » ou « The World Needs A Hero » (pas bien compliqué me direz-vous), probablement en partie un effet « nostalgie » qui joue forcément un peu. La production aurait mérité un peu plus d’épaisseur, le rendu sonnant un poil sec à mon goût, par contre l’artwork global est très cool que ce soit la cover ou toutes les illustrations qui ornent le livret, un joli objet somme toute. Parmi les points positifs je noterai également la place laissée à Teemu dans la composition (il est quand même crédité sur neuf des dix compositions originales, ce n’est pas rien) et la qualité intrinsèque de son jeu et bien évidemment en priorité de ses leads qui sont quasiment toutes excellentes (on sent même une vibe Marty Frideman avec ce style délié et cette façon d’aller chercher les bends très hauts). Je n’aurais pas craché sur un ou deux titres supplémentaires à la sauce old-school (pourquoi ne pas avoir inclus « Bloodlust » dans toutes les versions par exemple ??) car finalement la facette heavy-thrash du combo est assez présente.

Évidemment tout le monde aurait adoré un « Rust In Peace » bis ou un « Countdown To Extinction » part two mais personne n’y croyait réellement. Voilà c’est la fin de Megadeth, en studio en tout cas, une fin qui n’a rien de honteux mais qui en laissera probablement beaucoup sur leur faim. Il était effectivement peut-être temps de tirer sa révérence avec les honneurs (surtout vu les pépins de Megadave à la main qui pourraient vite devenir très handicapant), en tout cas au-delà de cet ultime album éponyme je terminerai simplement par ces mots : merci pour tout Mr Mustaine.
Thrasho Amazon Niktareum
25 Février 2026 - 76 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Megadeth
Thrash Metal / Heavy Thrash
2026 - BLKIIBLK
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  6.85/10

plus d'infos sur
Megadeth
 Megadeth
Thrash Metal / Heavy Thrash - 1983 - Etats-Unis		   

vidéos
Tipping Point
 Tipping Point
Megadeth
Extrait de "Megadeth"		   
I Don't Care
I Don't Care
Megadeth
Extrait de "Megadeth"		   
Let There Be Shred
Let There Be Shred
Megadeth
Extrait de "Megadeth"		   

tracklist
01.   Tipping Point  (04:29)
02.   I Don't Care  (03:10)
03.   Hey, God?!  (03:29)
04.   Let There Be Shred  (03:58)
05.   Puppet Parade  (04:41)
06.   Another Bad Day  (03:37)
07.   Made To Kill  (04:01)
08.   Obey The Call  (04:20)
09.   I Am War  (03:46)
10.   The Last Note  (05:31)
11.   Ride The Lightning (Metallica Cover)  (06:11)

Durée : 47:13

line up
parution
23 Janvier 2026

voir aussi
Megadeth
 Megadeth
United Abominations
2007 - Roadrunner Records		   
Megadeth
 Megadeth
Dystopia
2016 - Tradecraft		   
Megadeth
 Megadeth
Killing Is My Business...
(And Business Is Good!)
1985 - Combat Records		   
Megadeth
 Megadeth
Cryptic Writings
1997 - Capitol Records		   
Megadeth
 Megadeth
Endgame
2009 - Roadrunner Records		   

Essayez aussi
Heathen
 Heathen
The Evolution Of Chaos
2010 - Mascot Records		   
Category 7
 Category 7
Category 7
2024 - Metal Blade Records		   
Jenner
 Jenner
Prove Them Wrong
2024 - Fighter Records		   
Soilwork
 Soilwork
A Predator's Portrait
2001 - Nuclear Blast Records		   
Metal Church
 Metal Church
XI
2016 - Nuclear Blast Records		   

Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique
Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique
Barbarian
Reek Of God
Lire la chronique
Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique
In Aeternum
...Of Death And Fire
Lire la chronique
Deftones
Deftones
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Dirty Rotten EP (EP)
Lire la chronique
Hexvessel
Polar Veil
Lire la chronique