Bent Sea - The Dormant Ruin Chronique The Dormant Ruin

BENT SEA… J’avoue que comme beaucoup de monde j’avais été hyper accroché par line up de dingue, mais j’ai toujours pensé que la formation serait un épiphénomène où chacun se souhaiterait rapidement le bonsoir, poliment. Aussi quelle ne fut pas ma surprise en découvrant The Dormant Ruin, orné d’une pochette étonnamment brutal death ? Car oui il y eut depuis trois splits, un EP en 2020 (Instagrind) et je n’en savais rien. Quelle misère, que l’on dresse une potence pour mon ignorance !



Bon, je ne vous ferai pas l’offense de présenter les trois protagonistes : Dirk Verbeuren (batterie, guitare), Sven de Caluwé (chant), Shane Embury (basse). Ce qui est cool c’est que le disque s’offre également quelques invités de luxe : Kevin Sharp sur « My Fall », John Cooke de Sylvain Coudret (ancien leads sur quatre autres morceaux. En un mot : la famille. Évidemment la troupe reste 100% fidèle au grindcore intégral, sans doute l’occasion pour Dirk d’enlever les pantoufles qu’il a chaussées depuis qu’il a intégré



Globalement, ces vingt pistes me font pas mal penser à l’intensité d’un grind mais qui fonctionne ici parfaitement surtout quand c’est Sylvain qui tient le manche. Qu’est-ce qu’il nous met le mec, merci à lui !



Sinon c’est bête à dire mais en dépit de la virulence globale, du haut niveau de jeu affiché, je ne parviens cependant jamais à m’enflammer pour The Dormant Ruin. Par exemple, je regrette que la basse soit si peu présente, seulement audible sur les quelques ralentissements (« Stifled and Dreaming ») et, pour tout dire, je ne suis vraiment pas client du timbre du frontman d’grindcore de premier de la classe que Sven ramène trop souvent dans une sphère grind death. Clairement, Kevin Sharp aurait tenu le micro tout du long, le bilan ne serait pas le même.



En définitive, un disque hélas de seconde zone écrit par des musiciens de premier plan mais à qui il manque un élément moteur pour dynamiter le tout et rendre les compositions plus barges, plus ambitieuses, les sortir de leur routine. Je me montre sans doute un peu difficile, fine bouche, j’avoue toutefois que j’attendais davantage d’un tel rassemblement, oubliant que le projet est certainement avant tout un espace de détente, défouloir de qualité malheureusement dans l’incapacité de se hisser à la hauteur des plus grands. Qui leur en voudra ? Bordel,… J’avoue que comme beaucoup de monde j’avais été hyper accroché par Noistalgia en 2011, surtout grâce aude dingue, mais j’ai toujours pensé que la formation serait un épiphénomène où chacun se souhaiterait rapidement le bonsoir, poliment. Aussi quelle ne fut pas ma surprise en découvrant, orné d’une pochette étonnamment? Car oui il y eut depuis trois splits, un EP en 2020 () et je n’en savais rien. Quelle misère, que l’on dresse une potence pour mon ignorance !Bon, je ne vous ferai pas l’offense de présenter les trois protagonistes :(batterie, guitare),(chant),(basse). Ce qui estc’est que le disque s’offre également quelques invités de luxe :sur « My Fall »,de VENOMOUS CONCEPT notamment pour des solos sur trois titres et(ancien SCARVE , actuel SOILWORK ) pour également quelquessur quatre autres morceaux. En un mot : la famille. Évidemment la troupe reste 100% fidèle auintégral, sans doute l’occasion pourd’enlever les pantoufles qu’il a chaussées depuis qu’il a intégré MEGADETH , pour le chanteur d’enfin poser ses vocalises sur un bon album et pour le bassiste, je n’en sais rien, de continuer à s’amuser en jouant exactement ce qu’il aime probablement.Globalement, ces vingt pistes me font pas mal penser à l’intensité d’un MUMAKIL , aux Belges de LENG TCH’E , peut-être est-ce redevable à ce choix de production très clair et surpuissant, la seule variation originale provenant finalement de « The Fall » qui sonne exactement comme le BRUTAL TRUTH de End Time avec ses tempos alourdis et ses dissonances. Les solos apportent quant à eux la juste dose nécessaire d’énergie et d’hystérie, exercice peu commun dans lemais qui fonctionne ici parfaitement surtout quand c’estqui tient le manche. Qu’est-ce qu’il nous met le mec, merci à lui !Sinon c’est bête à dire mais en dépit de la virulence globale, du haut niveau de jeu affiché, je ne parviens cependant jamais à m’enflammer pour. Par exemple, je regrette que la basse soit si peu présente, seulement audible sur les quelques ralentissements (« Stifled and Dreaming ») et, pour tout dire, je ne suis vraiment pas client du timbre dud’ ABORTED : il est certes capable de maîtriser tous les registres du chant extrême mais je l’ai toujours trouvé un peu trop propre, trop technique, manquant du fameux « supplément d’âme » de Bergson. Par conséquent, il y a comme un décalage avec ce LP entre son esthétique qui laisse imaginer des choses immondes, bestiales et la réalité d’unde premier de la classe queramène trop souvent dans une sphère. Clairement,aurait tenu le micro tout du long, le bilan ne serait pas le même.En définitive, un disque hélas de seconde zone écrit par des musiciens de premier plan mais à qui il manque un élément moteur pour dynamiter le tout et rendre les compositions plus barges, plus ambitieuses, les sortir de leur routine. Je me montre sans doute un peu difficile, fine bouche, j’avoue toutefois que j’attendais davantage d’un tel rassemblement, oubliant que le projet est certainement avant tout un espace de détente, défouloir de qualité malheureusement dans l’incapacité de se hisser à la hauteur des plus grands. Qui leur en voudra ?

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