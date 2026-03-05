chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
76 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par AxGxB		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping - Nefario... (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Love Is Not Enough (C)
Par gulo gulo		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   

Crîssäegrîm - Heir of the Eternal Kingdom

Chronique
Crîssäegrîm Heir of the Eternal Kingdom
Allez, comme tous les vendredis, allons voir les actualités de la semaine dans le monde, histoire de ne pas passer pour l’ermite complètement déconnecté de ce qui se passe autour de lui. Il y a sûrement des choses passionnantes qui se sont produites depuis que le mois de février 2026 a débuté. Qu’avons-nous là ?

1er février. Une femme de 39 ans du nom de Laura Fernández Delgado est devenue présidente du Costa Rica. OK, la France va vraiment finir par être le seul pays à ne jamais avoir été dirigé par une femme. Même le Japon a passé le cap en octobre 2025 avec Sanae Takaichi…
3 février. 170 personnes sont tuées au Nigéria par des hommes armés qui seraient membres de Boko Haram. Ça va encore réveiller Trump, ça… L’armée américaine avait mené des frappes dans un État proche le jour de Noël… Remarque, il est peut-être trop occupé avec l’histoire du Groenland ? Ça en est où d’ailleurs ?
Ah, « Suite à la crise du Groenland, la France et le Canada ouvrent un consulat à Nuuk. » Je m’en foutrais presque, mais Nuuk est très black metal. Pas pour la musique, mais pour son climat. Des températures positives seulement quatre mois par an, c’est coooooold, cooooooold.
Et en parlant de froid, il y a les JO d’hiver qui commencent aujourd’hui à Milan et Cortina d'Ampezzo. Mouais, pas sûr de me passionner pour ces disciplines…

Et sinon, est-ce qu’il n’y a rien d’autre à noter ? Ah ! C’est le jour de la sortie du nouveau MAYHEM ! Important, ça, non ? Si on est encore fan du groupe en 2026, c’est sûr… Mais il faudra quoi qu’il en soit y jeter une oreille. Ce n’est d’ailleurs pas le seul album à sortir aujourd’hui. Au contraire, il y a une trentaine de groupes qui ont choisi cette date pour délivrer leurs nouvelles compositions. Et parmi eux, un nom qui me dit quelque chose : CRISSÄEGRIM.

Et effectivement, le one man band équatorien n’est pas un nouveau venu. Non seulement il avait sorti un album en 2022 (Mtmrfs), mais V. Vânklethët est aussi particulièrement actif et multiplie les projets, se retrouvant dans toute une ribambelle de groupes plus underground et méconnus les uns que les autres : MISANTHROPIC DARKWOODS, BREATHLESS MORNING, ELITARIAN, HËHLMOT… Je l’ai dit, c’est underground et méconnu… Mais pourquoi multiplier les projets, surtout quand on est généralement seul à les gérer ? Soit parce que leurs thématiques sont éloignées, soit parce que leurs différences musicales sont suffisantes pour le légitimer. Et ici, c’est la deuxième hypothèse qui est la bonne. CRISSÄEGRIM possède des particularités fortes qui le distinguent et qui en font même l’entité la plus intéressante de notre bonhomme.

Avant tout, félicitations pour son talent de composition et de restitution musicale. Il a beau apprécier le BM à l’ancienne, il propose un son qui n’a rien de dégueulasse tout en restant caverneux. Et puis il est doué pour faire s’abattre la rage tout en la saupoudrant de mélodies imparables. Les six morceaux se montrent très efficaces grâce à une énergie contagieuse qui emporte tout sur son passage. Très dynamique, l’album bénéficie aussi d’atmosphères vampiriques au pays des glaces. Le mélange d’influences comme les Légions Noires ou la vieille scène norvégienne passe tout seul et fait même un bien fou.

Mais si c’était tout, on pourrait rétorquer que ce genre de formation court les rues. Or, CRISSÄEGRIM possède sa petite botte secrète, qu’il ne lâche qu’à petites doses : un clavier qui rappelle GLOOMY GRIM (Oui, leurs noms terminent en plus tout deux en -Grim !). Ceux qui n’y avaient pas pensé risquent de ronchonner, parce qu’au final les compositions s’en éloignent, mais ces sons de cloches, ces bruits totalement synthétiques… Ils auraient parfaitement pu se retrouver sur un album du défunt Finlandais. Et moi, je suis très sensible à leurs effets. J’en ai des petits frissons qui me parcourent le dos. Le plaisir total !

Les 46 minutes de Heir of the Eternal Kingdom font mouche et rappellent que c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures. Les ingrédients sont peut-être anciens, mais ils sont mélangés de manière particulière, originale, et donnent l’impression de proposer quelque chose de frais, qui ne repose pas uniquement sur la copie ou la nostalgie.

Il serait maintenant temps qu’un label se penche sur lui, car c’est toujours en autoproduction qu’il officie. Cela permet au groupe de proposer cet album à un malheureux dollar en téléchargement sur Bandcamp, mais un petit CD sur l’étagère ne ferait clairement pas de mal.
Thrasho Amazon Sakrifiss
5 Mars 2026 - 52 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Crîssäegrîm
Black metal mélodique
2026 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Crîssäegrîm
 Crîssäegrîm
Black metal mélodique - 2022 - Equateur		   

nouveaute
A paraître le 6 Février 2026

tracklist
01.   Beneath the Throne of Frozen Dawn
02.   From the Astral Womb of Shadowed Lands
03.   Thy Immortal Kingdom
04.   Across the Drifting Mist
05.   Heir of the Shattered Chalice
06.   The Abyssal Gates

Durée : 46:13

Essayez aussi
Night Crowned
 Night Crowned
Tales
2023 - Noble Demon		   
Dråpsnatt
 Dråpsnatt
Skelepht
2012 - Frostscald Records		   
Martriden
 Martriden
The Unsettling Dark
2008 - Candlelight Records		   
Huronian
 Huronian
As Cold As A Stranger Sunset
2021 - Dolorem Records		   
Seth
 Seth
Les Blessures de l'Âme
1998 - Season Of Mist		   

Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique