Il n’est jamais trop tard pour découvrir Thrashocore
et demander un article, démarche louable qui me comble toujours de joie. Ainsi, Baron Borie
, alias Tommy B.
, est récemment venu à nous avec sous le bras deux de ses nombreux projets où il s’occupe de tout : DREADFUL TERROR
(death grind metal
) et LOUPOBOLI
, résolument tourné vers le black metal
. Ce dernier se déclare actif depuis 1993, je ne demande qu’à le croire mais la première sortie discographique mentionnée par la bible Metal Archives
ne remonte qu’à 2018, une année d’ailleurs particulièrement chargée pour le one-man band
puisque ce n’est pas moins de deux LP (Provencum Maleficarum
; Les garrigues hallucinées
) puis un EP (Superstars
) qui virent le jour. S’en suivit l’album Envasioum prouvençaio
en 2019 et encore un EP (Liga Is Infèr Dis Ancian
) en 2021 avant d’aboutir à cette compilation, Prouvença Discordia
qui, comme son nom l’indique, reste fermement ancrée dans le patois provençal. Bref, à ce compte-là, moi aussi je rappelle avoir fondé ZOMBIE WARRIOR
en 1992 avec mon pote Cyril lors d’une discussion énergique sur le parking à mobylettes du collège et que nous aurions dû révolutionner le metal
français si l’absence de local, de talent et d’instruments n’avaient pas tout gâché.
Chacun aura bien évidemment compris les différents appels du pied à l’œuvre de Lovecraft
contenus dans les intitulés précédents, je ne m’étendrai pas sur le sujet l’auteur restant une source d’inspiration sans fin pour au moins cent ans encore. Mis à part cela, c’est bien ou pas LOUPOBOLI
? Bah de mon point de vue de chieur, pas tellement. En effet, si j’apprécie particulièrement le fait que le groupe ne choisisse pas la voie du folk
afin d’exprimer sa langue et ses traditions pour au contraire se focaliser sur un black
aussi cru que direct, le côté extrêmement répétitif de riffs hérités du punk
(« Lou Capèu ») voire pas black
pour un rond (« Li Garrigo Alucina » sonne comme du thrash hardcore
) tendent à m’éjecter assez rapidement de l’écoute.
Ainsi, de titres en titres, l’auditeur visite la Côte d’Azur, empruntant des chemins de vieux sorciers que le touriste lambda ne parcourra jamais. Pourtant, en dépit de l’implication du musicien et de sa volonté d’écrire des choses radicales, j’entends surtout la démarche d’un homme qui monte un projet par style qu’il a envie de jouer (par exemple NONOÏSE
dans un registre stoner sludge
) et qu’au final on ne fait que rester à la surface des choses. Certes, Baron Borie
est doué pour saisir l’essence des différents registres (NONOÏSE
me semble d’ailleurs bien plus intéressant), s’approprier les codes afférents jusqu’à la sonorisation qui colle parfaitement à l’objectif fixé, il reste que ce touche-à-tout manque de la profondeur qui serait nécessaire au registre noir. Pour rappel, dans le quartier il y a DARKENHÖLD
ou CELESTIA
.
Cela dit, si je me fie à une interview
glanée sur Internet, tout cela ressemble à une plaisanterie et ce même si la musique en elle-même ne prête pas vraiment à sourire, s’efforçant de façon sincère et intègre de promouvoir une culture. De toute façon, dès lors que tu optes pour le black
ou le death
, tu sais que la démarche ne peut pas être mercantile mais, encore une fois, les compositions de LOUPOBOLI
ne me touchent pas, n’y entendant que le projet solo d’une personne certes pleine d’obstination mais manquant de la noirceur que j’attends du black metal
.
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