Stworz - U śmierci na komornem

Chronique
Stworz U śmierci na komornem
Un groupe intelligent choisit des titres de compositions étroitement liés à ce que racontent les paroles. Il doit être capable de nous faire pénétrer dans son univers rien qu’avec ces noms, et de nous donner de nombreuses indications sur le contenu de son album. C’est évidemment le cas chez STWORZ, formation polonaise culte dont je n’avais pas encore eu l’occasion de parler sur ce site. Voici donc ces titres et leur traduction :

1. "Z lekutońsko łosiero" : Depuis la lande de Lekutoń
2. "U śmierci na komornem" : Chez la Mort, dans la demeure
3. "Tajamny gore łogań" : Le feu mystérieux dans la montagne
4. "Dziatwa Twa gorycz" : Tes enfants, ton amertume
5. "W polu kamnianie" : Dans le champ de pierre
6. "W osnowie złych światów" : Dans la trame des mondes mauvais
7. "Czarojtów kiermas" : La foire des sorciers
8. "Dziejawa o zielgim princu" : L’histoire du prince vert
9. "Stosy" : Les bûchers
10. "Na lekutoński żalnik" : Au cimetière de Lekutoń

Il s’agit d’un polonais archaïsant, au style profondément folklorique et mystique. Le black metal s’inscrit ici dans une veine pagan slave évidente, centrée sur des croyances païennes, des rites funéraires, la sorcellerie… Le groupe lui-même se nomme STWORZ, dérivé de l’ancien mot slave "stwór", qui désigne une créature surnaturelle. Et sur ce septième album, il s’est lancé dans un véritable concept-album articulé autour d’une légende fictive ancrée dans l’imaginaire slave, se déroulant en « Lekutoń ».

Beaucoup le savent déjà, mais STWORZ est l’un des plus anciens projets de Wojsław, brillant également au sein de WEDRUJACY WIATR, KRES et AUKELS. Il possède un talent rare pour raconter des histoires musicales et toucher l’auditeur en plein cœur. Pourtant, avec STWORZ, il a toujours été plus difficile à cerner. Si les compositions comportent généralement des éléments acoustiques, folk, mélodiques et introspectifs, elles demeurent aussi très rêches, directes et parfois franchement agressives. Les vocaux, très graves, ne laissent transparaître aucune faiblesse.

Personnellement, c’est justement ce mélange qui m’a toujours convaincu chez ce groupe : cette impression constante qu’un morceau peut basculer vers la lumière ou l’obscurité à tout moment. C’est un équilibre délicat à atteindre, mais STWORZ y est parvenu à de nombreuses reprises, notamment sur Zagony Bogów et Wołosożary, que je considère comme des classiques. En revanche, je suis moins sensible aux sorties qui penchent trop nettement vers l’un ou l’autre de ces pôles.

Et malheureusement, c’est le cas de cet U śmierci na komornem. Il manque ces instants capables de transpercer le cœur et leur absence se fait cruellement ressentir. Il y en a, bien sûr, mais pas en quantité suffisante pour me combler durant une heure de jeu.

De fait, je ressens une forme de déception. Ce qui n’en fait pas un mauvais album, loin de là. Mais alors que j’attendais un 9 sur 10, je découvre un 8 sur 10. Je ne devrais donc pas parler de véritable déception, mais plutôt de frustration. La multiplication des écoutes n’a pas fondamentalement modifié mon ressenti : je demeure plus attaché aux œuvres antérieures qu’à cette nouvelle livraison. J’attendrai la prochaine proposition, que ce soit avec STWORZ ou un autre de ses groupes…
Thrasho Amazon Sakrifiss
26 Février 2026 - 35 lectures

Stworz
Black pagan rêche
2025 - Werewolf Promotion
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Stworz
 Stworz
Black pagan rêche - 2007 - Pologne		   

tracklist
01.   Z lekutońsko łosiero
02.   U śmierci na komornem
03.   Tajamny gore łogań
04.   Dziatwa Twa gorycz
05.   W polu kamnianie
06.   W osnowie złych światów
07.   Czarojtów kiermas
08.   Dziejawa o zielgim princu
09.   Stosy
10.   Na lekutoński żalnik

Durée : 61:51

parution
31 Octobre 2025
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
