Possession
 Possession - The Mother Of ... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   

Ainzamkait - Fluch des Nachzehrers

Chronique
Ainzamkait Fluch des Nachzehrers
Grymnir der Zornige a créé ce groupe en 2023 et son évolution a été particulièrement rapide. Un premier album est sorti en autoproduction en septembre 2024, avant d’être reproposé trois mois plus tard au format CD chez le fameux label Purity Through Fire. Plutôt remarquable ! Et la collaboration semble avoir satisfait les deux parties puisqu’elle se poursuit un an et demi plus tard avec Fluch des Nachzehrers.

Un titre riche en informations. D’abord parce qu’il indique clairement que le groupe est allemand, mais aussi parce qu’il annonce un thème bien précis : les vampires, redevenus particulièrement à la mode depuis quelques années. Ah ! Une traduction était nécessaire ? « La malédiction du Nachzehrer ». Et un Nachzehrer est une créature du folklore d’Europe centrale qui s’apparente à un vampire.

Si vous avez un peu laissé traîner vos oreilles sur des productions récentes, le mot « vampire » devrait immédiatement vous évoquer WAMPYRIC RITES, OLD NICK, ORDER OF NOSFERAT… et bien d’autres encore. Car c’est un véritable raz-de-marée d’incisives pointues qui déferle sur notre scène. Vous ne serez donc pas perdu avec AINZAMKAIT, qui propose les quarante minutes auxquelles vous vous attendez. Mais attention : si son black metal nous plonge bien dans un univers vampirique, il possède aussi quelques cordes supplémentaires à son arc.

S’il a été signé par Purity Through Fire, ce n’est pas un hasard. Il possède ce petit quelque chose en plus qui attire l’attention. Et ce petit plus, c’est sa capacité à mixer les influences. Vous ferez sans doute des comparaisons avec des formations plus variées : BERGRIZEN et GOATMOON ne sont par exemple pas très loin.

Huit compositions nappées de claviers atmosphériques, habillées de romantisme noir, auxquelles viennent s’ajouter une pointe de mal-être et une autre de sadisme. Voilà une recette finalement assez simple, mais parfaitement cohérente et efficace. Groupe, d’ailleurs, car Grymnir der Zornige n’est plus seul. Il a mordu Geyst des Wüterichs, désormais installé derrière les fûts.

Le résultat est particulièrement réussi. L’album parvient à accrocher l’oreille en continu grâce à des mélodies dignes de la scène finlandaise (oui, alors qu’il est allemand !). Il existe peut-être un risque de lassitude après une dizaine d’écoutes. Mais bon, j’ai l’impression que nous vivons à une époque où plus personne n’écoute un album aussi souvent (Sic…).
Thrasho Amazon Sakrifiss
10 Mars 2026 - 20 lectures

Ainzamkait
Vampiric Black Metal
2026 - Purity Through Fire
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ainzamkait
 Ainzamkait
Vampiric Black Metal - 2023 - Allemagne		   

nouveaute
A paraître le 21 Mars 2026

tracklist
01.   Blutrausch
02.   Fluch des Nachzehrers
03.   Blut'ges Morgentau
04.   Pestritter
05.   Antlitz des Mondes
06.   Alb der Ewigkeit
07.   Was bleibt ist Einsamkeit
08.   Solange dein Herz schlägt

Durée : 40:47
Ainzamkait
Fluch des Nachzehrers
Lire la chronique
