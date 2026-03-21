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Loupobuli - Prouven​ç​a Discordia

Chronique
Loupobuli Prouven​ç​a Discordia (Compil.)
Il n’est jamais trop tard pour découvrir Thrashocore et demander un article, démarche louable qui me comble toujours de joie. Ainsi, Baron Borie, alias Tommy B., est récemment venu à nous avec sous le bras deux de ses nombreux projets où il s’occupe de tout : DREADFUL TERROR (death grind metal) et LOUPOBOLI, résolument tourné vers le black metal. Ce dernier se déclare actif depuis 1993, je ne demande qu’à le croire mais la première sortie discographique mentionnée par la bible Metal Archives ne remonte qu’à 2018, une année d’ailleurs particulièrement chargée pour le one-man band puisque ce n’est pas moins de deux LP (Provencum Maleficarum ; Les garrigues hallucinées) puis un EP (Superstars) qui virent le jour. S’en suivit l’album Envasioum prouvençaio en 2019 et encore un EP (Liga Is Infèr Dis Ancian) en 2021 avant d’aboutir à cette compilation, Prouvença Discordia qui, comme son nom l’indique, reste fermement ancrée dans le patois provençal. Bref, à ce compte-là, moi aussi je rappelle avoir fondé ZOMBIE WARRIOR en 1992 avec mon pote Cyril lors d’une discussion énergique sur le parking à mobylettes du collège et que nous aurions dû révolutionner le metal français si l’absence de local, de talent et d’instruments n’avaient pas tout gâché.

Chacun aura bien évidemment compris les différents appels du pied à l’œuvre de Lovecraft contenus dans les intitulés précédents, je ne m’étendrai pas sur le sujet l’auteur restant une source d’inspiration sans fin pour au moins cent ans encore. Mis à part cela, c’est bien ou pas LOUPOBOLI ? Bah de mon point de vue de chieur, pas tellement. En effet, si j’apprécie particulièrement le fait que le groupe ne choisisse pas la voie du folk afin d’exprimer sa langue et ses traditions pour au contraire se focaliser sur un black aussi cru que direct, le côté extrêmement répétitif de riffs hérités du punk (« Lou Capèu ») voire pas black pour un rond (« Li Garrigo Alucina » sonne comme du thrash hardcore) tendent à m’éjecter assez rapidement de l’écoute.

Ainsi, de titres en titres, l’auditeur visite la Côte d’Azur, empruntant des chemins de vieux sorciers que le touriste lambda ne parcourra jamais. Pourtant, en dépit de l’implication du musicien et de sa volonté d’écrire des choses radicales, j’entends surtout la démarche d’un homme qui monte un projet par style qu’il a envie de jouer (par exemple NONOÏSE dans un registre stoner sludge) et qu’au final on ne fait que rester à la surface des choses. Certes, Baron Borie est doué pour saisir l’essence des différents registres (NONOÏSE me semble d’ailleurs bien plus intéressant), s’approprier les codes afférents jusqu’à la sonorisation qui colle parfaitement à l’objectif fixé, il reste que ce touche-à-tout manque de la profondeur qui serait nécessaire au registre noir. Pour rappel, dans le quartier il y a DARKENHÖLD ou CELESTIA.

Cela dit, si je me fie à une interview glanée sur Internet, tout cela ressemble à une plaisanterie et ce même si la musique en elle-même ne prête pas vraiment à sourire, s’efforçant de façon sincère et intègre de promouvoir une culture. De toute façon, dès lors que tu optes pour le black ou le death, tu sais que la démarche ne peut pas être mercantile mais, encore une fois, les compositions de LOUPOBOLI ne me touchent pas, n’y entendant que le projet solo d’une personne certes pleine d’obstination mais manquant de la noirceur que j’attends du black metal.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Mars 2026 - 57 lectures

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Loupobuli
Black Metal
2023 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Loupobuli
 Loupobuli
Black Metal - 1993 - France		   

formats
tracklist
01.   Declaracioun de guerro  (01:32)
02.   Sciènci rescoundudo  (04:27)
03.   Li Garrigo Alucina  (03:57)
04.   Provencum Maleficarum  (02:59)
05.   Lou Fenestrou  (03:17)
06.   Envasioun Prouvençalo  (03:38)
07.   La Lavando  (04:00)
08.   Lou Capèu  (03:32)
09.   Santouns De L'Infèr  (03:23)
10.   Cantico Mourtinèu  (05:04)
11.   Semenço Espètre  (03:34)

Durée : 39:23

line up
parution
5 Mai 2023

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