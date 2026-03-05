Geld - Beyond The Floor Chronique Beyond The Floor

Wake In Fright mais aussi d’une nature paraissant un miroir difformant et monstrueux du reste de la planète, enfante d’un pareil groupe au psychédélisme malsain et cru, le hardcore et le rock fiévreux ne faisant plus qu’un dans un bain de sang couvrant l’horizon ? Question toute rhétorique : il était enfin temps que cela arrive !



Vous l’avez deviné – j’espère, car sinon vous n’avez que deux neurones (mais restez, ça peut quand même vous titiller tant l’on reste dans du plaisir direct) –, Geld est australien et joue un hardcore pas comme les autres. Composé de membres jouant ou ayant joué au sein de diverses formations avant celle-ci, le groupe n’est pas avec Beyond The Floor à son coup d’essai. C’est cependant avec celui-ci qu’il trouve le parfait équilibre à sa recette, celle de tout mettre au rouge, quittant le simple mélange un peu trop mécanique – la bande allant jusqu’à enchaîner des reprises d’Hawkwind et Sick Of It All à ses concerts.



Ici, tout se mélange et s’accentue, droit vers le mur à presque chaque moment (exception de l’accalmie pleine de menace cachée « Gedankenfleisch »). Une rage qui s’inscrit dans un punk / hardcore énergique, outrancier, similaire dans ses influences crust et metal joué à pleine pédale à la scène japonaise (GISM ; Disclose). Pour autant, Geld, que cela soit d’un côté ou de l’autre du large spectre qui constitue son style, ne s’arrête pas à de simples hommages : en bon révolutionnaire, il prend ce qu’il souhaite et en fait ce qu’il veut, rappelant par flashs nombres de formations sans toutefois coller son sticker au-dessus d’un autre.



On pourra donc penser à l’anarcho-punk de Crass et Rudimentary Peni – la voix glaireuse et offensive proche de celle de Nick Blinko – aussi bien qu’à l’écurie Fysisk Format et ses fricotages avec le black metal, tant ce punk extrême touche du doigt la possession typique d’une partie du genre (« Nocturnal Hand »). Mais fi de cette traçabilité tellement bourrée de drogues diverses qu’il serait vain d’y chercher une appellation d’origine contrôlée : Geld ne contrôle rien et nous emmène dans sa dérive vingt-huit minutes durant. Si l’’impression globale est celle d‘un déferlement de hardcore implacable à la férocité communicative (« Blood Circle », « Trench », « Red Mist » ou « Invader », exemples d’appels au pit), Beyond The Floor sait suffisamment calmer le jeu pour garder en impact, les ralentissements surlignant les accélérations sur un temps court (le break de « Wild Bomb »).



Pas pour rien que le groupe est signé sur Iron Lung Records (et



2020 - Iron Lung Records Psychedelic Punk / Hardcore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Geld

Psychedelic Punk / Hardcore - 2016 - Australie

écoutez The Floor

Blood Circle

Infrasound

Trench

Wild Bomb

Prisoner & Guard

Nocturnal Hand

Red Mist

Invader

Gedankenfleisch

Forces At Work

LOWAG II

tracklist 01. The Floor (00:38) 02. Blood Circle (02:16) 03. Infrasound (01:05) 04. Trench (02:34) 05. Wild Bomb (02:49) 06. Prisoner & Guard (03:26) 07. Nocturnal Hand (02:10) 08. Red Mist (01:41) 09. Invader (01:48) 10. Gedankenfleisch (01:41) 11. Forces At Work (04:03) 12. LOWAG II (03:52)

Durée : 28:03

line up Al Smith / Voix

Cormac O'Síocháin / Guitare

Pete Dupree / Basse

Thomas Rowley / Batterie

parution 3 Juillet 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

