chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
128 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   

Wolfnacht - Erberinnerungen

Chronique
Wolfnacht Erberinnerungen
[ A propos de cette chronique ]

Si WOLFNACHT est l’un des plus anciens groupes à avoir choisi de s’inscrire totalement dans le NSBM, il est surtout l’un des plus connus. Et s’il revendique une idéologie extrême, il en assume aussi tous les stéréotypes attendus, que ce soit visuellement, thématiquement ou musicalement. Athalwolf, de son vrai nom Marios Papaioannou, est grec. Cela ne l’empêche pourtant pas de s’imaginer et de se mettre en scène comme s’il vivait au début des années 1940. Il en possède toute la panoplie, au point qu’on pourrait croire qu’il sort tout droit d’un film. L’ensemble est parfois si grotesque qu’il donne envie de replonger dans L’As des as ou Papy fait de la résistance. Il pousse la logique jusqu’au bout et a même opté pour la langue de Goethe dans ses textes. Renie-t-il pour autant ses propres origines ? Non, car WOLFNACHT s’efforce en réalité de relier le paganisme grec ancien aux idéaux nazis aryens. Certains jugeront cette démarche absurde, d’autant que la Grèce a connu une tragédie comparable à notre Oradour-sur-Glane avec le massacre de Kalavryta en 1943.

En 2025, WOLFNACHT revient avec Erberinnerungen. Et non, ce n’est toujours pas l’album de la rédemption. Faut-il d’ailleurs traduire le titre ? « Souvenirs héréditaires ». Un terme qui renvoie à l’ésotérisme völkisch et à l’ariosophie, courants du début du XXe siècle ayant influencé l’idéologie nazie.

Mais le véritable problème avec WOLFNACHT, c’est que le résultat est musicalement abouti, dans un style qui lui est propre. À ce stade de son évolution, on pourrait presque parler de « black metal opéra wagnérien ». C’est probablement la meilleure manière de décrire les compositions de ce dixième album, si l’on ne compte pas Soldatenlieder, qui constituait une sortie orchestrale et martiale à part. Le morceau instrumental qui ouvre l’album est d’ailleurs sans équivoque : il s’inscrit à 100 % dans une veine d’opéra grandiloquent, sans le moindre élément metal. Ce n’est que sur les six compositions suivantes que la violence s’impose, toujours accompagnée de mélodies et de tournures résolument wagnériennes. Ces mélanges étaient déjà perceptibles sur les albums précédents, mais ils se sont encore accentués ici, donnant une nouvelle fois un résultat immédiatement reconnaissable. D’autant que les vocaux sont eux aussi singuliers. Entre la voix éraillée qui vocifère et celle, plus posée, qui déclame avec gravité, la personnalité du projet ne fait aucun doute.

En conclusion, Erberinnerungen confirme la capacité d’Athalwolf à développer une identité sonore cohérente et ambitieuse, à mi-chemin entre black metal épique et fresque lyrique. Dix albums après ses débuts, le projet poursuit obstinément sa ligne artistique. Mais quelque chose me dit que certains fuiront avant même d’écouter et que d’autres adoreront avant même d’appuyer sur play… Pour ceux qui écoutent attentivement le résultat, le constat pourrait être comme le mien : un album efficace qui se classe au-dessus de certaines sorties, sans pour autant s’imposer comme le sommet de la discographie.
Thrasho Amazon Sakrifiss
4 Mars 2026 - 65 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Wolfnacht
Black metal opéra wagnérien
2025 - Dunkel Bunker
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Wolfnacht
 Wolfnacht
Black metal opéra wagnérien - 1998 - Grèce		   

tracklist
01.   Der Heldenarchetyp
02.   Unter dem Einfluß der Runen
03.   Wewelsburg - Ein Geheimbund entsteht
04.   Die Sonne der Unterwelt
05.   Eine Brücke zu den Sternen
06.   Die Trümmerstadt
07.   Walküren über Berlin

Durée : 39:28

parution
21 Décembre 2025

voir aussi
Wolfnacht
 Wolfnacht
Blutgebunden
2022 - Dunkel Bunker		   
Wolfnacht
 Wolfnacht
Ypervoreia
2017 - IG Farben		   

Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique