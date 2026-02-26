chargement...

Inoculation - Actuality

Chronique
Inoculation Actuality
Bien qu’il ait été jusque-là absent de nos colonnes, Inoculation n’est pas ce que l’on peut appeler un groupe frais émoulu. Originaire de Cleveland dans l’Ohio, la formation voit le jour en 2011 et enchaîne alors les menues sorties jusqu’à la parution en 2018 d’un premier album éponyme intitulé Pure Cosmic Dread. D’abord autoproduit, celui-ci est réédité moins d’un an plus tard par le label californien Maggot Stomp. Certes, il ne s’agissait alors que d’une simple sortie cassette mais porté par le succès que rencontre alors le jeune label grâce aux premières contributions de Frozen Soul, Sanguisugabogg, Malignant Altar, Mortal Wound, Gutless et j’en passe, les Américains ont pu naturellement bénéficier d’une exposition plus large. Depuis, Inoculation n’a pas chômé puisqu’en plus d’un court EP et d’un split en compagnie de Cryptic Shift, Replicant et Astral Tomb on lui doit également deux albums dont le dernier en date intitulé Actuality est paru en avril 2025 chez Maggot Stomp.

Arborant une très chouette illustration signée des mains talentueuses de l’artiste américain Lucas Korte (Infected Religion, Cavern Womb, Azath, Dying Remains, Festergore, Malignant Altar...), ce troisième album donne tout de suite très envie de s’y intéresser. Des couleurs chatoyantes afin de mettre en scène une vision d’horreur faite de créatures étranges et tentaculaires et de constructions à l’architecture pour le moins aléatoires. Personnellement, il ne m’en fallait pas davantage pour succomber une fois de plus aux charmes de ces Américains qui méritaient bien que l’on prenne un peu de temps afin de leur offrir ne serait-ce qu’une seule page dans les colonnes de votre webzine préféré...

Produit par l’indéboulonnable Noah Buchanan, guitariste de Nunslaughter (entre autres) et producteur pour le moins occupé (200 Stab Wounds, Castrator, Centinex, Hemorrhoid, Immolation, Midnight, Noxis...) avec qui les Américains collaborent depuis maintenant plus de huit ans, Actuality bénéficie d’une production très efficace avec des guitares abrasives parfaitement mises en avant, une basse conquérante qui sans jamais prendre trop de place parvient toujours à se distinguer et une batterie relativement naturelle malgré des atours modernes plus ou mois flagrants (notamment lors des nombreuses parties soutenues que compte l’album). Des conditions optimum pour un disque qui, s’il ne brille clairement pas par son originalité, se révèle cependant d’une efficacité de tous les instants.

Il faut dire qu’Inoculation n’est pas là pour faire semblant, bouclant effectivement sa petite affaire en moins de trente-quatre minutes. Une cadence globalement assez soutenue (même si on a évidemment connu plus intense) pour des titres sans détour qui ne s’éternisent jamais puisqu’à l’exception de "Structure Of Secrecy", "A Subtle Body" et "Unobservable Phenomenon" qui tous les trois dépassent de peu les quatre minutes, les autres morceaux oscillent plutôt entre deux et trois minutes seulement...
Les amateurs de tricots seront ainsi ravis de pouvoir se délecter de tout un tas de riffs ultra nerveux dispensés par un Anthony Allen qui vraisemblablement n’a pas de temps à perdre et préfère enchainer les plans plutôt que de jouer la répétition. Les fans de tamtam et autres tambourinades, eux, ne seront évidemment pas en reste avec de belles salves de blasts servies avec générosité, de la double-pédale en veux-tu en voilà et afin d’apporter un peu de constraste quelques accélérations plus thrashisantes peut-être moins radicales mais tout aussi dynamiques et efficaces. Une intensité débordante habilement renforcée par les lignes vocales agressives et complémentaires d’Anthony Allen et Nick Medley. Si le premier propose un growl classique et sans reproche, le deuxième opte pour une voix beaucoup plus arrachée dont le débit ne manque pas de rythme. Une dualité qui n’est pas sans rappeler ce que l’on peut trouver sur les premiers albums de The Black Dahlia Murder et qui en effet participent au caractère explosif de ce troisième longue-durée.
Mais si Actuality est effectivement mené le couteau entre les dents le plus clair du temps, il n’est pas rare que le trio calme momentanément le jeu. Parfois pour apporter un peu de lourdeur le temps de courtes séquences plus pesantes agrémentées bien souvent de quelques leads et autres solos mélodiques fort sympathiques ("Void Corpse Collection" à 0:56 et 2:06, "Orbital Decay" à 1:20, "Unobservable Phenomenon" à 1:04 et 2:10, "Cerrebral Transmissions" à 1:31), parfois pour insuffler une pointe de groove lors de quelques passages bien plus chaloupés ("Void Corpse Collection" de 0:06 à 0:18, les trente premières secondes de "Plasmic Mutations" suivi à 2:03 par cette partie instrumentale avec cette basse parfaitement mise en avant, "Divergent Timeline" et son riff principal entêtant, "Structure Of Secrecy" à 0:52 et 2:37...). Dans les deux cas, ces instants vont permettre à Inoculation de rompre avec le caractère plus frénétique et explosif mis en avant sur toutes les autres séquences.

Compensant haut la main son manque d’originalité par un rythme d’enfer et des compositions toutes plus efficaces les unes que les autres, Inoculation poursuit ici son petit bout de chemin en continuant, sortie après sortie, à s’imposer comme une valeur sûre sur laquelle compter. Comme très souvent, le trio américain ne sort pas spécialement des sentiers battus et n’a rien à offrir qui n’ait pas déjà été présenté à la face du monde ces trois ou quatre dernières décennies e matière de musique dites « extrêmes » mais ces trente-trois minutes n’en demeurent pas moins particulièrement agréables et plaisantes. De son illustration tout en couleurs à cette production relativement équilibrée en passant bien évidemment par ces dix nouvelles compositions, Actuality est ce que l’on peut appeler un album rondement mené ne souffrant en effet d’aucun véritable défaut. Un disque qui ne fera pas date mais que l’on prendra toujours plaisir à écouter. Moi ça me va.
Thrasho Amazon AxGxB
26 Février 2026 - 55 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Keyser citer
Keyser
26/02/2026 15:26 		note: 8/10
Ça fait plaisir de voir enfin Inoculation chroniqué ici (j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même après tout !). Très bon album, comme tout ce qu'ils font depuis Pure Cosmic Dread. Merci Greg !

Inoculation
Death Metal
2025 - Maggot Stomp Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs : (1)  8/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Inoculation
 Inoculation
Death Metal - 2011 - Etats-Unis		   

vidéos
Void Corpse Collection
 Void Corpse Collection
Inoculation
Extrait de "Actuality"		   

tracklist
01.   Void Corpse Collection  (03:11)
02.   Plasmic Mutations  (03:24)
03.   Divergent Timeline  (02:53)
04.   Structure of Secrecy  (04:03)
05.   A Subtle Body  (04:08)
06.   Orbital Decay  (03:04)
07.   Anthropomorphic Vestige  (03:09)
08.   Unobservable Phenomenon  (04:10)
09.   Cerebral Transmissions  (02:25)
10.   Stardevil Predator  (03:15)

Durée : 33:42

line up
parution
18 Avril 2025

