Dimension: Daemonium sur lequel je ne manquerais pas de revenir bien évidemment en temps et en heure. Mais avant de faire preuve d’une ponctualité retrouvée, je dois d’abord rattraper mon retard et pour cela il me faut vous parler de The Nighthold, troisième album des Finlandais paru en décembre 2023 une fois encore chez Werewolf Records (vous m’excuserez mais je fais pour le moment volontairement l’impasse sur le EP un brin fourre-tout que constitue Encircle The Spectral Dimension puisqu’on y retrouve en effet les deux titres du EP The Glory Of Eternal Night proposé à l’époque en guise de bonus des éditions vinyles de



Pour ceux d’entre vous qui malgré mon retard n’auraient peut-être pas suivi, The Nighthold marque un nouveau changement dans les effectifs de Vargrav. Après avoir opéré en solo (The Nighthold est illustré pour l’occasion par un artiste indonésien du nom de Johny Prayogi à qui l’on doit notamment les artworks des Américains d’Hexorcist et qui signe là une illustration tout à fait sympathique à défaut d’être véritablement marquante.



Particulièrement généreux en comparaison de ses deux prédécesseurs, ce troisième album compte douze nouveaux morceaux pour une durée qui avoisine à quelques secondes près les soixante minutes de jeu. Un programme chargé agrémenté tout de même de quelques respirations instrumentales dont un "Ghostlands" servi en guise de conclusion et affiché tout de même à plus de neuf minutes. D’ailleurs, si je suis souvent assez peu client de ce genre d’interludes à rallonge, je dois admettre que Vargrav s’en est plutôt bien sorti ici. Certes, "Moonless Abyss Of The Nighthold", "Curse Of The Plaguewood Lake", "Into The Shadow Crypts" ainsi que "Ghostlands" n’hésitent pas à s’étirer sur plusieurs minutes mais la dimension particulièrement cinématographique qu’ils revêtent leur donne un certain cachet et surtout offrent la possibilité à l’auditeur de s’immerger de manière encore un petit peu plus probante dans ces univers évoquants les plus obscures profondeurs de l’espace.

Au-delà de ces quelques compositions instrumentales qui jusque-là n’avaient jamais été présentes en si grand nombre, The Nighthold s’inscrit naturellement dans la continuité des précédents travaux de Vargrav. La seule nuance perceptible concerne le chant plus abrasif et certainement moins croassé et stéréotypé de Lauri Penttilä (sans pour autant que celui-ci soit d’une quelconque originalité). Pour ma part je trouve que Vargrav y gagne légèrement au change même si je n’ai jamais été gêné par le chant de V-KhaoZ Stormrage. Le seul revers de médaille est que les quelques incartades en chant clair dispensées précédemment sur

Pour le reste, le groupe finlandais renoue effectivement sans trop de surprise avec ce Black Metal symphonique grâce auquel celui-ci s’est bâtit depuis près d’une dizaine d’années une solide réputation. Reprenant comme sur The Nighthold et permettent ainsi de varier les plaisirs durant ces cinquante-neuf minutes effectivement chargées et généreuses.



Vous l’aurez probablement déjà compris à ce stade de votre lecture mais en dépit d’un retard à l’allumage, je trouve une fois de plus ce nouvel album particulièrement réussi. Différent de ses deux prédécesseurs sans pour autant s’inscrire dans un quelconque changement de registre, il prouve qu’en restant fidèle à son écriture Vargrav est tout de même capable de se réinventer quelque peu. Bien entendu The Nighthold reste un album de Black Metal Symphonique offrant tout ce que l’on peut attendre du genre mais ce travail d’ambiances effectué sur les quelques plages instrumentales et la qualité et l’efficacité globales de chacune des autres compositions font de ce troisième album un succès tout aussi probant que ses deux ainés. Bref, Vargrav persiste et signe et nous on continue de se régaler sans jamais se lasser. 