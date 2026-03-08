Appalachian Fullmoon - Wrathfully Ribboning Flesh Chronique Wrathfully Ribboning Flesh (Démo)

artwork qui m’a attiré là, un wendigo particulièrement graphique signé Yoga Pranata (un Indonésien) doublé d’un logo tape à l’œil (œuvre de Ranting Penyihir, également Indonésien). Je me suis ensuite longuement attardé sur cette démo d’APPALACHIAN FULLMOON, intrigué que j’étais par l’appartenance du groupe au dénommé Lichen Hearth Inner Circle. Qu’est-ce que ce club qui semble réservé à une certaine élite ? Pourquoi ce lien apparemment si fort entre des Américains et l’Indonésie ?



Si cette association s’inspire possiblement de ce que fonda la scène norvégienne au cours des années 90, il me semble que c’est surtout une façon fort habile d’accorder de l’importance à une floppée de nouveaux venus ayant strictement tous sorti leur première démo entre 2025 et 2026. D’ailleurs, le bassiste – batteur – chanteur Goatman of Gubbio joue dans quatre d’entre eux : celui qui nous intéresse aujourd’hui auquel s’ajoutent ARISTOCRACY, ELK BLOOD et SHELOB. L’homme évolue encore dans de nombreuses autres formations, souvent seul, plus rarement accompagné comme c’est le cas ici avec cette formule trio, le musicien étant en l’occurrence en compagnie de Fgmenth (également SHELOB) à la guitare et de Lourde Gremory (ASHMODEI, autre membre du Cercle) au chant.



Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, tout ce petit monde a fondé un label afin d’assurer une distribution autonome des différents enregistrements mais cela n’empêche pas pour autant de signer quelques contrats complémentaires. Ainsi Wrathfully Ribboning Flesh se voit édité pour le support digital chez Atraoffuneral Records, obscure engeance indonésienne au catalogue raw black metal famélique.



Si je donne l’impression de fournir beaucoup d’informations annexes sans avoir encore rédigé un seul mot au sujet de la musique, c’est surtout parce que la démarche de ces (jeunes) garçons motivés me fait penser à celle d’investisseurs : ils jettent plein de lignes en espérant que dans le lot il y en aura bien une qui mordra mieux que les autres… Ou pas d’ailleurs car si j’ai pu être surpris par les titres en français de Par la Croix… Le Triomphe (PENITENT), voire de L’essence du Saint-Esprit dans la Nature (ELK BLOOD) et sa promotion par Coleiosis Records, une structure dédiée au metal extrême chrétien, plus j’avance dans la découverte de cette sphère, plus mon étonnement grandit. Qui sont ces gens ? Des bigots ? Des fondamentalistes ? Des chrétiens (vraisemblablement protestants) utilisant les armes du black metal le plus cru pour diffuser la bonne parole évangélique ?



Parce que cette première démo d’APPALACHIAN FULLMOON elle est quand même bien vénère. Chaotique et brouillonne il est vrai, avec un chant absolument incompréhensible et des riffs basiques sortis des poubelles de Ranting Penyihir s’occupe de toutes les formations), des relais auprès d’autres maisons de disques, cela commence à faire un réseau qui tient la route d’autant que de ce que j’ai écouté des différentes formules, c’est globalement prometteur avec peut-être une préférence pour Le tonneau de la haine d’ARISTOCRACY (encore des titres en français). Pourquoi cette fascination pour notre langue ? Tel un masturbateur compulsif parcourant fébrilement les vignettes d’un site porno à la recherche de l’actrice qui saura combler ses fantasmes érotiques, c’est d’abord l’qui m’a attiré là, un wendigo particulièrement graphique signé(un Indonésien) doublé d’un logo tape à l’œil (œuvre de, également Indonésien). Je me suis ensuite longuement attardé sur cette démo d’, intrigué que j’étais par l’appartenance du groupe au dénommé. Qu’est-ce que ce club qui semble réservé à une certaine élite ? Pourquoi ce lien apparemment si fort entre des Américains et l’Indonésie ?Si cette association s’inspire possiblement de ce que fonda la scène norvégienne au cours des années 90, il me semble que c’est surtout une façon fort habile d’accorder de l’importance à une floppée de nouveaux venus ayant strictement tous sorti leur première démo entre 2025 et 2026. D’ailleurs, le bassiste – batteur – chanteurjoue dans quatre d’entre eux : celui qui nous intéresse aujourd’hui auquel s’ajoutentet. L’homme évolue encore dans de nombreuses autres formations, souvent seul, plus rarement accompagné comme c’est le cas ici avec cette formule trio, le musicien étant en l’occurrence en compagnie de(également) à la guitare et de, autre membre du Cercle) au chant.Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, tout ce petit monde a fondé un label afin d’assurer une distribution autonome des différents enregistrements mais cela n’empêche pas pour autant de signer quelques contrats complémentaires. Ainsise voit édité pour le support digital chez, obscure engeance indonésienne au cataloguefamélique.Si je donne l’impression de fournir beaucoup d’informations annexes sans avoir encore rédigé un seul mot au sujet de la musique, c’est surtout parce que la démarche de ces (jeunes) garçons motivés me fait penser à celle d’investisseurs : ils jettent plein de lignes en espérant que dans le lot il y en aura bien une qui mordra mieux que les autres… Ou pas d’ailleurs car si j’ai pu être surpris par les titres en français de), voire de) et sa promotion par, une structure dédiée au, plus j’avance dans la découverte de cette sphère, plus mon étonnement grandit. Qui sont ces gens ? Des bigots ? Des fondamentalistes ? Des chrétiens (vraisemblablement protestants) utilisant les armes dule plus cru pour diffuser la bonne parole évangélique ?Parce que cette première démo d’elle est quand même bien vénère. Chaotique et brouillonne il est vrai, avec un chant absolument incompréhensible et des riffs basiques sortis des poubelles de BLACK WITCHERY , d’ ARCHGOAT , de THE BLACK SORCERY , soit pas vraiment la tambouille habituelle que l’on s’attend à trouver dans le sac à dos d’un boyscout. Pourtant, en cinq compositions pour un peu moins de vingt minutes, notre trio parvient à retenir l’attention, la démo, ainsi que celles des groupes satellites, ayant finalement pas mal tourné chez moi. Bon, les solos sont absolument dégueulasses, pour ne pas dire inutiles et le tout manque encore de cohérence pour réellement latter les couilles mais les gars ont l’air sacrément organisés et ambitieux : un label, un graphiste attitré (s’occupe de toutes les formations), des relais auprès d’autres maisons de disques, cela commence à faire un réseau qui tient la route d’autant que de ce que j’ai écouté des différentes formules, c’est globalement prometteur avec peut-être une préférence pourd’(encore des titres en français). Pourquoi cette fascination pour notre langue ?

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE