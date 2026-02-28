chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
111 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Jean-Clint		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   

Sale Freux - ...Elles S'envolèrent...

Chronique
Sale Freux ...Elles S'envolèrent...
Pour moi, c’est une évidence : SALE FREUX est entré dans sa deuxième période faste depuis 2022 et l’album Le corbeau clandestin. La première période, celle qui a fait connaître le Français, se situe entre 2012 et 2017, entre L’exil et Vindilis. Dunkel n’a pas été mauvais par la suite, mais son activité est devenue plus difficile à suivre, avec une multiplication de splits et de compilations qui ont brouillé la lisibilité pour les auditeurs. Il donnait l’impression d’errer, de presque tourner en rond. Un comble pour lui, qui parvenait toujours à nous emporter dans ses récits de vie, dans ses promenades auprès de vrais gens, au cœur du monde réel et de ses paysages. Puis tout est rentré dans l’ordre, presque soudainement, en 2022, avec l’excellent Le corbeau clandestin. C’est là que commence, à mon sens, cette deuxième période faste, prolongée deux ans plus tard par Vol de travers, puis, début 2026, par ...Elles s’envolèrent..., l’album dont il est ici question.

Cependant, si je place cet album dans le même ensemble que les deux précédents, c’est uniquement pour sa qualité et ses ambiances, car il possède plusieurs spécificités qui le distinguent, à commencer par son line-up. Oui, il y a un line-up : Dunkel n’est absolument pas seul, contrairement à ce que laisse croire cette pochette originale en noir et blanc. Tout d’abord, on retrouve un batteur, Fafnir. Un solo de guitare est assuré par Raven, et quelques vocaux ainsi que des effets de voix sont signés Viskr. Deux corbeaux, Iris et Strygga, apparaissent également dans le livret pour leurs croassements, photos à l’appui. Enfin, l’incontournable Ludovic Tournier est aux manettes, puisqu’il a masterisé l’album. Je ne sais pas pour vous, mais mentalement, je préfère imaginer Dunkel seul. C’est sans doute un manque total d’empathie de ma part, mais j’ai envie de le voir perdu, solitaire, esseulé, résigné, incompris. Bravo à lui d’avoir multiplié les compagnons, mais cela a forcément une incidence sur l’imaginaire de l’auditeur.

Cela dit, leurs participations ne bouleversent pas l’équilibre. SALE FREUX est et restera Dunkel, et il délivre une nouvelle fois sa formule à l’identité forte. Le black metal y est extrêmement organique, rude, austère, porté par des vocaux qui déstabilisent ceux qui préfèrent la sécurité d’un growl plus classique.Dunkel pousse des cris stridents et d’autres plus plaintifs, il croasse et il coasse, il semble possédé, extrême. Les riffs tournoient, les mélodies ruissellent et les marais envahissent l’espace. Le marais occupe d’ailleurs une place centrale sur ce nouvel opus. Car, au lieu de nous narrer une fois encore ses mésaventures bien réelles, Dunkel innove en imaginant un monde, pas si fictif que cela, où la Terre a été dévastée et dont il ne subsiste qu’une forêt ravagée. Un corbeau découvre cet univers et nous guide dans un voyage initiatique singulier, croisant saules, marais et autres formes de vie, dont un crapaud, défenseur de ces terres. Les métaphores se multiplient, et le périple se révèle plus profond qu’il n’y paraît.

L’album se montre ainsi plus complexe qu’à l’accoutumée, avec certaines compositions particulièrement longues. Sur les neuf titres, trois dépassent tout de même les dix minutes, ce qui arrivait rarement ces dernières années. Sur Vol de travers, un seul morceau franchissait cette barre, et sur Le corbeau clandestin, le plus long ne dépassait pas sept minutes. Résultat : ...Elles s’envolèrent... atteint 1 h 15. C’est un peu long, même pour un grand fan du groupe comme moi, car cette durée finit par diluer les meilleurs moments. Et si je préfère les deux opus précédents, c’est aussi parce que je me suis montré moins sensible aux paroles et aux thèmes abordés.

Bien sûr, l’ensemble reste très efficace et la note demeure tout à fait correcte, mais je suis simplement moins convaincu. Il est en tout cas intéressant d’observer ces évolutions.
Thrasho Amazon Sakrifiss
28 Février 2026 - 36 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Sale Freux
Black Metal Rural
2026 - Ruralia
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sale Freux
 Sale Freux
Black Metal Rural - 2008 - France		   

tracklist
01.   ...Ils Rampèrent...
02.   Gloire Au Corbeau
03.   Dresseuse De Crapauds
04.   Dévore La Lumière De La Lune
05.   Dunkelmond...
06.   ...Zu Hellesmond
07.   Quöllgraüsig
08.   Häxehütte
09.   ...Elles S'envolèrent...

Durée : 75:30

parution
15 Janvier 2026

voir aussi
Sale Freux
 Sale Freux
Demain, dès l'aube... (EP)
2016 - France d'Oïl Productions		   
Sale Freux
 Sale Freux
L'Exil
2012 - La Mesnie Herlequin		   
Sale Freux
 Sale Freux
Le dernier corbeau du monde (Compil.)
2020 - France d'Oïl Productions		   
Sale Freux
 Sale Freux
Vindilis
2017 - Les Créations Clandestines		   
Sale Freux
 Sale Freux
Vol de travers
2024 - Ruralia		   

Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique
Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique