Pour plonger dans cet ultime album, qui sera donc le premier et le dernier à voir Teemu Mäntysaari épauler Dave à la six-cordes, j’ai choisi la forme du track-by-track, une première pour moi je crois bien mais qui me semble parfaitement coller à l’histoire d’aujourd’hui. Alors let’s go, allons autopsier ce dix-septième effort d’un groupe si cher à mon cœur.



1- titre d’ouverture et premier extrait présenté il y a quatre mois, « Tipping Point » démarre l’album sur une note résolument thrash old-school et introduite par un solo plutôt sympa de Mustaine, Teemu lui rendra la pareille permettant à tous ceux qui ne le connaîtraient pas (dont je faisais partie) qu’il est loin d’être un manche ! Le titre s’achèvera sur un mid-tempo groovy histoire de bien remuer la crinière. Classique mais convaincant.



2- « I Don’t Care » est un petit brûlot de thrash aux accents punkisant nous rappelant l’époque « So Far, So Good... So What ! ». Un titre efficace (malgré des paroles assez cheap...) avec un Teemu en feu.



3- avec « Hey, God ?! » on retourne à la période heavy-thrash de Megadeth, du mid-tempo groovy qui n’aurait pas fait tache sur



4- comme son titre l’indique « Let There Be Shred » nous ramène à un thrash plus classique et véloce là encore sublimé par les excellentes leads



5- retour à du heavy-thrash mid-tempo avec ce « Puppet Parade » qui évoquera « Trust » ou « This Was My Life » dans les sonorités et au refrain assez entraînant



6- « Another Bad Day » reste dans cette même veine avec ici également une petite vibe « This Was My Life »



7- on reste sur un mid-tempo mais un peu plus virile sur le début de « Made To Kill » qui s’envolera rapidement sur une rythmique plus up-tempo et un riffing bein plus mordant que les deux titres précédents, un titre qui n’est pas sans rappeler une version plus lente de « Set The World Afire »



8- de nouveau des sonorités « Trust » voire « Blood Of Heroes » sur cette « Obey The Call » qui s’accélère pour un duel de solos plutôt sympa et une fin plus speed qui relève l’intérêt d’un titre correct, assez accrocheur mais un poil mollasson et avec un refrain qui vite peut devenir agaçant



9- encore une piste dans la veine heavy-rock qui n’aurait pas fait tache sur



10- une intro en arpège que je trouve assez sympa suivie par un mid-tempo plutôt accrocheur et un refrain correct. Je trouve par contre vraiment très cool tout ce passage qui débute avec cette petite lead acoustique suivie des deux solos assez percutants grâce à cette accélération rythmique bien sentie. Je n’aurais en revanche pas craché sur une dernière petite accélération histoire de finir en beauté après la reprise de cet arpège final, tant pis...



11- enfin, en guise de conclusion et histoire de boucler la boucle « Ride The Lightning », cette reprise qui a fait couler beaucoup d’encre (j’avoue avoir lu très peu de retour positifs dessus…). Pour commencer je ne comprends pas pourquoi ne pas reprendre le titre dans sa tonalité d’origine (le mi classique à l’ancienne quoi!) ces guitares dow-tunées changent totalement la sonorité et personnellement me perturbent énormément. Bon j’imagine que c’est pour faciliter le chant de Mustaine qui peine de plus en plus avec les aigus mais du coup le rendu global manque cruellement de conviction, bref bien fadasse tout ça. Je comprends totalement la démarche en soi pour Dave mais honnêtement cette reprise méritait mieux. Dommage…



Certaines éditions contiennent des titres bonus :



12- « Bloodlust » (édition US) : un titre mid/up-tempo pas mauvais avec un refrain peut-être bien meilleur que beaucoup des titres ‘’officiels’’ et un duel de leads assez sympathique



13- « Nobody’s Hero » (édition digitale) : morceau là encore dans une veine heavy-thrash mid-tempo malgré une petite accélération sur les solos. Sympathique.



14- « The Last Note (instrumental » (édition japonaise) : la même sans les paroles…



15- « Farewell, My Love » : une piste qui a priori n’a pas (encore) été dévoilée...



Alors, quelle conclusion tirer à l'issue de ces quarnte-sept minutes ? Chacun aura la sienne évidemment voici donc la mienne, en toute simplicité : « Megadeth » est un album correct qui ne terminera pas sur le podium du groupe (enfin qui y croyait sérieusement ?) ni même dans le top cinq mais je le ressortirai certainement plus souvent que



« Risk » ou « The World Needs A Hero » (pas bien compliqué me direz-vous), probablement en partie un effet « nostalgie » qui joue forcément un peu. La production aurait mérité un peu plus d'épaisseur, le rendu sonnant un poil sec à mon goût, par contre l'artwork global est très cool que ce soit la cover ou toutes les illustrations qui ornent le livret, un joli objet somme toute. Parmi les points positifs je noterai également la place laissée à Teemu dans la composition (il est quand même crédité sur neuf des dix compositions originales, ce n’est pas rien) et la qualité intrinsèque de son jeu et bien évidemment en priorité de ses leads qui sont quasiment toutes excellentes (on sent même une vibe Marty Frideman avec ce style délié et cette façon d’aller chercher les bends très hauts). Je n’aurais pas craché sur un ou deux titres supplémentaires à la sauce old-school (pourquoi ne pas avoir inclus « Bloodlust » dans toutes les versions par exemple ??) car finalement la facette heavy-thrash du combo est assez présente.Évidemment tout le monde aurait adoré un « Rust In Peace » bis ou un « Countdown To Extinction » part two mais personne n’y croyait réellement. Voilà c’est la fin de Megadeth, en studio en tout cas, une fin qui n’a rien de honteux mais qui en laissera probablement beaucoup sur leur faim. Il était effectivement peut-être temps de tirer sa révérence avec les honneurs (surtout vu les pépins de Megadave à la main qui pourraient vite devenir très handicapant), en tout cas au-delà de cet ultime album éponyme je terminerai simplement par ces mots : merci pour tout Mr Mustaine.

