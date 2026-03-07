chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
136 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Lestat		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   

Mossystone - Mossystone

Chronique
Mossystone Mossystone (EP)
Étonnant. Tout, de la calligraphie au choix de l’illustration en passant par la durée des titres, (de six à huit minutes) me laissait à penser que MOSSYSTONE jouerait du doom. Sans doute ai-je été induit en erreur par l’autre activité du compositeur au sein de TRIMARKISIA car ce nouveau projet va venir explorer les méandres du black metal atmosphérique. Cela dit, ne nous laissons pas abuser par le calme apparent de cette peinture de Jean-Baptiste Camille Corot, la musique étant à 70% belliqueuse, blastée et, je dois le reconnaître, d’une très bonne qualité.

Cette qualité perçue lors des écoutes est redevable à différentes caractéristiques fortes. La première, sans doute la plus évidente, s’attache au soin porté à l’enregistrement. Wilhelm Osoba s’en étant occupé seul, chapeau bas, le travail est soigné, le chant et les instruments équilibrés, le ressenti est immédiatement agréable, d’autant que le raffinement du style musical n’aurait pas supporté une production brouillonne ou manquant de puissance. Mais au-delà de l’aspect esthétique de l’œuvre, c’est bien la profondeur langagière de ces trois compositions qui marquera les esprits. L’homme sait marier des tempos enlevés (« Unfulfilled Desire ») avec des éléments davantage post (la montée superbe à compter de 04:00 dans « The Passenger ») qui s’expriment à travers de longues plages contemplatives, emplies de mélancolie, de songes d’une nuit d’été.

En effet, à l’image du calme pastoral de la pochette, le black proposé par MOSSYSTONE se veut clair, lumineux, poétique même, loin de toute négativité. Ici, point de guerre, de dépravation ou de satanisme, l’EP se vivra plutôt comme une journée de repos à la campagne, seul avec ses pensées vagabondes sur des chemins en friche. Le soleil sur la peau, le souffle léger du vent dans les feuillages, le pas lourd de fatigue, « l’univers transformé en après-midi de dimanche » (Cioran, Précis de décomposition).

Difficile de décrire autrement les pistes que par des métaphores car, avec cette sortie, Wilhelm Osoba a su toucher quelque chose qui n’appartient qu’à l’anima sans pour autant se montrer mièvre, sans aucun sentiment d’apitoiement. Le compositeur dépeint des paysages naturels, la solitude des champs, un sous-bois ombragé, une claire rivière aux berges moussues, voilà tout. Son post black atmosphérique parlera aux âmes solitaires, à ceux qui observent, prennent le temps de contempler et dont l’incessant monologue intérieur rythme l’existence.
Thrasho Amazon Sosthène
7 Mars 2026 - 57 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Mossystone
Post Black Metal Atmosphérique
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mossystone
 Mossystone
Post Black Metal Atmosphérique - 2026 - France		   

formats
  • Digital / 21/02/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 21 Février 2026

tracklist
01.   Unfulfilled Desire  (06:43)
02.   The Passenger  (07:52)
03.   Silence of the Void  (08:36)

Durée : 23:11

line up
Essayez aussi
Aara
 Aara
Triade I : Eos
2021 - Debemur Morti Productions		   
Aodon
 Aodon
Portraits
2023 - Willowtip Records		   
Sunken
 Sunken
Lykke
2025 - Eisenwald		   
Au-Dessus
 Au-Dessus
Mend (EP)
2022 - Les Acteurs de l'Ombre		   
Asphodèle
 Asphodèle
Jours Pâles
2019 - Les Acteurs de l'Ombre		   

Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique