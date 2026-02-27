chargement...

Burial Hordes - Ruins

Chronique
Burial Hordes Ruins
Si je ne vous ai pas encore parlé de ce dernier album de Burial Hordes, ce n’est pas en raison d’un oubli. Certes pas le premier nom qui peut venir à l’esprit quand on pense au death metal dissonant aussi violent qu’ambiancé, il a toujours été dans un coin de ma tête, le souvenir de Θανατος αιωνιος (The Termination Thesis) me rappelant de temps à autre les talents de la formation et ses membres aux projets multiples, allant de Ravencult à Dead Congregation.

Un dernier nom auprès duquel semble chercher à se mettre Burial Hordes avec Ruins. Hellénique tout comme lui, le groupe joue son death metal avec une violence impitoyable en tête, trouvant plus de charme au tunnel qu’à la lumière se trouvant au bout. Aucune félicité ici, aucun contraste dans les émotions au-delà de quelques respirations mélancoliques au sein du chaos primordial : marqué du même goût pour le désordre que Θανατος αιωνιος (The Termination Thesis), Ruins en offre une version bien plus crue et fatidique, peignant un monde où tout est mort.

On retrouve alors les capacités de chacun pour figurer pareille brutalité. Le mercenaire Eugene Ryabchenko (actuel Fleshgod Apocalypse et ancien Banisher mais aussi membre de session pour diverses formations) appuie à la batterie la direction prise de belle manière, celle d’une furie qui ne tombe pas pour autant dans la folie pure (ouch, « In the Midst of a Vast Solitude »). L'album offre une réelle sensation de fluidité à l'écoute, choisissant de s’appuyer sur des motifs suffisamment complexes en eux-mêmes sans partir dans toutes les directions (« A Wandering Stream of Wind »). Un accent mis sur la composition de véritables morceaux plutôt que sur des démonstrations techniques impressionnantes de dissonances qui est particulièrement appréciable aujourd’hui, car si l’on n’est plus surpris depuis longtemps par ce genre de riffs tordus et matraqués, l’efficacité de l’ensemble mis au service d’atmosphères aussi nihilistes donne aux meilleurs moments de Ruins des airs d’exutoires particulièrement jouissifs (« Isotropic Eradication »).

L’artwork de Ruins est clair sur ce qu’on retrouve dans cette musique, pareillement inhumaine que Θανατος αιωνιος (The Termination Thesis) tout en en étant formellement différente. Un nouvel album qui se révèle moins hypnotique, abandonnant les spirales au profit des lignes droites, moins marquant dans son rôle de machine à riffs et de terreur dénuée d’émotions. On se sent un peu trop extérieur à l’horreur dépeinte, souhaitant davantage s’impliquer dans ce qui ne dépasse pas le bon moment paraissant pensé comme tel – jusqu’à sa durée, allant suffisamment loin pour donner à voir l’étendue de la créativité du groupe sans risquer de s’égarer.

Voilà pourquoi j’ai tant tardé à en parler : s’il est difficile de critiquer cet art du mélange entre goût actuel pour la dissonance black metal et death metal monolithique sans être répétitif (« Perish » ou les accolades à Deathspell Omega de « …to the Threshold of Silence »), chaque titre étant discernable malgré un socle commun, l’ennui finit par se ressentir. Burial Hordes file droit mais donne paradoxalement une sensation de stagnation sur cette autoroute de l’annihilation, laissant l’impression de voyager côté passager dans un décor indifférent, là où on se voudrait conducteur ou au moins sur des chemins de traverse plus tumultueux. Une œuvre à conseiller donc avant tout aux amateurs non rassasiés de death metal empruntant au black metal pour gagner en noirceur sans perdre en brutalité. Mais pas nécessairement pour d’autres raisons qu’une faim inassouvie.
Thrasho Amazon Ikea
27 Février 2026 - 26 lectures

Burial Hordes
Blackened Death Metal
2023 - Transcending Obscurity Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Burial Hordes
 Burial Hordes
Blackened Death Metal - 2001 - Grèce		   

tracklist
01.   In the Midst of a Vast Solitude  (04:57)
02.   Insubstantial  (04:46)
03.   Perish  (05:05)
04.   A Wandering Stream of Wind  (05:53)
05.   Infinite Sea of Nothingness  (05:23)
06.   Isotropic Eradication  (04:50)
07.   Purgation  (04:23)
08.   ...To the Threshold of Silence  (05:43)

Durée : 41:05

line up
parution
9 Juin 2023

