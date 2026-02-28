chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
115 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Jean-Clint		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   

Devastrosity - Eviscerating Desolation

Chronique
Devastrosity Eviscerating Desolation
Cela faisait un petit peu trop longtemps à mon goût que nous n’étions pas parti vers l’Est et notamment en Indonésie. Véritable vivier intarissable en matière de métal extrême (entre autres), j’avoue avoir une sympathie particulière pour cette scène qui regorge de formations extrêmement qualitatives lorsqu’il s’agit de venir nous ramoner les conduits auditifs avec ce qui se fait de plus brutal en matière de death metal. Je vous ai déjà parlé en ces pages de Perveration, Anthropophagus Depravity ou Prolong Anoxia et il y en a tellement d’autres à évoquer (prochainement je l’espère) : Gerogot, Vertiginous, Dissanity, Decaying Human, Deserter, Goremorphosis, Innocent Decomposure… Mais pour aujourd’hui c’est au tour de Devastrosity de passer à la casserole avec leur premier méfait paru fin octobre dernier sur le label US Comatose Music. Bon en même temps on retrouve en son sein trois gaillards (Billy, Roby et Ardian) dont deux font également partie de certains des groupes pré-cités, on reste quand même en famille. Et bien évidemment on ne s’éloigne pas non plus du style pratiqué par toute cette bande, du bon gros brutal death à la sauce US. De toute façon avec ce patronyme, cette typo et cet artwork (signé de l’inévitable Rudi Gorgingsuicide, toujours en famille…) vous vous en doutiez forcément.

En fait si j’étais vraiment un gros flemmard, j’aurais presque pu faire un copier / coller de ma chronique du « Putrefaction Of Infinite Apogee » de Perveration ou du « Demonic Paradise » d’Anthropophagus Depravity, changer les noms, modifier deux ou trois phrases et basta ! Bon en vrai je suis un peu flemmard sur les bords mais comme j’ai une conscience professionnelle en tant que journaliste musical amateur et bénévole je vais faire l’effort de vous offrir une prose originale. Oui, j’aurais pu tant le style pratiqué par ces trois formations (et globalement toutes celles citées plus haut) est en (quasi) tous points similaire. Comme ses comparses Devastrosity puise son inspiration principale dans la scène brutal death américaine et si des noms tels que Disgorge, Deeds Of Flesh ou Gorgasm vous font frétiller les oreilles, nul doute que ce « Eviscerating Desolation » vous caressera également dans le sens du poil. Agus Roby vous aura en cela confectionné une belle tripotée de riffs bien agressifs, entre plans plans techniques et étouffements chuggy, tout cela passé à la moulinette d’une rythmique alternant elle aussi les gros blasts et les sections plus groovy ou franchement écrasantes. Le growl ultra caverneux d’ Ardian Atmosunaryo restera lui aussi dans la grande tradition du style, même j’aurais préféré un timbre un peu plus grave et sombre. Bref nul besoin de tergiverser des heures ici, vous avez j’imagine déjà bien compris le propos. Encore une fois on ressortira ici le sempiternel reproche de l’absence totale d’originalité, car pas plus que ses compatriotes Devastrosity ne s’aventurera à une quelconque prise de risque en terme de composition, préférant rester droit dans ses bottes et suivre sa route d’une façon on ne peut plus scolaire. Dès lors tous les titres seront plus ou moins interchangeables et vous ne saurez peut-être pas si vous êtes rendus à la piste cinq ou à la sept mais peu importe, vous serez quoi qu’il en soit en train de vous prendre une bonne mandale.Toutefois et là encore à l’image de bon nombre de combos Indonésiens, force est de reconnaître que l’ensemble est fait avec une maîtrise de la chose absolument incontestable et qu’il s’en dégage une authenticité et une efficacité qui, pour ma part en tout cas, gomment totalement ce manque criant d’innovation. Tout est on ne peut plus codifié, balisé, sans aucune surprise mais alors qu’est-ce que ça avoine ! Mis en valeur par une production idoine, ce riffing épais et nerveux qui n’abuse pas des harmoniques fait toujours mouche chez moi de même que ces gros breaks de golgoths (ou de gogoles c’est au choix) sur lesquels il sera tellement jouissif de s’exploser les cervicales.

Nul besoin de s’étendre sur des pages et des pages, avec ces quelques lignes vous savez déjà si « Eviscerating Desolation » est fait pour vous ou pas. Si vous aimez le brutal death à la sauce US old-school et si vous aviez apprécié leurs compères de Perveration ou Anthropophagus Depravity, nul doute que Devastrosity devrait vous conquérir tout autant car à l’instar de leurs potes, il n’y a rien de nouveau sous le soleil mais bordel qu’est-ce que ça bute !
Thrasho Amazon Niktareum
28 Février 2026 - 63 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Devastrosity
Brutal Death Metal
2025 - Comatose Music
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Devastrosity
 Devastrosity
Brutal Death Metal - 2023 - Indonésie		   

tracklist
01.   Human Depravation  (02:59)
02.   Morbid Desires  (03:09)
03.   The Dealer of Death  (03:11)
04.   Sadistic Purge of Society Manifest  (03:21)
05.   Hellish Consumption  (03:29)
06.   Devastate Atrocity  (02:50)
07.   Decay Collapse  (03:40)
08.   Parasitic Epidemic  (03:41)
09.   Cadaveric Feast  (04:12)

Durée : 30'32

line up
parution
24 Octobre 2025

Essayez aussi
Nephren-Ka
 Nephren-Ka
From Agony To Transcendance
2021 - Dolorem Records		   
Septycal Gorge
 Septycal Gorge
Growing Seeds Of Decay
2006 - Mutilated Records		   
Beneath The Massacre
 Beneath The Massacre
Mechanics Of Dysfunction
2007 - Prosthetic Records		   
Devourment
 Devourment
Molesting The Decapitated
1999 - United Guttural Records		   
Prion
 Prion
Impressions
2008 - Comatose Music		   

Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique
Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique