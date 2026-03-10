Cryptic Shift - Overspace & Supertime Chronique Overspace & Supertime

Overspace & Supertime est un album particulièrement long. Soixante-dix-huit minutes pour être tout à fait exact. Autant vous dire qu’en cette époque formidable où on nous apprend que les gens regardent leurs séries Netflix en accéléré, qu’il existe sur YouTube des méthodes pour maitriser l’art de la « lecture rapide », où le single et les playlist font loi chez les plus jeunes auditeurs et où ces puits sans fonds de médiocrité que sont TikTok et la section "reels" d’Instagram continuent d’entrainer dans les abysses tous les maniaques du scroll, sortir un album de cette trempe est ce que l’on peut qualifier de pari sacrément osé voire de majeur fièrement dressé... Car de l’attention il va vous en falloir pour espérer rester concentré tout au long de ce voyage terriblement exigeant qui, si vous ne vous bornez pas à cette histoire de durée, possède tout ce qu’il faut pour figurer sur la liste des incontournables de 2026.



Illustré avec soin et surtout beaucoup de talent par Jesse Jacobi (Tomb Mold, Dream Unending, Mutually Assured Destruction, Spirit Adrift...), Overspace & Supertime parvient d’emblée à attirer le regard. Une oeuvre grandiose et tout à fait dans le thème qui se révèle dans son entièreté une fois le livret en main et cette double-page dépliée sous nos yeux ébahis et occupés à scruter les moindres petits détails. Bref, on pourra dire ce que l’on veut mais il y a des artworks qui marquent quand même plus que d’autres... Sans grande surprise, la production est signée une fois de plus des mains expertes de Jack Helliwell avec qui Cryptic Shift collabore depuis maintenant plus de dix ans alors que le mastering a été confié pour l’occasion à monsieur Greg Chandler que je ne devrais plus avoir besoin de vous présenter. L’un et l’autre contribuent à une production absolument impeccable offrant puissance, caractère, équilibre et bien évidemment lisibilité.



Composé de cinq nouveaux morceaux dont deux pièces maitresses de vingt-neuf ("Stratocumulus Evergaol") et vingt minutes (« Overspace & Supertime »), ce deuxième album ne pourra se dévoiler qu’à force de répétition et d’insistance. Un postulat pouvant paraître contraignant mais auquel il semble compliqué de déroger tant l’écriture est riche, les compositions généreuses et particulièrement variées et les idées foisonnantes. Aussi à ceux qui n’auraient encore jamais croisé la route de nos Anglais, Cryptic Shift puise évidemment une grosse partie de son inspiration du côté de la scène floridienne des années 80, les noms d’Atheist, Cynic, Death et Nocturnus étant de ceux qui viennent d’emblée à l’esprit même si ceux de Gorguts, Voivod, Hexenhaus ou Obliveon sont également tout aussi valables. Mais si ces réminiscences du passé sont effectivement nombreuses, le groupe originaire de Leeds inscrit pourtant sa formule dans une démarche contemporaine qui n’est évidemment pas sans faire écho aux travaux de Vektor mais aussi de Blood Incantation.

Quoi qu’il en soit, bien loin de tracer son chemin en une simple ligne droite, Cryptic Shift préfère évidemment emprunter les pistes les plus cahoteuses et sinueuses parsemées d’embuches et cela quitte à perdre nombre d’auditeurs en cours de route. Car s’il y a bien une chose que traduisent ces durées plus ou moins allongées (le morceau le plus court fait quand même ici plus de neuf minutes), c’est bien cette incapacité à tenir la même idée pendant plus d’une minutes. De répétition il n’y aura donc pas à l’écoute de ces soixante-dix-huit minutes qui voient se succéder voire cohabiter fulgurances Death / Thrash techniques particulièrement efficaces et jouissives, galopades toujours très dynamiques et sacrément entraînantes, digressions progressives et mélodiques pour une mise en orbite et un voyage aux confins de l’espace et tricotages technico-free jazz pour parfaire de vous donner le tournis. D’ailleurs, j’ai vite abandonné l’idée de ponctuer ma chronique d’exemples concrets ne sachant à vrai dire plus où donner de la tête ni quel passage choisir plutôt qu’un autre… D’aucuns pourraient s’imaginer que cet imbroglio cosmico-Death / Thrash ne s’apparente finalement qu’à une succession d’idées sans queue ni tête et à vrai dire on serait presque tenté de leur donner raison mais plus les écoutes s’enchainent (car oui, on peut avoir envie de revenir avec plaisir s’enfiler un album de soixante-dix-huit minutes) et plus les morceaux se révèlent comme des ensembles à la fois cohérents et brillamment construits grâce à ce mélange tout à fait fluide d’attaques frontales galvanisantes et de séquences tout simplement plus en retenue (au moins rythmiquement parlant) permettant en règle générale d’introduire chaque nouvelle idée de progression, le tout sans jamais manquer de groove...



Vous l’aurez donc aisément compris, le seul vrai défaut de Overspace & Supertime est sa durée excessive. Une durée rédhibitoire pour certains qui, se connaissant, ne se donneront pas la peine de s’aventurer dans un univers aussi chaotique, multi-forme et complexe dont ils se savent tout à fait hermétiques. Car le Death / Thrash technique et progressif de Cryptic Shift ne se destine pas à tout le monde. Il est même d’ailleurs évident que parmi les amateurs de tous les groupes cités ici en référence, certains n’y trouvent pas leur compte justement à cause de cette dimension insaisissable qui caractérise chaque composition et du degré élevé d’attention nécessaire à l’appréciation d’un tel disque. tracklist 01. Cryogenically Frozen (09:24) 02. Stratocumulus Evergaol (29:26) 03. Hyperspace Topography (09:40) 04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm) (10:05) 05. Overspace & Supertime (20:22)

Durée : 78:57

line up Xander Bradley / Chant, Guitare

Joss Farrington / Guitare

John Riley / Basse

Ryan Sheperson / Batterie

