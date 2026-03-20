God Against Humanity - The Judgement Chronique The Judgement

GOD AGAINST HUMANITY dont le premier LP The Judgement (après la démo Castle of Dust parue en 2018) s’avère être selon moi la suite logique. Je n’irai pas jusqu’à dire que mes propos d’alors étaient prémonitoires (« Je souhaite donc une bonne continuation au groupe, peut-être que l’adjonction de musiciens supplémentaires bonifierait ces premières compositions et donnerait une assise plus solide pour envisager l’avenir »), il reste que le chanteur – guitariste revient à nous au sein d’un quatuor réactivé huit ans après ses débuts.



Bon, au niveau de la pochette il y a clairement une identité visuelle proche de doom death metal blackisant, d’obédience mélodique et portant les marques de la nostalgie des années 90 (« Bury Me »). Par conséquent, si je trouve ce LP plus abouti que les travaux de l’autre formation de David Duez car stylistiquement plus cohérent et vocalement plus plaisant, je gage cependant que ce ne sera pas notre meilleure arme dans la lutte qui oppose l’humanité à Dieu.



Le problème, qui vient peut-être en partie de moi, c’est qu’à aucun moment je ne parviens à m’enthousiasmer pour ces sept compositions. Je leur reconnais un certain nombre de qualités, en termes de sonorisation notamment grâce à cette basse ronde et ample ou encore l’épaisseur globale qui pourra rappeler le doom anglais, mais également dans leur capacité à ne pas se répéter de trop malgré leur durée, souvent supérieure à sept minutes. Il y a des introductions, des ponts, des conclusions, des breaks, des solos, des refrains, on sent que l’écriture a été réfléchie et c’est vraiment à mettre au crédit des Lillois. Pourtant, le disque reste à mon goût bloqué dans les divisions d’honneur, une aura autre que locale me semblant à ce stade impossible. Vous me direz que ce n’est déjà pas mal et que seul compte le plaisir de jouer, en studio ou sur une scène, sans trop se soucier de mon avis qui ne vaut de toute façon pas grand-chose.



En définitive, c’est dans la pesanteur que The Judgement s’avère le plus plaisant et c’est donc dans cette voie que j’espère entendre le quatuor persévérer, avec davantage de morceaux dans la veine de « Bury Me » et moins de « Venus Fog », moins d’arpèges, moins de leads, uniquement du lent, du lourd. Cela n’enlèvera rien à l’identité du groupe mais, à mon goût, cela le repositionnera sur un genre où il a les capacités pour percer. Peut-être vous souvenez-vous de MAJESTIC MAJOR , groupe dont j’avais parlé l’année dernière. Si tel est le cas bravo, votre mémoire est bien meilleure que la mienne. Et si je reviens sur cet article, c’est tout simplement parce que son unique membre officie désormais au sein dedont le premier LP(après la démoparue en 2018) s’avère être selon moi la suite logique. Je n’irai pas jusqu’à dire que mes propos d’alors étaient prémonitoires (« Je souhaite donc une bonne continuation au groupe, peut-être que l’adjonction de musiciens supplémentaires bonifierait ces premières compositions et donnerait une assise plus solide pour envisager l’avenir »), il reste que le chanteur – guitariste revient à nous au sein d’un quatuor réactivé huit ans après ses débuts.Bon, au niveau de la pochette il y a clairement une identité visuelle proche de The Belfry of the Wastelands . Le style pratiqué entretient lui aussi de nombreuses accointances même s’il est désormais davantage ramassé autour d’unblackisant, d’obédience mélodique et portant les marques de la nostalgie des années 90 (« Bury Me »). Par conséquent, si je trouve ce LP plus abouti que les travaux de l’autre formation decar stylistiquement plus cohérent et vocalement plus plaisant, je gage cependant que ce ne sera pas notre meilleure arme dans la lutte qui oppose l’humanité à Dieu.Le problème, qui vient peut-être en partie de moi, c’est qu’à aucun moment je ne parviens à m’enthousiasmer pour ces sept compositions. Je leur reconnais un certain nombre de qualités, en termes de sonorisation notamment grâce à cette basse ronde et ample ou encore l’épaisseur globale qui pourra rappeler leanglais, mais également dans leur capacité à ne pas se répéter de trop malgré leur durée, souvent supérieure à sept minutes. Il y a des introductions, des ponts, des conclusions, des breaks, des solos, des refrains, on sent que l’écriture a été réfléchie et c’est vraiment à mettre au crédit des Lillois. Pourtant, le disque reste à mon goût bloqué dans les divisions d’honneur, une aura autre que locale me semblant à ce stade impossible. Vous me direz que ce n’est déjà pas mal et que seul compte le plaisir de jouer, en studio ou sur une scène, sans trop se soucier de mon avis qui ne vaut de toute façon pas grand-chose.En définitive, c’est dans la pesanteur ques’avère le plus plaisant et c’est donc dans cette voie que j’espère entendre le quatuor persévérer, avec davantage de morceaux dans la veine de « Bury Me » et moins de « Venus Fog », moins d’arpèges, moins de, uniquement du lent, du lourd. Cela n’enlèvera rien à l’identité du groupe mais, à mon goût, cela le repositionnera sur un genre où il a les capacités pour percer.

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